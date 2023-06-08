“سلام للشهيد محمد صلاح”.. فرقة موسيقية تعزف سلاما خاصا للبطل

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وطن- عزفت فرقة موسيقية سلامًا لمنفذ عملية معبر العوجا الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، قاتل الجنود الإسرائيليين على الحدود في أحد الأفراح بمدينة سوهاج كنوع من الالتفاف الشعبي حوله كبطل ورمز.

فرقة موسيقية تكرم الشهيد محمد صلاح

ونشرت قناة “الجزيرة مصر” مقطع فيديو يظهر فيه أحد أفراد الفرقة وهو يقول: “سلام للشهيد البطل محمد صلاح”.

ثم تقول الفرقة بأداء لحن نشيد: “بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي”.

فرقة موسيقية تعزف سلامًا لمنفذ عملية معبر العوجا المجند محمد صلاح في أحد الأفراح بسوهاج pic.twitter.com/l0hWLwOibo — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 8, 2023

ولاقى المقطع تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل، وأشاد النشطاء بهذه اللفتة من قبل الفرقة الموسيقية وحرصها على تكريم الشهيد محمد صلاح والافتخار به.

عملية الحدود أربكت إسرائيل

وكانت إسرائيل أعادت جثة الشهيد محمد صلاح (22 عاماً) إلى مصر، في إطار ما وصفته “تعامل البلدين المشترك مع الحادث”. بحسب القناة 12 العبرية.

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ويرجع ذلك وفق القناة، إلى رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، على الرغم مما أسمتها “النتائج المأساوية” للهجوم، وعدم وجود سبب أمني لإسرائيل للاحتفاظ بالجثة.

منع العزاء

ومنعت قوات الأمن المصرية أسرة الجندي محمد صلاح من إقامة عزاء أمام منزله، بحسب مقربين من عائلة المجند الذي استشهد داخل الحدود الإسرائيلية، السبت الماضي، بعدما قتل ثلاثة مجندين في جيش الاحتلال.

ونفت مصادر مطلعة صحة ما نشره ابن خال محمد صلاح عبر فيسبوك، حول وصية صلاح أن يقتصر العزاء على الدفن فقط، مؤكدًا أنها كانت أوامر من السلطات الأمنية للأسرة.

وقال ابن خال صلاح عبر فيسبوك إن الأسرة ستكون موجود أمام المنزل للتعازي، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم وجود عزاء.

وبحسب المصدر، كان الاتفاق بين العائلة والجهات الأمنية أن يقام عزاء بعدما تم الدفن بشكل سري وسريع، على أن تؤجل الأسرة العزاء إلى اليوم اللاحق، «علشان أعداد الناس تكون قلت»، ولكن الجهات الأمنية عادت وأبلغت الأسرة برفضها إقامة عزاء.

احتفاء شعبي

وأبدى مصدر دبلوماسي أوروبي في القاهرة اندهاشًا من حالة الاحتفاء الشعبي بالهجوم الذي نفذه المجند محمد صلاح، ما اعتبره المصدر “عصيًا على الفهم” بعد سنوات طويلة من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وأشار إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في القاهرة مذهولون من هذا القدر من الاحتفاء بالعملية.