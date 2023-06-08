أهدته إسرائيل لـ المغرب.. أصغر مصحف في العالم بتقنية النانو

- Advertisement -

وطن- في خطوة جديدة نحو تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمغرب، قام رئيس كنيست الاحتلال الإسرائيلي أمير أوحانا، بزيارةٍ -وصفها إعلام بـ”التاريخية”- إلى المملكة المغربية، حيث التقى بنظيره رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.

وفي مراسم احتفالية رسمية، قدّم أوحانا هدية غير مُتوقّعة للطالبي، وهي أصغر نسخة من المصحف الشريف في العالم، وتمّ إعدادها بتقنية النانو من قبل شركة مجوهرات إسرائيلية.

إسرائيل تهدي المغرب أصغر مصحف في العالم

وتحتوي هذه النسخة على 320 ألف حرف، وتبلغ أبعادها 4.7 ملمتر في الطول و500 ميكرون في السمك، وتحتاج إلى مجهر إلكتروني لقراءتها، حسب معطيات كشفت عنها قناة i24news الإسرائيلية الناطقة بعدد من اللغات العالمية بينها العربية.

وكان أوحانا، شارك صورة له يحمل المصحف المذكور، عبر حسابه الرسمي في تويتر، وكشف في ذات التغريدة عن الطريقة التي تُمكن من خلالها قراءة المصحف.

يحتاج لمجهر من أجل القراءة

وقال في تغريدته: “تتم قراءة هذه الحروف الصغيرة من المصحف الشريف يجب استخدام مجهر إلكتروني يقوم بالتكبير 3000 مرة على الأقل، داخل صندوق زجاجي فاخر سيقدم لرئيس البرلمان المغربي سيتم خلال استعراض نسخة 1 النانو الأصغر للمصحف الشريف”.

- Advertisement -

وبحسب البيان الصادر عن أوحانا، فإن هذه التقنية الخاصة طورتها شركة المجوهرات الإسرائيلية “تاناور” TANAOR، والتي تستخدم لأول مرة لطباعة نسخة من المصحف خصّصت لتقديمها هدية خلال زيارة أوحانا التاريخية إلى المغرب.

هذا وتمّ فحص الألواح النانوية، حسب أوحانا، باستخدام مجهر إلكتروني خاص من قبل علماء خبراء من قسم تكنولوجيا النانو بجامعة تل أبيب.

רגע לפני שמתחיל החלק הרשמי, בחרתי לפתוח את הביקור במרוקו בהנחת תפילין ובתפילה בבית הכנסת ברבאט שבו נהג להתפלל אבי האהוב, מאיר אוחנה. זו זכות גדולה עבורי להיות כאן היום ולשבת בכיסא בו ישב ונשא את תפילותיו יומיום אל מול ארון הקודש הזה ובערגה אמיתית פילל להגיע למקום אחד ויחיד –… pic.twitter.com/slcSe1MJ6r — Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) June 7, 2023

مظاهرات في المغرب ضد زيارة رئيس الكنيست

وصل أوحانا إلى المغرب، أمس الأربعاء، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي بمنصبه للمغرب، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين. وقال الكنيست في بيان: إن زيارة أوحانا رسمية وتاريخية، وتأتي تلبية لدعوةٍ وجّهها له رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة بالغة الأهمية هي الأولى من نوعها، مضيفاً: “هي أول دعوة رسمية لزيارة ثنائية تم توجيهها لرئيس الكنيست من قبل رئيس مجلس نواب دولة إسلامية بشكل عام والمملكة المغربية بشكل خاص”.

وبالتزامن مع الزيارة، تظاهر عشرات النشطاء في المغرب، مساء أمس الأربعاء، بالرباط، احتجاجاً على وصول رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إلى العاصمة المغربية.

ورفع المتظاهرون -وهم نشطاء في منظمات المجتمع المدني وحقوقيون- شعارات مناهضة لزيارته ولتطبيع العلاقات بين البلدين، تقول: “لا تطبيع مع المحتل، المقاومة هي الحل”، و”الرباط وفلسطين شعب واحد مش شعبين”، و”المغرب أرض حرة، أوحانا يطلع برا”.

📹 تجمع متظاهرون داعمون للفلسطينيين خارج البرلمان المغربي في #الرباط احتجاجاً على زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا.#فرانس_برس pic.twitter.com/D1Rn8ystP8 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 8, 2023

كما أحرقوا العلم الإسرائيلي مرددين شعار “سحقاً سحقاً بالأقدام للصهيون والأمريكان”.