رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي هذا الصيف

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وطن- كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، عن رغبة نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد مع النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف.

ونشر الموثوق رومانو، تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن اهتمام أهلي جدة السعودي بالتعاقد مع الجزائري محرز، بعد عودة النادي إلى دوري الأضواء من جديد مع بداية الموسم القادم بعد هبوطه الموسم الماضي.

رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي

وقال الإيطالي رومانو: “أهلي جدة السعودي لديه الرغبة في التعاقد مع الجزائري رياض محرز، لكن مانشستر سيتي لم يقترب بعد من هذه المرحلة”.

كما أضاف الخبير في سوق انتقالات كرة القدم: “سيطلب من مانشستر سيتي أجراً ثابتاً لمحرز، ولا توجد فرصة للسماح للاعب بالمغادرة بالمجان هذا الصيف”.

Saudi side Al-Ahli interest in Riyad Mahrez, confirmed and concrete as they want to sign Algerian star – but Manchester City have not been approached yet at this stage. 🔵 #MCFC Man City would require a consistent fee for Mahrez, no chance to let him leave for free. pic.twitter.com/TAFb4viGih — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023

وختم تغريدته: “مانشستر سيتي سيطلب مبلغاً كبيراً من أجل بيع رياض محرز، في حال التفكير في بيعه..”.

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عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي

من جهتها، قالت شبكة “RMC” الفرنسية، إن نادي أهلي جدة السعودي تقدّم بعرض للتعاقد مع الجزائري محرز لمدة عامين كاملين.

وأردفت الشبكة: “قيمة العرض غير معلومة بعد في الوقت الحالي، لكن على ما يبدو أن فرصة ذهاب رياض محرز إلى الدوري السعودي من بوابة أهلي جدة ضئيلة، في ظل رغبة اللاعب بالاستمرار في قارة أوروبا”.

🇸🇦 L'Arabie saoudite a transmis une offre importante à Riyad Mahrez (32 ans), sous contrat jusqu'en juin 2025 à Manchester City.https://t.co/a32owTHdC2 — RMC Sport (@RMCsport) June 7, 2023

ويستعدّ محرز وزملاؤه في مانشستر سيتي للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، أمام إنتر ميلان الإيطالي، وتحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم لصالح الفريق اللندني تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، السبت.

وكان الجزائري محرز قد جدد عقده مع نادي مانشستر سيتي مع نهاية الموسم المنصرم، حتى صيف عام 2025.