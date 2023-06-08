الخميس, يونيو 8, 2023
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رياضة

ريال مدريد يُجمد مفاوضاته مع هاري كين لهذا السبب

ريال مدريد لا يريد دفع 100 مليون يورو من أجل إتمام صفقة التعاقد مع هاري كين

كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يجمد مفاوضاته مع هاري كين
ريال مدريد يجمد مفاوضاته مع هاري كين
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وطن- جَمد ريال مدريد مفاوضاته للتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين هداف نادي توتنهام، كضربة ثانية  في غضون أيام على انهيار صفقة التعاقد مع الألماني كاي هافيرتس في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

واتخذت إدارة ريال مدريد قراراً بالانسحاب من صفقة التعاقد مع الإنجليزي هاري كين. كخيار بديل عن الأسطورة كريم بنزيما، الذي تعاقد مع اتحاد جدة السعودي، بسبب المطالبات المالية العالية للنادي اللندني.

ريال مدريد يجمد مفاوضاته مع هاري كين

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد قد جمد مفاوضاته مع توتنهام. بشأن التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، على خلفية المطالب المالية لرئيس نادي توتنهام دانييل لافي، وهو الحصول على 100 مليون جنيه (115 مليو يورو).

ريال مدريد يجمد مفاوضاته مع هاري كين
ريال مدريد يجمد مفاوضاته مع هاري كين

كما وأضافت الصحيفة، ” إدارة النادي الملكي ترى بأن المبلغ المطلوب للتعاقد مع الإنجليزي هاري كين ليس بالأمر المنطقي، لأن اللاعب يبلغ من العمر 30 عاماً. كما ويتبقى عام وحيد على انتهاء عقده”.

مشروع ريال مدريد

واستكملت، ” العامل الاقتصادي ليس السبب الوحيد لانسحاب ريال مدريد من صفقة التعاقد. مع هاري كين، لكن هناك سبب آخر والمتعلق بالتقدم اللاعب في السن، إلى جانب عدم توافقه مع مشروع النادي الذي يعتمد على انتداب النجوم من الشباب”.

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لاوتارو مارتينيز على طاولة ريال مدريد

من جانب آخر، أشارت صحيفة سبورت الإسبانية، بأن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز. مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

هاري كين
هاري كين

كما ولعب الأرجنتيني مارتينيز 56 مباراة مع نادي إنتر ميلان في كافة المسابقات المختلفة، سجل 28 هدفاً.كما وصنع 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

والجدير بالذكر، بأن عقد بطل كأس العالم 2022 قطر. لاوتارو مارتينيز، ينتهي مع نادي إنتر ميلان في صيف عام 2026.

المصدروطن + سبورت + آس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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