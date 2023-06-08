جامعة هارفارد وارتون: هذا ما عليك فعله لتبدو أكثر ذكاءً عند الحديث مع الآخرين..

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وطن-قد يكون بدء محادثة مع شخص قابلته للتو تجربة صعبة، إذ نشعر أحيانًا أنه علينا أن نبدو أذكياء أمامه وأن نبدي استعدادًا للإجابة عن تساؤلاته، لذلك نتخلى ضمنيًا عن اقتناعتنا.

ومع ذلك، فقد تبين أن هذا هو عكس ما يجب فعله بالضبط. ففي كتابها بعنوان “NEXT! The Power of Reinvention in Life and Work، قابلت جوان ليبمان عشرات الأشخاص الذين غيروا حياتهم المهنية وكان عليهم تطوير جهات اتصال جديدة للمضي قدمًا. تحدثت أيضًا مع علماء النفس الاجتماعي حول كيفية إنشاء هذه الروابط بأكثر الطرق فعالية.

واكتشفت أن الإجابة أبسط بكثير مما تعتقد: إذ من الجيّد طلب النصيحة. وفي الواقع، طلب النصيحة يجعلك تبدو أكثر ذكاءً. في سلسلة من الدراسات، طلب الباحثون في جامعة هارفارد ووارتون من طلاب الجامعات حل بعض الألغاز مع شريك عمل، بحسب ما نشره موقع “سان إي ناتيرال” الفرنسي.

قيل للبعض أنه سيتم الحكم عليهم فقط على أساس دقة إجاباتهم. وقيل للآخرين أنه سيتم الحكم عليهم بناءً على جودة الانطباع الذي تركوه عند شريكهم في العمل.

في هذه الدراسة، كان لدى الطلاب ثلاثة خيارات للتواصل مع شركائهم:

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1. قل ، “مرحبًا ، هل يمكنك أن تعطيني بعض النصائح؟”

2. قل ، “مرحبًا ، أتمنى أن تكون قد أبليت بلاءً حسنًا.

3. لا تقل شيئا على الإطلاق.

ليس من المستغرب أن الطلاب الذين صنفوا حسب دقة إجباباتهم، كانوا أسرع في طلب النصيحة. ومع ذلك، فإن أولئك الذين تم تقييمهم على أساس جودة الانطباع الذين أظهروا عدم استعداد لطلب النصيحة، كانوا خائفين من عدم الظهور بمظهر الأكفاء.

ومع ذلك، عندما يتم إقران الطلاب بشريك كان محايدًا أو يطلب نصيحتهم، مانت لديهم نصيحة جيّدة. لقد اعتقدوا أن الشخص الذي يطلب نصيحتهم يجب أن يكون ذكيًا بدرجة كافية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه من الجيد أن يُطلب منك النصيحة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

بعبارة أخرى، نميل إلى التفكير ، “لقد كانوا أذكياء يطلبون مني النصيحة لأنني ذكي.”

كيف يمكنك أن تجد النصيحة الجيّدة؟

1. اسأل الكثير من الأسئلة

في دراسة أجراها باحثو هارفارد، نظروا إلى الأشخاص المشاركين في محادثات “التعرف على بعضهم البعض” بالإضافة إلى المحادثات أثناء المواعدة السريعة وجهاً لوجه.

وفي كلتا الحالتين، شعر الناس بمزيد من التعاطف تجاه أولئك الذين طرحوا العديد من الأسئلة. بدا المحققون أكثر انتباهاً وتفهماً. وخلص الباحثون إلى أن معظمنا في الواقع لا يطرح أسئلة كافية.

المفتاح هو طرح أسئلة متابعة تتعلق بما يقوله الشخص الآخر، ما يدل على أنك تستمع حقًا وتهتم به. إن هذا لا يجعلك شخصًا لطيفًا فحسب، بل يجعلك أيضًا أكثر جاذبية.!

2. تذكر أن صديقك الجديد ليس (بعد) أفضل صديق لك.

من المفهوم أن تنجذب إلى شخص مشهور أو خبير قابلته للتو. ومع ذلك، من المهم عدم التسرع في الأمور بأن تطلب منه أن يكون مرشدك أو طرح أسئلة تتطلب بحثًا مكثفًا من جانبه. هذا أيضًا ليس الوقت المناسب لإرسال خطة عملك إليه واطلب منه النصيحة التفصيلية.

بدلاً من ذلك، اطرح أسئلة محددة وكن موجزًا. كن على دراية بوقت الشخص ولا تسرف. فالهدف من الانطباع الأول الجيد هو التأكد من حصولك على فرصة ثانية لمقابلتك، وربما أكثر من ذلك.

3. إزالة القلق والخوف

القلق هو أحد أكبر العقبات عندما يتعلق الأمر ببدء نهج ما. غالبًا ما يمنعنا من اتخاذ الخطوة الأولى، سواء كان ذلك لإنشاء اتصال تجاري أو اغتنام فرصة جديدة أو العثور على شريك رومانسي.

ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن هذا الخوف لا أساس له في كثير من الأحيان. في إحدى الدراسات، تم توجيه المديرين التنفيذيين لطلب المشورة من الأشخاص الذين فقدوا الاتصال بهم لسنوات. وشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق والتوتر قبل اتخاذ هذه الخطوة.

ومع ذلك، عندما تم استطلاع رأيهم بعد ذلك، لم يزعموا أنهم تلقوا نصائح قيمة فحسب، بل وصف 90٪ منهم أيضًا التجربة بأنها ممتعة ونافعة أيضًا.