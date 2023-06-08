الخميس, يونيو 8, 2023
الرئيسيةالهدهد"سلام للشهيد محمد صلاح".. فرقة موسيقية تعزف سلاما خاصا للبطل
الهدهد

“سلام للشهيد محمد صلاح”.. فرقة موسيقية تعزف سلاما خاصا للبطل

فرقة سوهاج للفنون الشعبية عبّرت عن افتخارها بالبطل المصري الشهيد الجندي محمد صلاح منفذ عملية معبر العوجا على الحدود المصرية

كتب خالد الأحمد
فرقة موسيفية تكرم محمد صلاح
- Advertisement -

وطن- عزفت فرقة موسيقية سلامًا لمنفذ عملية معبر العوجا الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، قاتل الجنود الإسرائيليين على الحدود في أحد الأفراح بمدينة سوهاج كنوع من الالتفاف الشعبي حوله كبطل ورمز.

فرقة موسيقية تكرم الشهيد محمد صلاح

ونشرت قناة “الجزيرة مصر” مقطع فيديو يظهر فيه أحد أفراد الفرقة وهو يقول: “سلام للشهيد البطل محمد صلاح”.

ثم تقول الفرقة بأداء لحن نشيد: “بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي”.

ولاقى المقطع تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل، وأشاد النشطاء بهذه اللفتة من قبل الفرقة الموسيقية وحرصها على تكريم الشهيد محمد صلاح والافتخار به.

عملية الحدود أربكت إسرائيل

وكانت إسرائيل أعادت جثة الشهيد محمد صلاح (22 عاماً) إلى مصر، في إطار ما وصفته “تعامل البلدين المشترك مع الحادث”. بحسب القناة 12 العبرية.

- Advertisement -

ويرجع ذلك وفق القناة، إلى رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، على الرغم مما أسمتها “النتائج المأساوية” للهجوم، وعدم وجود سبب أمني لإسرائيل للاحتفاظ بالجثة.

منع العزاء

ومنعت قوات الأمن المصرية أسرة الجندي محمد صلاح من إقامة عزاء أمام منزله، بحسب مقربين من عائلة المجند الذي استشهد داخل الحدود الإسرائيلية، السبت الماضي، بعدما قتل ثلاثة مجندين في جيش الاحتلال.

ونفت مصادر مطلعة صحة ما نشره ابن خال محمد صلاح عبر فيسبوك، حول وصية صلاح أن يقتصر العزاء على الدفن فقط، مؤكدًا أنها كانت أوامر من السلطات الأمنية للأسرة.

وقال ابن خال صلاح عبر فيسبوك إن الأسرة ستكون موجود أمام المنزل للتعازي، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم وجود عزاء.

وبحسب المصدر، كان الاتفاق بين العائلة والجهات الأمنية أن يقام عزاء بعدما تم الدفن بشكل سري وسريع، على أن تؤجل الأسرة العزاء إلى اليوم اللاحق، «علشان أعداد الناس تكون قلت»، ولكن الجهات الأمنية عادت وأبلغت الأسرة برفضها إقامة عزاء.

احتفاء شعبي

وأبدى مصدر دبلوماسي أوروبي في القاهرة اندهاشًا من حالة الاحتفاء الشعبي بالهجوم الذي نفذه المجند محمد صلاح، ما اعتبره المصدر “عصيًا على الفهم” بعد سنوات طويلة من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وأشار إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في القاهرة مذهولون من هذا القدر من الاحتفاء بالعملية.

المصدرالجزيرة مصر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

مزقه بالبطيء.. فيديو يخلع القلب لـ قرش يفتك بسائح في الغردقة

حياتنا

شاهد ما يفعله محمد صلاح حاليا وسط سرية تامة

حياتنا

بسمة بوسيل تعود للغناء: الفنانة المغربية تثير الجدل وتحظى بالإعجاب

الهدهد

إيحاءات جنسية تفجر غضب والد مجندة إسرائيلية قتلها محمد صلاح رفقة زميلها

الهدهد

“اللي هشوفه هركبه على العمود”.. فيديو لمحمد صلاح يهدد الإسرائيليين قبل ساعات من العملية

الهدهد

فلسطين ترد الاعتبار لجثمان الجندي المصري محمد صلاح بعد “الخذلان الكبير” (شاهد)

الهدهد

مسؤول إسرائيلي يفجر مفاجأة بعد حادثة الحدود: “أنقذونا.. نتعرض لإطلاق نار يوميا”

الهدهد

طلب غير معقول.. أمين الفتوى بمصر يثير السخرية بفتواه لسيدة ترغب في الحج! (شاهد)

الهدهد

علاء مبارك “يقلب الدنيا” بتغريدة عن الجندي المصري محمد صلاح .. ماذا قال!؟!

الهدهد

أول تعليق من شقيق الجندي محمد صلاح بعد حادثة الحدود.. رسالة مؤثرة وقلب محطم

الهدهد

عرض مقاطع جنسية للطلاب داخل مدرسة في مصر وغضب واسع

الهدهد

هل وجه السيسي بصرف 3 ملايين دولار لأُسر القتلى الإسرائيليين؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيس وزراء قطر يهاجم بشار: سوريا دولة شقيقة ومشكلتنا مع قاصف شعبه

سبب توقيف فجر السعيد في مطار بيروت ومنعها من دخول لبنان

WSJ: إنستغرام أرض خصبة لـ مهووسي ممارسة الجنس مع الأطفال

مزقه بالبطيء.. فيديو يخلع القلب لـ قرش يفتك بسائح في الغردقة

بعد تسريب موعدها.. تفاصيل زيارة أمير قطر المرتقبة إلى العراق

سؤال حيّر المسافرين..”متى يجب علي الوصول إلى المطار قبل رحلتي”؟

آخر تفاصيل مسار الإعصار بيبارجوي وتأثيره على أجواء سلطنة عمان (فيديو)

فيديو كارول سماحة قبل حفل أربيل يثير الجدل .. ماذا فعلت ليهاجمها الجمهور! (شاهد)

سعودية حسناء تفجر غضب السعوديين بتصرف صادم وجنوني (فيديو)

رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي هذا الصيف

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC