المؤسس عثمان الحلقة 130 والأخيرة مُترجمة.. إعلانها فجر الحماس بعد الحلقة 129

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وطن – في الحلقة 129 من المؤسس عثمان، نشهد تطورات مثيرة في الصراع بين عثمان والمغول والصليبيين، وكيف يواجه عثمان خطر الموت بشجاعة وإيمان. كما نتابع قصة حب عثمان وملحة خاتون، والتحديات التي تواجههما.

المؤسس عثمان الحلقة 129

مسلسل المؤسس عثمان، هو دراما تاريخية تركية، يروي قصة حياة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، والذي قاد القبائل التركية في الفتوحات والمعارك ضد الأعداء. المسلسل يعرض في موسمه الرابع، وقد حقق نجاحاً كبيراً في تركيا والعالم العربي.

في الحلقة 129 من المؤسس عثمان، سيتابع المشاهدون زواج بوران وإسريجون من خلال الكثير من اللقطات، أخيرًا بعد فترة كبيرة من الآلام التي عاشها بوران بعد وفاة زوجته أوكوشا، وسيشهد ذلك صدمة للبعض، ونتعرف عليها خلال أحداث الحلقة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 129 مترجمة كاملة HD #المؤسس_عثمان رابط الحلقة كاملة : https://t.co/S9urOL8Ue1 pic.twitter.com/aweBDqjcbh — Shoff.tv (@thepro3net) June 7, 2023

ويضم المسلسل “المؤسس عثمان” عددا كبيرا من النجوم أبرزهم الفنان بوراك اوزجيفيت، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وايمره باسالاكغ، نور الدين سونماز، وجلال آل.

في الحلقة 129 من المؤسس عثمان، يُصمم نيمان على احتجاز فاطمة ابنة عثمان بك. وعند وصوله إلى قلعته الشهيرة في يني شهير، يتلقى عثمان بك نبأ كمين أعده له نيمان مُسبقا.

أين المنتظرون

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قيامة عثمان#قيامة_عثمان #المؤسس_عثمان #عثمان129 pic.twitter.com/olWHQkNzcP — يلا كورة (@krmm315) June 7, 2023

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في يني شهير، التي اهتزت بسبب غياب فاطمة، تُظهر جميع المعطيات أن فاطمة قيد الاحتجاز مع ملحة خاتون. وهو مادفع عثمان لاتخاذ قراره بالهجوم على نيمان.

وفي الأثناء بقي المشاهدون في حيرة من أمرهم، هل يقطع عثمان بك رأس نيمان عقوبة على خداعه؟

الحلقة الأخيرة من المؤسس عثمان

لمزيد الاطلاع على التفاصيل يمكنك إلقاء نظرة أوسع عن بداية القصة في الحلقة السابقة أو مشاهدة المقطع الدعائي للحلقة 130 (وهي التي ستُلعن نهاية الموسم الرابع).

قيامة عثمان الحلقة 129 مترجمة للعربية 🚨🔥🔥⚔

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رابط الحلقة كاملة من هنــــا 🔥https://t.co/DiwHhRrYiP#المؤسس_عثمان

بث مباشر حلقة اليوم المؤسس عثمان

عثمان حلقه اليوم

مسلسل عثمان حلقة اليوم

مسلسل قيامة عثمان

مسلسل قيامة عثمان اليوم,

عثمان وبالا,

عثمان 129#قيامة_عثمان pic.twitter.com/iOtdvIJRuo — يلا شوت (@hdf194) June 2, 2023

الإعلان الأوّل للحلقة 130 من مسلسل المؤسس عثمان

في الحلقة 129 من المؤسس عثمان، علم تيكفور فالنس، بأن عثمان بك قد أسر نيمان، لذلك قرر أن ينتقم عبر قتل عثمان بك.

ووراء محاولته تلك، ذهب تكفور فالنس إلى القسطنطينية و طلب لقاء الإمبراطور أندرونيكوس وأيضا أن يمده بجيش كبير يعود معه للقضاء على عثمان.

🚨الإعلان الأوّل للحلقة 130 من مسلسل المؤسس عثمان موعدنا هذا الأربعاء حصرياً على نور بلاي ⚔️ يمكنك مشاهدة الحلقة على المنصّة، فقط حمّل التطبيق مجّاناً واشترك الآن ↘️https://t.co/9szbkaFJxc #نوربلاي #المؤسس_عثمان #مسلسلات_تركية pic.twitter.com/ov21UfHXXU — نوربلاي (@noorplay_ar) June 7, 2023

ما سنعرف إجابته في الحلقة 130 من المؤسس عثمان هو كيف أقنع تكفور فالنس الإمبراطور أندرونيكوس بإحضار الجيش معه؟

وحسب الإعلان الترويجي للحلقة 130 والأخيرة للموسم الرابع من مسلسل المؤسس عثمان، سيقيم تكفور فالنس بلعبة لا يمكن لأحد أن يتوقعها مع الجيش الكبير الذي بناه.

ماذا ستكون هذه اللعبة؟

وكيف أصبح عثمان بك على علم بخطوات تكفور فالنس.

وهنا يظهر في المقطع الترويجي للحلقة 130 أن عثمان بك قد عطي الأوامر بجمع كل الرجال الشجعان من ورائه.

⁦ #KuruluşOsman⁩

الموسم الحالي من مسلسل المؤسس عثمان ينتهي عند الحلقة 130 و سيعود بموسم جديد في شهر سيبتمبر#المؤسس_عثمان#قيامة_عثمان#قيامه_عثمان

قيامة عثمان | قيامه pic.twitter.com/sX2XJe9sxY — اخبار المسلسلات التركية || Türkest (@4turkest) May 27, 2023

لكن ما نوع المغامرة التي سيخوضها عثمان بك مع جيشه ضد الجيش البيزنطي؟

هل ستحدث أخيرًا المعركة الكبرى التي سيتحارب فيها المسلمون (عثمان) ضد الصليبيين (الإمبراطور أندرونيكوس)؟

تساؤلات كثيرة سنعرفها جميعا في الحلقة القادمة والأخيرة (130) من المسلسل التاريخي الدرامي التركي “قيامة عثمان”، الذي رافق ملايين المشاهدين منذ عرض أولى حلقاته في 20 نوفمبر 2019.