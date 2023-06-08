حفل فرقة الكيبوب الكورية في مسقط.. التذاكر نفدت والجدل مستمر

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وطن- تداولت حسابات وصفحات عمانية، في الساعات الماضية، أنباءً عن نفاد تذاكر حفلة فرقة الكيبوب الكورية الجنوبية “B.I.G”، التي ستُقامن غدًا الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، داخل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

نفاد تذاكر حفلة “B.I.G” في مسقط

وفي الأثناء، تُواصل الفرقة الكورية الجنوبية استعدادها للحفل الضخم المنتظر منذ الإعلان عنه قبل شهرين تقريباً.

الحفلة، حسب المُلصق الدعائي للفرقة الكورية، سيكون على مسرح مدينة العرفان، داخل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ستُفتح الأبواب في الساعة الـ07:00 مساءً، ويبدأ العرض في الساعة الـ08:00 مساءً بالضبط (حسب توقيت السلطنة).

وعلى غرار ما نشرته وسائل إعلام عمانية عن نفاد التذاكر، عدّلت فرقة “B.I.G” من مُلصقها الترويجي في وقت مُبكر، اليوم الخميس 8 يونيو، حيث أكدت أنّ تذاكر الفئة الذهبية قد نفدت بالفعل. مشيرة إلى أن باقي التذاكر محدودة العدد.

وشاركت الفرقة الكورية الجنوبية، أجواء الاستعدادات مع جماهيرها عبر حسابيها الرسميين في تويتر وفيسبوك، عبر نشر مقطع فيديو لثلاثة من أعضائها وهم يتدربون على أحد عروضهم الغنائية الراقصة.

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غضب في سلطنة عمان

وفي سلطنة عمان، انطلقت منذ فترة حملة إلكترونية طالب خلالها المئات من النشطاء والمغردين بإلغاء حفل الفرقة الكورية، لأسباب عديدة على رأسها ترويجها للمثلية الجنسية.

يشار هنا إلى أن فرقة “بي آي جي” المعروفة عربياً باسم “فتيان في الأخدود” أو “بويز ان قروف” (بالإنجليزية: B.I.G: اختصار لـ: Boys In Groove)؛‏ هي فرقة “كي بوب” شكّلتها شركة “جي إتش إنترتينمنت” في سول، عاصمة كوريا الجنوبية عام 2014.

حفلات فرقة الكيبوب الكورية الجنوبية “B.I.G” في المنطقة العربية

فرقة “B.I.G” (تُختصر من “Boys In Groove”) هي فرقة فتيان كورية جنوبية مشهورة في صناعة الموسيقى الكورية وفن الكيبوب. تأسست الفرقة في عام 2014، وتتألف من خمسة أعضاء هم Benji ،Gunmin ،Minpyo, Heedo ،Jinseok. تميزت الفرقة بأداء موسيقي مميز وأداء راقص وجاذبية خاصة.

تحظى فرق الكيبوب الكورية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العالم العربي، حيث يتمتع المعجبون بأغانيهم الحماسية وعروض الرقص الديناميكية. في السنوات الأخيرة، شهدت الفرق الكورية الجنوبية اهتمامًا متزايدًا في المنطقة العربية، وتنظيم العديد من الحفلات والظهورات الحية.

في 2023، من المرجّح أن تنظم فرقة “B.I.G” حفلات في المنطقة العربية، إما كجزء من جولات عالمية أو حفلات منفردة. يعتمد ذلك على جدولهم الفني والطلب المحلي وترتيبات التنظيم.

الهيئة الحكومية المكلفة بتنظيم حفلة فرقة بلاك بينك (التي في الصورة) في #السعودية، هيئة الترفيه، هي ذاتها كلّفها ولي العهد السعودي بتنظيم مسابقة للقرآن الكريم. pic.twitter.com/u1K0PIzpzK — د. محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) January 20, 2023

وكانت فرقة «بلاك بينك» (فتيات) الكورية الجنوبيّة قد أحيت حفلها الأول في السعودية يناير (كانون الثاني) الماضي، في إطار حفل خاص ضمن فعاليات موسم الرياض، وسجلت اسمها بذلك كرابع فرق موسيقى الكيبوب الكورية التي تشارك في تنظيم جولات فنية في السعودية، استقطبت حضوراً جماهيرياً كثيفاً.