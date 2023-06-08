تم سحله.. فيديو اصطياد القرش آكل السائح الروسي في الغردقة

- Advertisement -

وطن – تمكنت السلطات المصرية بمساعدة الصيادين في الغردقة، من اصطياد القرش المفترس “قرش النمر”، الذي هاجم سائحا روسيا اليوم، الخميس، ومزقه حتى قضى عليه وقتله.

اصطياد قرش الغردقة

وكان مقطع فيديو متداول ومرعب، تم تداوله من الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وثق هجوم سمكة قرش في إحدى القرى السياحية بالمدينة الساحلية، عصر اليوم، بشكل مفاجئ وعلى غير المتوقع، على سائح أجنبي (روسي الجنسية) ما أدى لوفاته.

#الشروق شاهد نجاح جهود محافظة البحر الأحمر في اصطياد القرش الذي افترس سائح روسي الغردقة بمعاونة الصيادين pic.twitter.com/dfPi5YAkqi — Shorouk News (@Shorouk_News) June 8, 2023

هذا ووثقت مقاطع جديدة متداولة نجاح السلطات البحرية بمساعدة الصيادين، في اصطياد القرش المفترس قاتل السائح الروسي.

ونشر المستشار الإعلامي لمحافظ البحر الأحمر محمد مخلوف، فيديو يوثق اصطياد سمكة القرش بعد التهام المواطن الروسي.

- Advertisement -

وأظهرت عدة مقاطع وثقتها كاميرات هواتف المواطنين والمصطافين هناك، لحظة اصطياد القرش ورفعه إلى القارب ثم إخراجه إلى الشاطئ حيث تم سحله.

وظهر تجمع كبير حول القرش على رمال الشاطئ وسط فرحة الجميع باصطياده كما يسمع من كلامهم، رغم الحزن والخوف الذي عم المنطقة بسبب مقتل السائح جراء الهجوم الوحشي عليه من قبل سمكة القرش.

اصطياد سمكة القرش التي هاجمت سائح روسي بالغردقة ، الهجوم تسبب في مقتل السائح وأغلقت السلطات المحلية الشاطئ لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة pic.twitter.com/eHtUpOGdJe — mohamed el kholy (@MElKholy) June 8, 2023

تعليمات عاجلة بعد هجوم سمكة القرش في الغردقة

من جانبها أصدرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، تعليمات عاجلة لتشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر بعد هجوم سمكة قرش على السائح الذي قتل على شواطئ مدينة الغردقة.

وانتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark، على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته.

تم اصطياد القرش ارجو نشر الخبر يااستاذنا لوسمحت pic.twitter.com/YZ7M5dpjl2 — ahmed shaban (@re30o) June 8, 2023

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة.

وعليه تم إصدار تعليمات بإتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة (السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية) بنطاق المنطقة المحظورة بين منتجع الجونة شمالا، وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبا لمدة يومين تبدء من صباح يوم الجمعة.

وتؤكد وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث.

كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الاحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الاحمر حرصا علي سلامتهم.