الليرة التركية تتجاوز توقعات ”جولدمان ساكس“ بالهبوط الحاد في ثلاثة أيام بدلاً من ثلاثة أشهر

- Advertisement -

وطن – تعرضت الليرة التركية لهبوط حاد بعد الانتخابات، حيث تجاوزت بالفعل توقعات جولدمان ساكس بشأن ضعف العملة في الأشهر القادمة.

كان البنك الاستثماري الأمريكي قد توقع في نهاية الأسبوع أن الليرة التركية لا تزال لديها مجال للهبوط إلى مستويات أدنى: إلى 23 مقابل الدولار في ثلاثة أشهر، مقارنة بتقدير سابق بلغ 19 مقابل الدولار.

الليرة تتجاوز توقعات جولدمان ساكس

في وقت إصدار التقرير الذي نشره موقع cnbc، كانت العملة المتعثرة تتداول قليلاً فوق 20 مقابل الدولار. ولكنها منذ ذلك الحين ضعفت بشكل حاد – متجاوزة توقعات جولدمان لتصل إلى أكثر من 23 مقابل الدولار – كل ذلك خلال بضعة أيام. كانت الليرة تتداول في آخر مرة عند أدنى مستوى على الإطلاق، 23.29 مقابل الدولار، في ظهر الخميس.

تعيين محمد شمشك والتفاؤل بالسياسات الاقتصادية الجديدة

جاء هذا على الرغم من تعيين محمد شمشك، الرئيس السابق للشؤون الاقتصادية، الذي يُنظر إليه على أنه من المرجح أن ينفذ سياسات مواتية للسوق.

في الكشف عن حكومته الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النائب السابق لرئيس الوزراء ليكون وزير الخزانة والاقتصاد الجديد، مما أدى إلى بعض التفاؤل بأن البلاد ستسلك الآن مساراً اقتصادياً جديداً. وقد تعهد شمشك منذ ذلك الحين بإعادة السياسات الاقتصادية العقلانية بعد سنوات من القرارات غير التقليدية ودورات خفض الفائدة، على الرغم من التضخم العالي، والذي تمت مراقبته بشكل وثيق من قبل أردوغان.

التضخم العالي والقيمة المفرطة للعملة

وقالت راشيل زيمبا، مؤسسة Ziemba Insights، يوم الخميس: “كانت العملة بالطبع مقدرة بشكل زائد، خاصة مع المسار التضخمي والائتماني، ولكن السماح للعملة بالذهاب بهذه الطريقة سيكون أكثر تضخماً”.

- Advertisement -

وقفز معدل التضخم السنوي الأخير في البلاد لشهر مايو إلى 39.59%، وفقاً للإحصاءات الحكومية. وفي أكتوبر الماضي، ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى مستوى مرتفع يبلغ 85.51%.

توقعات بمزيد من الانزلاق لليرة

تتوقع زيمبا أن الليرة قد تستمر في الانزلاق إلى مستويات 25 إلى 28 مقابل الدولار، وأنه سيكون “صعباً العثور على أرضية”. وتعتمد عنصراً رئيسياً من حركتها أيضاً على ما إذا كان أردوغان سيسمح لمحافظ البنك المركزي القادم بـ “القيام بالتشديد اللازم”، كما أضافت زيمبا. “سيكون هناك نوع من الزيادات في الفائدة. إذا لم يكن هذا الشهر، فسيكون قريباً”، كما قالت.

التدخل الحكومي في سوق العملات

في الوقت نفسه، يبدو أن البنوك الحكومية التركية لا تتدخل في سوق العملات، حسبما أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر، مما يشير إلى أن هناك تخفيضاً مداراً يتم تنفيذه. ولكن بريندان ماكينا، اقتصادي الأسواق الناشئة ومحلل العملات الأجنبية في ويلز فارجو، أخبر CNBC عبر البريد الإلكتروني أنه لا يزال يعتقد أن أردوغان سيكون “غير راغب في تسليم أدوات السياسة النقدية والاقتصادية لأي شخص آخر، بما في ذلك شمشك“.