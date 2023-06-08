الخميس, يونيو 8, 2023
الرئيسيةفيديوسعودية حسناء تفجر غضب السعوديين بتصرف صادم وجنوني (فيديو)
فيديو

سعودية حسناء تفجر غضب السعوديين بتصرف صادم وجنوني (فيديو)

بدت الفتاة وهي تقود السيارة على أنغام أغنية أجنبية، وتضغط بقوة على دواسة الوقود

كتب خالد الأحمد
فتاة تقود سيارتها بسرعة جنونية في السعودية
فتاة تقود سيارتها بسرعة جنونية في السعودية
- Advertisement -

وطن- وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيادة فتاة قيل إنها سعودية لسيارتها بسرعة جنونية تجاوزت الـ200 كم في الساعة، وهو ما يعتبر مخالفاً حسب قانون المرور السعودي.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن“، فقد بدت الفتاة وهي تقود السيارة على أنغام أغنية أجنبية، وتضغط بقوة على دواسة الوقود، متجاوزة السيارات الأخرى التي كانت تسير بجانبها على نفس الطريق بطريقة جنونية ومخالفة للقانون.

وظهرت عليها علامات عدم السيطرة على السيارة التي كانت تتمايل من اليمين إلى الشمال قبل أن تدخل أحد الأنفاق، وأظهر مقطع الفيديو المخالفة التي تمّ تسجيلها عليها لتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 إلى 50 كم في الساعة.

ولم يمرّ الوقت طويلاً، حتى واجهت الفتاة ردّاً إلكترونياً من الإدارة العامة للمرور السعودية بخصوص قيادتها المتهورة، حيث تمّ إصدار مخالفة بحقها بسبب تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 40 إلى 50 كم/س.

وتم فرض غرامة مالية عليها بلغت قيمتها 1200 ريال، عليها دفعها عبر منصة “إيفاء”.

- Advertisement -

وبحسب بيانات المخالفة التي نشرت على “منصة إيفاء”، فقد تمّ تسجيلها الساعة 21/01 بتاريخ 3/11/1444 هجرية بمدينة جدة، وحدد مبلغ المخالفة بـ1200 ريال.

مطالبات بحجز السيارة

وعبّر عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من استهتار الفتاة وتعريض نفسها وغيرها من قائدي السيارات الأخرى على الطريق لخطر الموت.

وعلق فهد أحمد، بأن السيارة من نوع “بورش” وقيمتها لا تقل عن 600 ألف ريال، مضيفاً: “الله يزيدها من فضله.. المخالفة ١٢٠٠ لن تردعها يفترض حجز السيارة لثلاثة أيام”.

وقالت مستخدمة أخرى متحدّثةً عن الفتاة المستهترة، إذا أرادت أن تموت فلا مشكلة، ولكن ما ذنب أصحاب السيارات التي تسير في نفس الطريق إذا صدمت أحدهم.

وأضافت: “كل واحد يبغا يرجع لأهله وبيته سالم”.

وعلقت “ورد الجوري”: “الأصعب أنها تقوم بالتصوير مع السرعة ونبث”.

وتابعت: “هذه ما ينفع معها مخالفة ياليت تنسحب منها الرخصة وتحرم من السواقة على الأقل ٥ سنوات”.

وقال “ماهر بو عيسى”: “واضح أن الفتاة تبحث عن الشو والشهرة لا أكثر”.

واستدرك: “من يملك مثل هذه السيارات المخالفة 1200 يعتبر مبلغ عادي بنسبه لهم ويجب تقيد المخالفة واستدعاء وإيقاف المخالفة لان أرواح البشر أغلى من السيارة وصاحبتها”.

وطالب أحد المعلقين بفرض عقوبة التصوير أيضًا على الفتاة، واستعمال الهاتف أثناء القيادة بسرعة قياسية.

وعلق آخر قائلاً: “طبيعي تمشي بهذه السرعة، فهي تقود سيارة مازيراتي الفاخرة”.

مخالفات جديدة

وكانت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، أعلنت عن مجموعة من المخالفات الجديدة التي سيتمّ رصدها إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد 4/6/2023. وذلك بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطورة، مشيرةً إلى قيمة المخالفات الجديدة بالتفصيل.

وتنص مخالفات “ساهر” على أن التجاوز بأكثر من 10كم/ساعة إلى 20كم/ساعة: الحد الأدنى للمخالفة 800 ريال سعوديّ، والحد الأعلى 1,000 ريال سعوديّ. والتجاوز بأكثر من 20كم/ساعة إلى 30كم/ساعة: الحد الأدنى للمخالفة 1,200 ريال سعوديّ، والحد الأعلى 1,500 ريال سعوديّ.

بينما يبلغ الحد الأدنى لمخالفة التجاوز بأكثر من 30كم/ساعة: 1,500 ريال سعوديّ، والحد الأعلى 2,000 ريال سعوديّ.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

رجوة آل سيف.. معلومات مثيرة عن خالتها وعلاقتها بعائلة “آل سعود” وسر أقراط ليلة الحناء (شاهد)

الهدهد

“الموت للسعودية”.. شغب في لبنان وقطع طرق بسبب حيدر سليم (فيديو)

الهدهد

هل ينفذ محمد بن سلمان توصيات صندوق النقد التي أغضبت السعوديين؟

رياضة

ميسي إلى إنتر ميامي وسخر من السعودية.. هل فاز بعقد مربح مدى الحياة؟

حياتنا

شاهد ما فعله كريم بنزيما لحظة وصوله إلى السعودية (فيديو)

الهدهد

“ابن سلمان” يطارد محبي عمه الراحل.. هذا ما فعله بعسكري أشاد به على واتس آب!

رياضة

كريم بنزيما يتحدث العربية على طريقة رونالدو: “أراكم في جدة” (فيديو)

الهدهد

وفاة غامضة لـ لواء بالحرس الوطني تثير الجدل في السعودية

الهدهد

مصير الصيدلي السوري عمار طربوش بعد إطلاق سراحه من سجون ابن سلمان

حياتنا

كريم بنزيما.. أول فيديو مسرب يظهره مع مسؤولي نادي الاتحاد السعودي (شاهد)

الهدهد

تصريحات بلينكن.. لماذا تدفع واشنطن نحو تسريع التطبيع السعودي الإسرائيلي؟

الهدهد

تأشيرة سياحية موحدة بين سلطنة عمان والسعودية.. ماذا تعني؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد تسريب موعدها.. تفاصيل زيارة أمير قطر المرتقبة إلى العراق

سؤال حيّر المسافرين..”متى يجب علي الوصول إلى المطار قبل رحلتي”؟

آخر تفاصيل مسار الإعصار بيبارجوي وتأثيره على أجواء سلطنة عمان (فيديو)

فيديو كارول سماحة قبل حفل أربيل يثير الجدل .. ماذا فعلت ليهاجمها الجمهور! (شاهد)

رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي هذا الصيف

اختبار الشخصية: الطائر الذي تختاره يكشف لك عن كيفية تعاملك مع مشاكل الحياة

ريال مدريد يُجمد مفاوضاته مع هاري كين لهذا السبب

بيئة العمل السامة.. علامات تخبرك أنه حان وقت المغادرة

الدهون المتركّزة في الفخذ قد تؤدي إلى التدهور المعرفي ومرض الزهايمر

العرافة البلغارية بابا فانغا تنجم بكارثة ضخمة هذا العام ضحاياها مئات الآلاف!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC