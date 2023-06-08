الخميس, يونيو 8, 2023
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الكويت تصدم مصر والأردن بهذا القرار الصادر عن وزير التعليم العالي

نص القرار على وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية إلى كل من مصر والأردن، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2023

كتب خالد الأحمد
وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن
القرار جاء بناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي
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وطن – قالت صحيفة “القبس” الكويتية إن وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني، أصدر قراراً بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن في خطوة أثارت الكثير من الجدل عن دوافعها وأسبابها.

ووفق المصدر نص القرار «على وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية (طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة)، إلى كل من مصر والأردن، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2023-2024».

تفاصيل قرار الكويت وقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن

وأكدت مصادر أن القرار جاء بناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتاريخ 4 يونيو 2023.

وجاء القرار في إطار سعي وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم واستمرارا لجهود الوزارة الرامية لضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، والتعليم الجيد.

وقالت الصحيفة إن القرار الذي حصلت على نسخة منه تضمن إيقاف تغيير التخصص في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار، كما تضمن إيقاف نقل مقر الابتعاث إلى مصر والأردن، ويسري القرار من تاريخ صدوره.

وأبلغت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد زيارات متعددة لوفود متخصصة لكل من الجامعات في مصر والأردن خلال الأشهر الماضية، «وبناء على تقارير لهذه الوفود مبنية على دراسات مستفيضة استهدفت قياس جودة التعليم».

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كما جاء القرار بناء على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات الطبية والبرامج الطبية خارج الكويت وفقا لاجتماعها نهاية مايو الماضي.

وكانت الحكومة الكويتية قد أوصت في وقت سابق بإعادة النظر في سياسات الابتعاث لتقتصر على التخصصات العلمية والتقنية المرتبطة بسياسات سوق العمل (مشروع مواءمة التعلم مع سوق العمل)، وأهمية دمج وتقليص الجهات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة، علاوة على تبني النماذج المعاصرة للتحول من نطاق الوزارات إلى المجالس (مشروع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي).

القرار منسجم مع توصيات لجان إصلاح التعليم

ونقلت صحيفة “الجريدة الكويتية” عن مصادر مطلعة في «التعليم العالي» قولها أن قرار العدواني جاء منسجماً مع توصيات لجان إصلاح التعليم ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، وتوصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات الطبية خارج الكويت، وموافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

ويدرس في الأردن 41 ألفا و850 طالبا وطالبة وافدين، في الجامعات الأردنية يشكلون نسبة 11%، من 109 دول.

وأشار رئيس المكتب الثقافي الكويتي لدى الأردن د.حمود القشعان في تشرين الأول 2022، إلى أن 1050 طالبا وطالبة كويتيين التحقوا بالجامعات الأردنية لدراسة الطب والصيدلة للعام الجامعي 2022-2023.

وأضاف بحسب صحيفة الأنباء الكويتية أن 600 طالب وطالبة التحقوا بجامعة العلوم والتكنولوجيا لدراسة الطب والصيدلة فيما التحق نحو 450 طالبا وطالبة بالجامعة الأردنية للدراسة في نفس التخصصين وفق خطة الابتعاث في وزارة التعليم العالي.

وكانت إحصائية صادرة عن وزارة التعليم العالي الكويتية، أظهرت بحسب ما نقلت وسائل إعلام كويتية أن الأردن في المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين على نفقة دولتهم.

أما في مصر فيبلغ عدد الطلاب الكويتيين حوالي 6000 طالب وطالبة، في جميع فروع الجامعات والكليات في جميع أنحاء مصر. وهذا الرقم في تزايد بشكل مستمر.

ويعود زيادة العدد بحسب موقع وزارة التعليم العالي المصرية بسبب سهولة القبول في الجامعات المصرية بالنسبة للطلاب الكويتيين وكذلك تكاليف التعليم الميسورة بمقارنة عملة الكويت بعملة مصر، بالإضافة إلى رخص المعيشة في مصر بالنسبة للكويتيين وجودتها. وكذلك تقارب الثقافات.

المصدرالقبس + الجريدة الكويتية + وزارة التعليم العالي الكويتية - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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