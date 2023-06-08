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المؤسس عثمان الحلقة 130 والأخيرة مُترجمة.. إعلانها فجر الحماس بعد الحلقة 129

الحلقة 129 ستكون قبل الأخيرة في الموسم الحالي من مسلسل المؤسس عثمان الذي ينتهي عند الحلقة 130 و يعود بموسم جديد في شهر سبتمبر القادم

كتب فهمي الورغمي
المؤسس عثمان
يضم المسلسل "المؤسس عثمان" عددا كبيرا من النجوم أبرزهم الفنان بوراك اوزجيفيت وديدام بالشين
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وطن – في الحلقة 129 من المؤسس عثمان، نشهد تطورات مثيرة في الصراع بين عثمان والمغول والصليبيين، وكيف يواجه عثمان خطر الموت بشجاعة وإيمان. كما نتابع قصة حب عثمان وملحة خاتون، والتحديات التي تواجههما.

المؤسس عثمان الحلقة 129

مسلسل المؤسس عثمان، هو دراما تاريخية تركية، يروي قصة حياة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، والذي قاد القبائل التركية في الفتوحات والمعارك ضد الأعداء. المسلسل يعرض في موسمه الرابع، وقد حقق نجاحاً كبيراً في تركيا والعالم العربي.

في الحلقة 129 من المؤسس عثمان، سيتابع المشاهدون زواج بوران وإسريجون من خلال الكثير من اللقطات، أخيرًا بعد فترة كبيرة من الآلام التي عاشها بوران بعد وفاة زوجته أوكوشا، وسيشهد ذلك صدمة للبعض، ونتعرف عليها خلال أحداث الحلقة.

ويضم المسلسل “المؤسس عثمان” عددا كبيرا من النجوم أبرزهم الفنان بوراك اوزجيفيت، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وايمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، وجلال آل.

في الحلقة 129 من المؤسس عثمان، يُصمم نيمان على احتجاز فاطمة ابنة عثمان بك. وعند وصوله إلى قلعته الشهيرة في يني شهير، يتلقى عثمان بك نبأ كمين أعده له نيمان مُسبقا.

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في يني شهير، التي اهتزت بسبب غياب فاطمة، تُظهر جميع المعطيات أن فاطمة قيد الاحتجاز مع ملحة خاتون. وهو مادفع عثمان لاتخاذ قراره بالهجوم على نيمان.

وفي الأثناء بقي المشاهدون في حيرة من أمرهم، هل يقطع عثمان بك رأس نيمان عقوبة على خداعه؟

الحلقة الأخيرة من المؤسس عثمان

لمزيد الاطلاع على التفاصيل يمكنك إلقاء نظرة أوسع عن بداية القصة في الحلقة السابقة أو مشاهدة المقطع الدعائي للحلقة 130 (وهي التي ستُلعن نهاية الموسم الرابع).

الإعلان الأوّل للحلقة 130 من مسلسل المؤسس عثمان

في الحلقة 129 من المؤسس عثمان، علم تيكفور فالنس، بأن عثمان بك قد أسر نيمان، لذلك قرر أن ينتقم عبر قتل عثمان بك.

ووراء محاولته تلك، ذهب تكفور فالنس إلى القسطنطينية و طلب لقاء الإمبراطور أندرونيكوس وأيضا أن يمده بجيش كبير يعود معه للقضاء على عثمان.

ما سنعرف إجابته في الحلقة 130 من المؤسس عثمان هو كيف أقنع تكفور فالنس الإمبراطور أندرونيكوس بإحضار الجيش معه؟

وحسب الإعلان الترويجي للحلقة 130 والأخيرة للموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان، سيقيم تكفور فالنس بلعبة لا يمكن لأحد أن يتوقعها مع الجيش الكبير الذي بناه.

ماذا ستكون هذه اللعبة؟

وكيف أصبح عثمان بك على علم بخطوات تكفور فالنس.

وهنا يظهر في المقطع الترويجي للحلقة 130 أن عثمان بك قد عطي الأوامر بجمع كل الرجال الشجعان من ورائه.

لكن ما نوع المغامرة التي سيخوضها عثمان بك مع جيشه ضد الجيش البيزنطي؟

هل ستحدث أخيرًا المعركة الكبرى التي سيتحارب فيها المسلمون (عثمان) ضد الصليبيين (الإمبراطور أندرونيكوس)؟

تساؤلات كثيرة سنعرفها جميعا في الحلقة القادمة والأخيرة (130) من المسلسل التاريخي الدرامي التركي “قيامة عثمان”، الذي رافق ملايين المشاهدين منذ عرض أولى حلقاته في 20 نوفمبر 2019.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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