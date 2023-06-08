أمريكي زار كل دول العالم ثم قرر أن يؤسس دولته الخاصة في الصحراء

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وطن – بعد زيارة جميع الدول الـ193 المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، قرر “راندي ويليامز”، ”الدي جي“ الليلي من سان دييغو، إنشاء دولة مصغرة في صحراء كاليفورنيا ليزور مكانًا جديدًا.

أعلن نفسه “سلطان سلوجاماستان”

ويليامز، الذي يعمل كمذيع ليلاً، قضى حياته في محاولة زيارة كل دولة في العالم. وعندما بقيت له دولة واحدة فقط معترف بها من الأمم المتحدة للزيارة، قرر شراء قطعة أرض فارغة تبلغ مساحتها 11.07 فدان في صحراء كاليفورنيا لبناء “دولة” جديدة تحمل اسم برنامجه الإذاعي.

قوانين غريبة للجمهورية الجديدة

بعد عامين من الاستقلال، أصدر سلطان سلوجاماستان العديد من القوانين الغريبة (مثل حظر ارتداء الكروكس)، ولكن الجمهورية لديها أيضًا كل مظاهر الدولة الناشئة. تصدر جوازات سفرها الخاصة، وترفع علمها الخاص، وتطبع عملتها الخاصة (“الدوبل”)، ولديها نشيد وطني يتم تشغيله في المناسبات الرسمية، حسب موقع “CNN“.

500 مواطن مسجل

تدعي جمهورية سلوجاماستان أن لديها أكثر من 500 مواطن مسجل، بينما يقال أن 4500 آخرين تمت الموافقة عليهم بشكل مشروط أو ينتظرون في الطابور للحصول على الجنسية.

الآن، بعد أن اكمل ويليامز هدفه في زيارة كل دولة في العالم، يدعو السياح لزيارة جمهورية سلوجاماستان حيث يخطط لإنشاء “دولة مصغرة” رائدة في العالم.

الجمهورية مستقلة عن الولايات المتحدة

ويليامز، الذي يعتبر نفسه “سلطان سلوجاماستان”، أعلن استقلاله عن الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من ديسمبر 2021، وذلك من خلال بث الانفصال مباشرة من مكتبه الحكومي المفتوح في العاصمة دوبلانديا.

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وتقع الجمهورية على طريق كاليفورنيا 78، على بعد ساعتين ونصف الساعة بالسيارة شمال غرب سان دييغو.

والقطعة الصغيرة من الأرض ليست أكثر من صحراء، ولكن ويليامز أقام لافتة ضخمة تقول “مرحبا بك في سلوجاماستان” على الطريق السريع، وبنى نقطة تحكم على الحدود ويرفع العلم الملون لسلوجاماستان فوق مكتبه الوزاري، الذي ما زال مفتوحًا للعناصر.

ويليامز الآن يفتح الحدود للسياح أيضًا، وابلغ CNN Travel كيف أن الأنشطة الأكثر شعبية تشمل التقاط السيلفي أمام لافتة سلوجاماستان، وزيارة ساحة الاستقلال والبحث عن الراكون الصعب الإمساك في سلوجاماستان، الحيوان الوطني.

جمع الأموال الكافية

وتتضمن خطته الكبرى القادمة جمع الأموال الكافية لبناء “نهر كسول، ومزرعة أرماديلو، ومطعم باربيكيو منغولي يمكنك أكل كل ما تريد منه وبالطبع، تمثال/نصب ضخم للزعيم العظيم (أنا)”.

“نحن أيضًا نستضيف مجموعة من الأنشطة طوال العام”، يضيف ويليامز، “بما في ذلك فرص لختم جواز سفرك السلوجاماستاني، والانضمام إلى الاحتفال بالدولة الجديدة، وحتى لقاء السلطان“.

يقول ويليامز إنه يعمل على إنشاء علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى، وقد تم ختم جواز سفر سلوجاماستان الخاص به في 16 دولة مختلفة في رحلاته الأخيرة، بما في ذلك جنوب أفريقيا، نيوزيلندا، فانواتو، والولايات المتحدة.

معايير للدولة السيادية

يوضح ويليامز أن سلوجاماستان تلبي تقنيًا المعايير للدولة السيادية كما هو محدد في اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933، والتي تعتبر عادةً أفضل تعريف للدولة.

المرحلة التالية هي للسلطان للحصول على الاعتراف بانفصال دولته المصغرة عن الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذا قد يكون بعيد المنال حتى لويليامز. “أنا محبط قليلاً لأعترف أنه، على الرغم من الرسائل الإلكترونية والرسائل المباشرة إلى الرئيس بايدن على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، وماي سبيس، فقد تم تجاهل جميع رسائلنا”، يشرح ويليامز. “ربما كانت عالقة في مجلد البريد العشوائي. نحن نتبع هذا الاحتمال“.