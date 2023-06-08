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اليمن.. سلع تحمل شعار “الصهيونية” وأخرى تروج للمثلية وتحرك عاجل من حكومة الحوثي (شاهد)

وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد قطران أكد أنه تمّ إتلاف ملابس وألعاب أطفال وأحذية تحمل صور النجمة الإسرائيلية

كتب فهمي الورغمي
اليمن.. سلع تحمل شعار
سلع تحمل شعار الصهيونية
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وطن- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، عن تمكّنها من ضبط مجموعة من السلع التي تحمل شعار “الصهيونية”، وكذلك شعارات خاصة بالمثليين.

ووفقاً لما نشرته صفحة “الخبر الاقتصادي” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد أتلفت الوزارة “كمية من السلع التي تحمل علامات صهيونية“، بالإضافة إلى شعارات تتنافي مع الدين الإسلامي.

ونقلت الصفحة عن وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، خلال عملية الإتلاف قولَه: “إن البضائع التي تم إتلافها عبارة عن ملابس وألعاب أطفال وأحذية تحمل صور النجمة الإسرائيلية، وكذا شعارات تتعارض مع ديننا وقيمنا الإسلامية”.

علامات صهيونية
أتلفت الوزارة كمية من السلع التي تحمل علامات صهيونية

وأوضح أنه “تمّت مصادرة تلك الكميات خلال عمليات الرقابة التي تنفّذها الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

ولفت “قطران”، إلى أن “عملية الإتلاف تأتي في سياق التزامات الوزارة بمنع دخول وتداول البضائع الإسرائيلية وغيرها من السلع التي تحاول أن تنال من أخلاق وهوية شعبنا”.

دخول وتداول البضائع الإسرائيلية تحمل شعار الصهيونية
دخول وتداول البضائع الإسرائيلية تحمل شعار الصهيونية

تحريز كميات أخرى تحمل شعارات خاصة بالكيان الصهيوني

وكشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة أيضاً عن وجود “كميات أخرى من البضائع التي تحمل شعارات وعلامات خاصة بالكيان الصهيوني قامت الوزارة بالتحريز عليها”.

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وأكد “قطران”، أنه تمّ فتح تحقيق حول مصادر تلك الكميات ودوافع عمليات الاستيراد لمثل هذه السلع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

دخول وتداول البضائع الإسرائيلية تحمل شعار الصهيونية
دخول وتداول البضائع الإسرائيلية تحمل شعار الصهيونية

لا تساهل مع المتورطين في استيراد هذه السلع

وأكد “قطران”، أن وزارة الصناعة والتجارة لن تتساهل مع أي محاولة لإدخال بضائع إسرائيلية، وستتخذ الإجراءات الرادعة ضد كلّ من يثبت تورطه في الأمر.

ونوّهت صفحة “الخبر الاقتصادي“، إلى أن عملية الإتلاف حضرها مدير العمليات بالوزارة نجيب العذري وكبير الأخصائيين في الإدارة العامة لحماية المستهلك عبد الغني الأعوج ونائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة محمد سودان.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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