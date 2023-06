رياض محرز مطلوب في أهلي جدة السعودي هذا الصيف

- Advertisement -

وطن- كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، عن رغبة نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد مع النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الصيف.

ونشر الموثوق رومانو، تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن اهتمام أهلي جدة السعودي بالتعاقد مع الجزائري محرز، بعد عودة النادي إلى دوري الأضواء من جديد مع بداية الموسم القادم بعد هبوطه الموسم الماضي.

وقال الإيطالي رومانو: “أهلي جدة السعودي لديه الرغبة في التعاقد مع الجزائري رياض محرز، لكن مانشستر سيتي لم يقترب بعد من هذه المرحلة”.

كما أضاف الخبير في سوق انتقالات كرة القدم: “سيطلب من مانشستر سيتي أجراً ثابتاً لمحرز، ولا توجد فرصة للسماح للاعب بالمغادرة بالمجان هذا الصيف”.

Saudi side Al-Ahli interest in Riyad Mahrez, confirmed and concrete as they want to sign Algerian star – but Manchester City have not been approached yet at this stage. 🔵 #MCFC

Man City would require a consistent fee for Mahrez, no chance to let him leave for free. pic.twitter.com/TAFb4viGih

