الخميس, يونيو 8, 2023
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أهدته إسرائيل لـ المغرب.. أصغر مصحف في العالم بتقنية النانو

زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إلى المغرب، قوبلت باحتجاج شعبي وحرق العلم الإسرائيلي من قبل نشطاء وحقوقيين مغاربة رافضين لمسار التطبيع

كتب فهمي الورغمي
اصغر مصحف من اسرائيل للمغرب
رئيس الكنيست الاحتلال الإسرائيلي أمير أوحانا يهدي المغرب أصغر مصحف في العالم
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وطن- في خطوة جديدة نحو تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمغرب، قام رئيس كنيست الاحتلال الإسرائيلي أمير أوحانا، بزيارةٍ -وصفها إعلام بـ”التاريخية”- إلى المملكة المغربية، حيث التقى بنظيره رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.

وفي مراسم احتفالية رسمية، قدّم أوحانا هدية غير مُتوقّعة للطالبي، وهي أصغر نسخة من المصحف الشريف في العالم، وتمّ إعدادها بتقنية النانو من قبل شركة مجوهرات إسرائيلية.

إسرائيل تهدي المغرب أصغر مصحف في العالم

وتحتوي هذه النسخة على 320 ألف حرف، وتبلغ أبعادها 4.7 ملمتر في الطول و500 ميكرون في السمك، وتحتاج إلى مجهر إلكتروني لقراءتها، حسب معطيات كشفت عنها قناة i24news الإسرائيلية الناطقة بعدد من اللغات العالمية بينها العربية.

وكان أوحانا، شارك صورة له يحمل المصحف المذكور، عبر حسابه الرسمي في تويتر، وكشف في ذات التغريدة عن الطريقة التي تُمكن من خلالها قراءة المصحف.

يحتاج لمجهر من أجل القراءة

وقال في تغريدته: “تتم قراءة هذه الحروف الصغيرة من المصحف الشريف يجب استخدام مجهر إلكتروني يقوم بالتكبير 3000 مرة على الأقل، داخل صندوق زجاجي فاخر سيقدم لرئيس البرلمان المغربي سيتم خلال استعراض نسخة 1 النانو الأصغر للمصحف الشريف”.

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وبحسب البيان الصادر عن أوحانا، فإن هذه التقنية الخاصة طورتها شركة المجوهرات الإسرائيلية “تاناور” TANAOR، والتي تستخدم لأول مرة لطباعة نسخة من المصحف خصّصت لتقديمها هدية خلال زيارة أوحانا التاريخية إلى المغرب.

هذا وتمّ فحص الألواح النانوية، حسب أوحانا، باستخدام مجهر إلكتروني خاص من قبل علماء خبراء من قسم تكنولوجيا النانو بجامعة تل أبيب.

مظاهرات في المغرب ضد زيارة رئيس الكنيست

وصل أوحانا إلى المغرب، أمس الأربعاء، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي بمنصبه للمغرب، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين. وقال الكنيست في بيان: إن زيارة أوحانا رسمية وتاريخية، وتأتي تلبية لدعوةٍ وجّهها له رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة بالغة الأهمية هي الأولى من نوعها، مضيفاً: “هي أول دعوة رسمية لزيارة ثنائية تم توجيهها لرئيس الكنيست من قبل رئيس مجلس نواب دولة إسلامية بشكل عام والمملكة المغربية بشكل خاص”.

وبالتزامن مع الزيارة، تظاهر عشرات النشطاء في المغرب، مساء أمس الأربعاء، بالرباط، احتجاجاً على وصول رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إلى العاصمة المغربية.

ورفع المتظاهرون -وهم نشطاء في منظمات المجتمع المدني وحقوقيون- شعارات مناهضة لزيارته ولتطبيع العلاقات بين البلدين، تقول: “لا تطبيع مع المحتل، المقاومة هي الحل”، و”الرباط وفلسطين شعب واحد مش شعبين”، و”المغرب أرض حرة، أوحانا يطلع برا”.

كما أحرقوا العلم الإسرائيلي مرددين شعار “سحقاً سحقاً بالأقدام للصهيون والأمريكان”.

المصدرi24news + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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