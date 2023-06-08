الخميس, يونيو 8, 2023
الرئيسيةالهدهدحفل فرقة الكيبوب الكورية في مسقط.. التذاكر نفدت والجدل مستمر
الهدهد

حفل فرقة الكيبوب الكورية في مسقط.. التذاكر نفدت والجدل مستمر

كتب فهمي الورغمي
فرقة الكيبوب الكورية
- Advertisement -

وطن- تداولت حسابات وصفحات عمانية، في الساعات الماضية، أنباءً عن نفاد تذاكر حفلة فرقة الكيبوب الكورية الجنوبية “B.I.G”، التي ستُقامن غدًا الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، داخل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

نفاد تذاكر حفلة “B.I.G” في مسقط

وفي الأثناء، تُواصل الفرقة الكورية الجنوبية استعدادها للحفل الضخم المنتظر منذ الإعلان عنه قبل شهرين تقريباً.

الحفلة، حسب المُلصق الدعائي للفرقة الكورية، سيكون على مسرح مدينة العرفان، داخل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ستُفتح الأبواب في الساعة الـ07:00 مساءً، ويبدأ العرض في الساعة الـ08:00 مساءً بالضبط (حسب توقيت السلطنة).

وعلى غرار ما نشرته وسائل إعلام عمانية عن نفاد التذاكر، عدّلت فرقة “B.I.G” من مُلصقها الترويجي في وقت مُبكر، اليوم الخميس 8 يونيو، حيث أكدت أنّ تذاكر الفئة الذهبية قد نفدت بالفعل. مشيرة إلى أن باقي التذاكر محدودة العدد.

وشاركت الفرقة الكورية الجنوبية، أجواء الاستعدادات مع جماهيرها عبر حسابيها الرسميين في تويتر وفيسبوك، عبر نشر مقطع فيديو لثلاثة من أعضائها وهم يتدربون على أحد عروضهم الغنائية الراقصة.

- Advertisement -

غضب في سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان، انطلقت منذ فترة حملة إلكترونية طالب خلالها المئات من النشطاء والمغردين بإلغاء حفل الفرقة الكورية، لأسباب عديدة على رأسها ترويجها للمثلية الجنسية.

يشار هنا إلى أن فرقة “بي آي جي” المعروفة عربياً باسم “فتيان في الأخدود” أو “بويز ان قروف” (بالإنجليزية: B.I.G: اختصار لـ: Boys In Groove)؛‏ هي فرقة “كي بوب” شكّلتها شركة “جي إتش إنترتينمنت” في سول، عاصمة كوريا الجنوبية عام 2014.

حفلات فرقة الكيبوب الكورية الجنوبية “B.I.G” في المنطقة العربية

فرقة “B.I.G” (تُختصر من “Boys In Groove”) هي فرقة فتيان كورية جنوبية مشهورة في صناعة الموسيقى الكورية وفن الكيبوب. تأسست الفرقة في عام 2014، وتتألف من خمسة أعضاء هم Benji ،Gunmin ،Minpyo, Heedo ،Jinseok. تميزت الفرقة بأداء موسيقي مميز وأداء راقص وجاذبية خاصة.

تحظى فرق الكيبوب الكورية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العالم العربي، حيث يتمتع المعجبون بأغانيهم الحماسية وعروض الرقص الديناميكية. في السنوات الأخيرة، شهدت الفرق الكورية الجنوبية اهتمامًا متزايدًا في المنطقة العربية، وتنظيم العديد من الحفلات والظهورات الحية.

في 2023، من المرجّح أن تنظم فرقة “B.I.G” حفلات في المنطقة العربية، إما كجزء من جولات عالمية أو حفلات منفردة. يعتمد ذلك على جدولهم الفني والطلب المحلي وترتيبات التنظيم.

وكانت فرقة «بلاك بينك» (فتيات) الكورية الجنوبيّة قد أحيت حفلها الأول في السعودية يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار حفل خاص ضمن فعاليات موسم الرياض، وسجلت اسمها بذلك كرابع فرق موسيقى الكيبوب الكورية التي تشارك في تنظيم جولات فنية في السعودية، استقطبت حضوراً جماهيرياً كثيفاً.

فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

آخر تفاصيل مسار الإعصار بيبارجوي وتأثيره على أجواء سلطنة عمان (فيديو)

الهدهد

المشجع العماني “المنحوس” يطل رفقة ولي العهد ذي يزن بن هيثم

الهدهد

بروز عين الإعصار.. فيديو مرعب لـ عاصفة بيبارجوي وهذا المتوقع حتى يوم السبت

الهدهد

صياد عُماني يكشف كذب بيع سمكة بسعر 3200 ريال ويصدم الجميع بسعرها الحقيقي (شاهد)

الهدهد

عاصفة بيبارجوي المدارية تتحول إلى إعصار: تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح عاتية في سلطنة عمان واليمن

الهدهد

رغد ماتت بالبطيء تحت الماء.. وفاة مأساوية لطفلة عمانية داخل حديقة مائية

الهدهد

بيعت بسعر خيالي.. بحارة عمانيون يعثرون على سمكة نادرة واستثنائية

الهدهد

تأشيرة سياحية موحدة بين سلطنة عمان والسعودية.. ماذا تعني؟

الهدهد

طريقة شيطانية لتهريب الخمور في عُمان اكتشفتها الشرطة (فيديو)

الهدهد

مصدر أمني يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني ويكشف دور سلطنة عُمان فيه!

الهدهد

مفتي سلطنة عُمان للدول الإسلامية: ليكن الرئيس الأوغندي “الشهم” قدوة لكم في هذا الأمر!

الهدهد

تحمل اسمه.. هيثم بن طارق يطالع مشروع أول مدينة ذكية في السلطنة (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رُضّع على قارعة الطريق.. الجنس الحرام وظاهرة مرعبة في سوريا (فيديو)

تم سحله.. فيديو اصطياد القرش آكل السائح الروسي في الغردقة

في هذا البلد .. موجات من المثليين المصابين بالإيدز يهربون من مراكز العلاج خوفاً من السجن والإعدام

مفاجأة بشأن تونسية قتلت طفلتها خنقا ثم ذبحت نفسها في مصر

أهدته إسرائيل لـ المغرب.. أصغر مصحف في العالم بتقنية النانو

رئيس وزراء قطر يهاجم بشار: سوريا دولة شقيقة ومشكلتنا مع قاصف شعبه

“سلام للشهيد محمد صلاح”.. فرقة موسيقية تعزف سلاما خاصا للبطل

سبب توقيف فجر السعيد في مطار بيروت ومنعها من دخول لبنان

WSJ: إنستغرام أرض خصبة لـ مهووسي ممارسة الجنس مع الأطفال

مزقه بالبطيء.. فيديو يخلع القلب لـ قرش يفتك بسائح في الغردقة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC