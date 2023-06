ريال مدريد يُجمد مفاوضاته مع هاري كين لهذا السبب

- Advertisement -

وطن- جَمد ريال مدريد مفاوضاته للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين هداف نادي توتنهام، كضربة ثانية في غضون أيام على انهيار صفقة التعاقد مع الألماني كاي هافيرتس في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

واتخذت إدارة ريال مدريد قراراً بالانسحاب من صفقة التعاقد مع الإنجليزي هاري كين. كخيار بديل عن الأسطورة كريم بنزيما، الذي تعاقد مع اتحاد جدة السعودي، بسبب المطالبات المالية العالية للنادي اللندني.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد قد جمد مفاوضاته مع توتنهام. بشأن التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، على خلفية المطالب المالية لرئيس نادي توتنهام دانييل لافي، وهو الحصول على 100 مليون جنيه (115 مليو يورو).

كما وأضافت الصحيفة، ” إدارة النادي الملكي ترى بأن المبلغ المطلوب للتعاقد مع الإنجليزي هاري كين ليس بالأمر المنطقي، لأن اللاعب يبلغ من العمر 30 عاماً. كما ويتبقى عام وحيد على انتهاء عقده”.

واستكملت، ” العامل الاقتصادي ليس السبب الوحيد لانسحاب ريال مدريد من صفقة التعاقد. مع هاري كين، لكن هناك سبب آخر والمتعلق بالتقدم اللاعب في السن، إلى جانب عدم توافقه مع مشروع النادي الذي يعتمد على انتداب النجوم من الشباب”.

‼️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 At Real Madrid, they hope that the Harry Kane saga will end happily with a transfer fee of around €80m. @jfelixdiaz pic.twitter.com/XgUsHJT5P7

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 8, 2023