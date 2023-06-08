تناول الكثير من هذا الفيتامين الشائع قد يؤدي إلى فقدان البصر وتلف الكبد

- Advertisement -

وطن- تعتبر الفيتامينات والمكملات الغذائية جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي.

عندما تحاول أن تعيش حياة طويلة وصحية، فإن الحصول على العناصر الغذائية المناسبة أمر بالغ الأهمية. ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن تناول الكثير من الفيتامينات، على غرار النياسين، يمكن أن يكون له آثار جانبية ضارة.

ما هو النياسين؟

النياسين هو أحد فيتامينات المجموعة ب القابلة للذوبان في الدهون وتسمى أيضًا فيتامين ب 3.

وفقا لموقع “yahoo“، يلعب هذا الفيتامين دورًا في وظيفة الجهاز العصبي والتمثيل الغذائي، مما يساعدنا على تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة. تحتاج خلايانا أيضًا إلى النياسين لتعمل وتتطور.

ثبت أيضًا أن النياسين من العناصر الغذائية القوية لصحة القلب. في الواقع، يصف الأطباء أحيانًا مكملات النياسين جنبًا إلى جنب مع العقاقير المخفضة للكوليسترول لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ولهذا السبب، غالبًا ما توصف مكملات النياسين بفوائدها كمكمل غذائي لتحسين صحة القلب. ومع ذلك، يقول الخبراء إنه من الضروري تجنب الإفراط في تناوله.



- Advertisement -

ما هي آثار تناول الكثير من النياسين؟

تناول الكثير من النياسين يمكن أن يكون له آثار سلبية على جسمك. بالنسبة للنساء البالغات، الكمية الموصى بها هي 14 ملليجرام (مجم) في اليوم. ومع ذلك، غالبًا ما تحتوي المكملات الغذائية الشائعة على ما يصل إلى 500 مجم في جرعة واحدة.

في إحدى الدراسات، كان فريق من الأطباء من مستوصف نيويورك للعيون والأذن يعالج رجلاً يبلغ من العمر 61 عامًا كان يشكو من فقدان البصر المفاجئ. أظهر فحص عينه الأولي أنه كان شبه أعمى.

أخبر المريض الأطباء عن تاريخه الطبي، بما في ذلك معاناته من ارتفاع الضغط، لكنه لم يخبرهم في البداية أنه كان يتناول النياسين الموصوف ذاتيًا لعلاجه.

وبمجرد أن أبلغ الأطباء بقائمة المكملات الشاملة التي كان يتناولها، تمكن الأطباء من استنتاج أن المريض كان يستهلك حوالي ثلاثة إلى ستة جرامات من النياسين يوميًا لعدة أشهر، وافترضوا أن هذا ما سبب مشاكل في عينه.

التقط الفريق الطبي صورًا لشبكية عين المريض للتأكد من وجود تلف خلوي ناتج عن النياسين، وتمكنوا من تشخيص تفاعل سام نادر يسمى اعتلال البقعة الناجم عن النياسين. في هذه الحالة، يتراكم السائل في البقعة – المنطقة الصغيرة في مركز الشبكية – ويسبب تورمًا في العين، وبالتالي ضبابية الرؤية.

لحسن الحظ، استنتج الفريق أن التوقف عن استخدام الفيتامين عكس هذا التأثير وتعافى المريض واستعاد رؤيته.

مخاطر صحية أخرى

تم ربط جرعات النياسين العالية بعواقب صحية ضارة أخرى أيضًا، حيث يؤدي تناول 1000 مجم يوميًا من المكملات إلى حدوث صداع ودوار وانخفاض ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم والغثيان وحرق القلب وآلام المعدة. وتناول جرعات أعلى من ذلك يمكن أن تسبب كذلك مشاكل صحية أكثر خطورة مثل تلف العضلات وقرحة المعدة وحتى إصابة الكبد.

نظرًا لأن النياسين عنصر غذائي أساسي، فأنت تريد التأكد من حصولك على ما يكفي منه، حتى لو كنت لا تتناول مكملًا. للقيام بذلك، تأكد فقط من وجود أطعمة مثل الدواجن والأسماك والأفوكادو والفول السوداني والفطر والأرز ومنتجات القمح الكامل في نظامك الغذائي.