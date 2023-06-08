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حياتنا

ببئة العمل السامة..علامات تخبرك بأنه حان وقت المغادرة

إذا كنت مرهقًا جسديًا وعقليًا في نهاية كل يوم عمل، فقد يكون ذلك بمثابة علامة على وجودك في بيئة عمل سامة

كتب ايمان الباجي
ببئة العمل السامة..علامات تخبرك بأنه حان وقت المغادرة
تؤثر ثقافة العمل غير الصحية سلبًا على إنتاجية الموظف ورفاهيته.
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وطن- إن بيئة العمل السامة تؤثر بشكل سلبي على نفسية الموظفين وتجعلهم يشعرون دائما بالطاقة السلبية وعدم الاحترام وفقدان الثقة بالنفس.

تؤثر ثقافة العمل غير الصحية سلبًا على إنتاجية الموظف ورفاهيته. وقد وجد تقرير حديث صادر عن معهد ماكينزي الصحي أن واحدًا من كل أربعة موظفين في جميع أنحاء العالم يعاني من معدلات عالية من السلوكيات السامة في العمل.

ووفقا لمجلة فوربس الأمريكية، هناك العديد من العلامات الرئيسية لبيئة العمل السامة التي إن وجدتها في مكان عملك كموظف فمن الأفضل أن تتركه في أسرع وقت ممكن.

الشعور بالتعب والاستنزاف

إذا كنت مرهقًا جسديًا وعقليًا في نهاية كل يوم عمل، فقد يكون ذلك بمثابة علامة على وجودك في بيئة عمل سامة.

مع مرور الوقت، قد تواجه الإرهاق، وهي مشكلة عالمية الآن وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

تؤثر ثقافة العمل غير الصحية سلبًا على إنتاجية الموظف ورفاهيته

الشعور بالإحباط

تُصبح بيئة العمل سامة عندما تشعر باستمرار بالإحباط. إذا كنت في مكان عمل سيء لسنوات، فقد تتآكل ثقتك بنفسك لدرجة أنك تبدأ في التشكيك في قدراتك. إذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للعثور على بيئة عمل مختلفة.

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معدل دوران مرتفع للموظفين

معدل دوران الموظف هو نسبة الموظفين الذين يتركون العمل في فترة زمنية معينة.

يُنظر إلى الشركات ذات معدل الدوران المرتفع على أنها أماكن سيئة للعمل. وإذا كانت مؤسستك تواجه صعوبة في الاحتفاظ بالموظفين، فقد يكون ذلك علامة تحذير.

حدود عمل غير صحية

إذا كان يطلب منك مديرك أن تكون متاحًا للرد على رسائل البريد الإلكتروني في المساء وفي عطلات نهاية الأسبوع فقد يكون ذلك علامة على تحول بيئة العمل التي أنت فيها إلى بيئة سامة.

تفتقر إلى الشفافية

السمة المميزة لثقافة مكان العمل الصحي هي التواصل المفتوح. عندما لا توجد الشفافية، يفقد الموظفون الثقة في قادتهم، وفي النهاية بزملائهم في العمل. 

إذا كان مديرك يحجب معلومات قيمة عن قصد، فاسأله عنها. إذا لم تتمكن من الحصول على إجابة معقولة، فقد يكون الوقت قد حان لبدء البحث عن وظيفة في مكان آخر.

معنويات منخفضة

عندما تكون محاطًا بزملائك الذين يشكون باستمرار من العمل، فقد يؤثر ذلك سلبََا على صحتك ويخلق بيئة عمل سيئة. 

نمو مهني غير واضح

إذا استمر مديرك في وعودك بفرص النمو التي لا تؤتي ثمارها، فهذه علامة أخرى على أنك في بيئة عمل سامة. تشجع ثقافة العمل الصحية الموظفين على صقل مهاراتهم وتعلم أشياء جديدة.

إذا لم تكن شركتك تستثمر في تطويرك المهني، فقد يكون الوقت قد حان للمضي قدمًا.

سلوك غير محترم في الشركة

إذا واجهت عدم احترام أو تنمُر في العمل، فعليك أن تعرف أنك في بيئة عمل سامة.

وإذا كان التفكير في الذهاب إلى العمل يجعلك تشعر بالقلق والمرض، فمن المحتمل أنك تتعامل مع بيئة سامة. على المدى القصير، قد تعاني من التوتر والقلق والإرهاق. بمرور الوقت، يمكن أن يكون للتوتر والسلبية تأثير ضار على علاقاتك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعاني من بيئة عمل غير صحية لسنوات، فقد يستغرق الأمر وقتًا للتعافي.
المصدرمجلة فوربس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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