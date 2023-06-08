الخميس, يونيو 8, 2023
الرئيسيةالهدهدتم سحله.. فيديو اصطياد القرش آكل السائح الروسي في الغردقة
الهدهد

تم سحله.. فيديو اصطياد القرش آكل السائح الروسي في الغردقة

وثقت مقاطع جديدة متداولة نجاح السلطات البحرية في مصر بمساعدة الصيادين، في اصطياد القرش المفترس قاتل السائح الروسي

كتب باسل النجار
- Advertisement -

وطن – تمكنت السلطات المصرية بمساعدة الصيادين في الغردقة، من اصطياد القرش المفترس “قرش النمر”، الذي هاجم سائحا روسيا اليوم، الخميس، ومزقه حتى قضى عليه وقتله.

اصطياد قرش الغردقة

وكان مقطع فيديو متداول ومرعب، تم تداوله من الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وثق هجوم سمكة قرش في إحدى القرى السياحية بالمدينة الساحلية، عصر اليوم، بشكل مفاجئ وعلى غير المتوقع، على سائح أجنبي (روسي الجنسية) ما أدى لوفاته.

هذا ووثقت مقاطع جديدة متداولة نجاح السلطات البحرية بمساعدة الصيادين، في اصطياد القرش المفترس قاتل السائح الروسي.

ونشر المستشار الإعلامي لمحافظ البحر الأحمر محمد مخلوف، فيديو يوثق اصطياد سمكة القرش بعد التهام المواطن الروسي.

- Advertisement -

وأظهرت عدة مقاطع وثقتها كاميرات هواتف المواطنين والمصطافين هناك، لحظة اصطياد القرش ورفعه إلى القارب ثم إخراجه إلى الشاطئ حيث تم سحله.

وظهر تجمع كبير حول القرش على رمال الشاطئ وسط فرحة الجميع باصطياده كما يسمع من كلامهم، رغم الحزن والخوف الذي عم المنطقة بسبب مقتل السائح جراء الهجوم الوحشي عليه من قبل سمكة القرش.

تعليمات عاجلة بعد هجوم سمكة القرش في الغردقة

من جانبها أصدرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، تعليمات عاجلة لتشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر بعد هجوم سمكة قرش على السائح الذي قتل على شواطئ مدينة الغردقة.

وانتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark، على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته.

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة.

وعليه تم إصدار تعليمات بإتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة (السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية) بنطاق المنطقة المحظورة بين منتجع الجونة شمالا، وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبا لمدة يومين تبدء من صباح يوم الجمعة.

وتؤكد وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” منع أنشطة السباحة تم في ضوء الالتزام بالبروتوكولات الدولية المطبقة في حالة وقوع مثل هذه الحوادث.

كما تهيب وزارة البيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الاحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الاحمر حرصا علي سلامتهم.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

مفاجأة بشأن تونسية قتلت طفلتها خنقا ثم ذبحت نفسها في مصر

الهدهد

“سلام للشهيد محمد صلاح”.. فرقة موسيقية تعزف سلاما خاصا للبطل

الهدهد

مزقه بالبطيء.. فيديو يخلع القلب لـ قرش يفتك بسائح في الغردقة

حياتنا

شاهد ما يفعله محمد صلاح حاليا وسط سرية تامة

حياتنا

بسمة بوسيل تعود للغناء: الفنانة المغربية تثير الجدل وتحظى بالإعجاب

الهدهد

إيحاءات جنسية تفجر غضب والد مجندة إسرائيلية قتلها محمد صلاح رفقة زميلها

الهدهد

فلسطين ترد الاعتبار لجثمان الجندي المصري محمد صلاح بعد “الخذلان الكبير” (شاهد)

الهدهد

مسؤول إسرائيلي يفجر مفاجأة بعد حادثة الحدود: “أنقذونا.. نتعرض لإطلاق نار يوميا”

الهدهد

طلب غير معقول.. أمين الفتوى بمصر يثير السخرية بفتواه لسيدة ترغب في الحج! (شاهد)

الهدهد

أول تعليق من شقيق الجندي محمد صلاح بعد حادثة الحدود.. رسالة مؤثرة وقلب محطم

الهدهد

عرض مقاطع جنسية للطلاب داخل مدرسة في مصر وغضب واسع

الهدهد

هل وجه السيسي بصرف 3 ملايين دولار لأُسر القتلى الإسرائيليين؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رُضّع على قارعة الطريق.. الجنس الحرام وظاهرة مرعبة في سوريا (فيديو)

في هذا البلد .. موجات من المثليين المصابين بالإيدز يهربون من مراكز العلاج خوفاً من السجن والإعدام

حفل فرقة الكيبوب الكورية في مسقط.. التذاكر نفدت والجدل مستمر

مفاجأة بشأن تونسية قتلت طفلتها خنقا ثم ذبحت نفسها في مصر

أهدته إسرائيل لـ المغرب.. أصغر مصحف في العالم بتقنية النانو

رئيس وزراء قطر يهاجم بشار: سوريا دولة شقيقة ومشكلتنا مع قاصف شعبه

“سلام للشهيد محمد صلاح”.. فرقة موسيقية تعزف سلاما خاصا للبطل

سبب توقيف فجر السعيد في مطار بيروت ومنعها من دخول لبنان

WSJ: إنستغرام أرض خصبة لـ مهووسي ممارسة الجنس مع الأطفال

مزقه بالبطيء.. فيديو يخلع القلب لـ قرش يفتك بسائح في الغردقة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC