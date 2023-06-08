الكويت تصدم مصر والأردن بهذا القرار الصادر عن وزير التعليم العالي

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وطن – قالت صحيفة “القبس” الكويتية إن وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني، أصدر قراراً بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن في خطوة أثارت الكثير من الجدل عن دوافعها وأسبابها.

ووفق المصدر نص القرار «على وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية (طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة)، إلى كل من مصر والأردن، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2023-2024».

تفاصيل قرار الكويت وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن

وأكدت مصادر أن القرار جاء بناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتاريخ 4 يونيو 2023.

وجاء القرار في إطار سعي وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم واستمرارا لجهود الوزارة الرامية لضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، والتعليم الجيد.

وقالت الصحيفة إن القرار الذي حصلت على نسخة منه تضمن إيقاف تغيير التخصص في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار، كما تضمن إيقاف نقل مقر الابتعاث إلى مصر والأردن، ويسري القرار من تاريخ صدوره.

وأبلغت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد زيارات متعددة لوفود متخصصة لكل من الجامعات في مصر والأردن خلال الأشهر الماضية، «وبناء على تقارير لهذه الوفود مبنية على دراسات مستفيضة استهدفت قياس جودة التعليم».

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كما جاء القرار بناء على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات الطبية والبرامج الطبية خارج الكويت وفقا لاجتماعها نهاية مايو الماضي.

وكانت الحكومة الكويتية قد أوصت في وقت سابق بإعادة النظر في سياسات الابتعاث لتقتصر على التخصصات العلمية والتقنية المرتبطة بسياسات سوق العمل (مشروع مواءمة التعلم مع سوق العمل)، وأهمية دمج وتقليص الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة، علاوة على تبني النماذج المعاصرة للتحول من نطاق الوزارات إلى المجالس (مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي).

القرار منسجم مع توصيات لجان إصلاح التعليم

ونقلت صحيفة “الجريدة الكويتية” عن مصادر مطلعة في «التعليم العالي» قولها أن قرار العدواني جاء منسجماً مع توصيات لجان إصلاح التعليم ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، وتوصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات الطبية خارج الكويت، وموافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

ويدرس في الأردن 41 ألفا و850 طالبا وطالبة وافدين، في الجامعات الأردنية يشكلون نسبة 11%، من 109 دول.

وأشار رئيس المكتب الثقافي الكويتي لدى الأردن د.حمود القشعان في تشرين الأول 2022، إلى أن 1050 طالبا وطالبة كويتيين التحقوا بالجامعات الأردنية لدراسة الطب والصيدلة للعام الجامعي 2022-2023.

وأضاف بحسب صحيفة الأنباء الكويتية أن 600 طالب وطالبة التحقوا بجامعة العلوم والتكنولوجيا لدراسة الطب والصيدلة فيما التحق نحو 450 طالبا وطالبة بالجامعة الأردنية للدراسة في نفس التخصصين وفق خطة الابتعاث في وزارة التعليم العالي.

وكانت إحصائية صادرة عن وزارة التعليم العالي الكويتية، أظهرت بحسب ما نقلت وسائل إعلام كويتية أن الأردن في المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين على نفقة دولتهم.

أما في مصر فيبلغ عدد الطلاب الكويتيين حوالي 6000 طالب وطالبة، في جميع فروع الجامعات والكليات في جميع أنحاء مصر. وهذا الرقم في تزايد بشكل مستمر.

ويعود زيادة العدد بحسب موقع وزارة التعليم العالي المصرية بسبب سهولة القبول في الجامعات المصرية بالنسبة للطلاب الكويتيين وكذلك تكاليف التعليم الميسورة بمقارنة عملة الكويت بعملة مصر، بالإضافة إلى رخص المعيشة في مصر بالنسبة للكويتيين وجودتها. وكذلك تقارب الثقافات.