اليمن.. سلع تحمل شعار “الصهيونية” وأخرى تروج للمثلية وتحرك عاجل من حكومة الحوثي (شاهد)

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وطن- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، عن تمكّنها من ضبط مجموعة من السلع التي تحمل شعار “الصهيونية”، وكذلك شعارات خاصة بالمثليين.

ووفقاً لما نشرته صفحة “الخبر الاقتصادي” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد أتلفت الوزارة “كمية من السلع التي تحمل علامات صهيونية“، بالإضافة إلى شعارات تتنافي مع الدين الإسلامي.

ونقلت الصفحة عن وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، خلال عملية الإتلاف قولَه: “إن البضائع التي تم إتلافها عبارة عن ملابس وألعاب أطفال وأحذية تحمل صور النجمة الإسرائيلية، وكذا شعارات تتعارض مع ديننا وقيمنا الإسلامية”.

وأوضح أنه “تمّت مصادرة تلك الكميات خلال عمليات الرقابة التي تنفّذها الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

ولفت “قطران”، إلى أن “عملية الإتلاف تأتي في سياق التزامات الوزارة بمنع دخول وتداول البضائع الإسرائيلية وغيرها من السلع التي تحاول أن تنال من أخلاق وهوية شعبنا”.

تحريز كميات أخرى تحمل شعارات خاصة بالكيان الصهيوني

وكشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة أيضاً عن وجود “كميات أخرى من البضائع التي تحمل شعارات وعلامات خاصة بالكيان الصهيوني قامت الوزارة بالتحريز عليها”.

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وأكد “قطران”، أنه تمّ فتح تحقيق حول مصادر تلك الكميات ودوافع عمليات الاستيراد لمثل هذه السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

لا تساهل مع المتورطين في استيراد هذه السلع

وأكد “قطران”، أن وزارة الصناعة والتجارة لن تتساهل مع أي محاولة لإدخال بضائع إسرائيلية، وستتخذ الإجراءات الرادعة ضد كلّ من يثبت تورطه في الأمر.

ونوّهت صفحة “الخبر الاقتصادي“، إلى أن عملية الإتلاف حضرها مدير العمليات بالوزارة نجيب العذري وكبير الأخصائيين في الإدارة العامة لحماية المستهلك عبد الغني الأعوج ونائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة محمد سودان.