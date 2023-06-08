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رياضة

رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي هذا الصيف

ينتهي عقد محرز مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف عام 2025

كتب فارس أبو شيحة
رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي
رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي
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وطن- كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، عن رغبة نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد مع النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف.

ونشر الموثوق رومانو، تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن اهتمام أهلي جدة السعودي بالتعاقد مع الجزائري محرز، بعد عودة النادي إلى دوري الأضواء من جديد مع بداية الموسم القادم بعد هبوطه الموسم الماضي.

رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي

وقال الإيطالي رومانو: “أهلي جدة السعودي لديه الرغبة في التعاقد مع الجزائري رياض محرز، لكن مانشستر سيتي لم يقترب بعد من هذه المرحلة”.

كما أضاف الخبير في سوق انتقالات كرة القدم: “سيطلب من مانشستر سيتي أجراً ثابتاً لمحرز، ولا توجد فرصة للسماح للاعب بالمغادرة بالمجان هذا الصيف”.

وختم تغريدته: “مانشستر سيتي سيطلب مبلغاً كبيراً من أجل بيع رياض محرز، في حال التفكير في بيعه..”.

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عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي

من جهتها، قالت شبكة “RMC” الفرنسية، إن نادي أهلي جدة السعودي تقدّم بعرض للتعاقد مع الجزائري محرز لمدة عامين كاملين.

الجزائري رياض محرز
الجزائري رياض محرز

وأردفت الشبكة: “قيمة العرض غير معلومة بعد في الوقت الحالي، لكن على ما يبدو أن فرصة ذهاب رياض محرز إلى الدوري السعودي من بوابة أهلي جدة ضئيلة، في ظل رغبة اللاعب بالاستمرار في قارة أوروبا”.

ويستعدّ محرز وزملاؤه في مانشستر سيتي للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، أمام إنتر ميلان الإيطالي، وتحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم لصالح الفريق اللندني تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، السبت.

رياض محرز
رياض محرز

وكان الجزائري محرز قد جدد عقده مع نادي مانشستر سيتي مع نهاية الموسم المنصرم، حتى صيف عام 2025.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + RMC
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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