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آخر تفاصيل مسار الإعصار بيبارجوي وتأثيره على أجواء سلطنة عمان (فيديو)

الأرصاد الجوية العمانية حذرت من ارتياد البحر و ممارسة الأنشطة البحرية نظرا لارتفاع موج البحر إلى هائج، الموج (3-6) أمتار على سواحل بحر العرب بدءاً من يوم غد الجمعة وخلال الثلاثة الأيام القادمة

كتب فهمي الورغمي
اعصار بييارجوي
توقعت الأرصاد الجوية العمانية تدفق السحب العالية على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب
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وطن – أعلن خالد بن أحمد الوهيبي، رئيس قسم التنبؤات العامة بالهيئة العامة للطيران المدني، تطور الحالة المدارية بييارجوي إلى إعصار من الدرجة الثانية. مرجحا أن تترافق تلك التطورات الجوية مع سحب عالية على سواحل السلطنة المُطلة على بحر العرب ابتداءً من اليوم، الخميس.

تحول بيبارجوي إلى إعصار من الدرجة الثانية

وأشار “الوهيبي” خلال إفادته لبرنامج “قهوة صباح” على تلفزيون عمان الرسمي، أن الأرصاد العمانية لاحظت بداية تشكل كتل من السحب العابرة على المناطق الساحلية من محافظة الوسطى وظفار.

وفيما يتعلق بالتوقعات لمساء اليوم، ويوم غد الجمعة، قال الوهيبي إن الاحتمال الأكبر أن يتجه الإعصار نحو الشمال والشمال الغربي، ومن ثمة سينعطف باتجاه الشمال الشرقي نحو السواحل الباكستانية.

واعتبر المتخصص العماني، أن المنخفض الجوي الذي يحوم حاليا فوق سواحل شبه الجزيرة العمانية، سيدفع بالإعصار نحو المحيط الهندي، تحديدا نحو السواحل الهندية الباكستانية.

وكانت الأرصاد العمانية قد حذرت في وقت سابق، اليوم الخميس، من “ارتياد البحر و ممارسة الأنشطة البحرية نظرا لارتفاع موج البحر إلى هائج الموج (3-6) أمتار على سواحل بحر العرب بدءاً من يوم غد الجمعة (8يونيو2023 )وخلال الثلاثة الأيام القادمة”.

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وفي علاقة بالتوقعات الجوية، أوضحت آخر صور الأقمار الإصطناعية (التابعة لهيئة الأرصاد الجوية) وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري من الدرجة الأولى في وسط بحر العرب على دائرة عرض 13.7 شمالاً وخط طول 1.2 شرقاً، ويبعد عن سواحل سلطنة عمان حوالي 10 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 64 إلى 72 عقدة.

وصباح اليوم، توقعت الأرصاد الجوية تدفق السحب العالية على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب وفرص تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة.

كيف يمكن تصنيف قوة الأعاصير؟

سلطنة عمان هي إحدى الدول العربية التي تتأثر بالأعاصير المدارية بشكل متكرر، نظراً لموقعها المطلّ على بحر العرب، الذي يعتبر موطناً لمعظم الأعاصير التي تتشكّل في المحيط الهندي.

وقد يتساءل البعض بين الحين والآخر عن الطريقة أو المعايير التي يمكن من خلالها تصنيف أو قياس قوة الأعاصير.

ومعلوم أنه يتم تصنيف قوة الأعاصير عادة وفقًا لمقياس يسمى مقياس سافير-سيمبسون (Saffir-Simpson). هذا المقياس يستخدم عدة عوامل لتحديد قوة العاصفة، بما في ذلك سرعة الرياح والضغط الجوي وارتفاع المد العالي المرتبط بالعاصفة.

يتم تصنيف الأعاصير في خمسة فئات رئيسية، من الفئة 1 إلى الفئة 5، حسب القوة والتأثير المتوقع للعاصفة. وفيما يلي نظرة عامة على هذه الفئات:

الفئة 1: تتراوح سرعة الرياح فيها بين 119 و 153 كيلومتر في الساعة، ويكون الأثر الرئيسي للرياح في هذه الفئة على الأشجار الصغيرة وبعض المباني الهشة.

الفئة 2: تتراوح سرعة الرياح فيها بين 154 و 177 كيلومتر في الساعة، وتتسبب في أضرار أكبر للمباني والأشجار، وتحدث فيضانات متفاوتة الحدة.

الفئة 3: تتراوح سرعة الرياح فيها بين 178 و 208 كيلومتر في الساعة، وتكون ذات تأثير كبير على المنازل والمباني والأشجار، وتحدث فيضانات كبيرة.

الفئة 4: تتراوح سرعة الرياح فيها بين 209 و 251 كيلومتر في الساعة، وتتسبب في دمار كبير للمباني والأشجار والبنية التحتية، وتحدث فيضانات واسعة النطاق.

الفئة 5: تتراوح سرعة الرياح فيها فوق 252 كيلومتر في الساعة، وتتسبب في دمار هائل للمنازل والمباني والبنية التحتية، وتحدث فيضانات كبيرة وعواصف مدية.

المصدرتلفزيون عمان الرسمي + الأرصاد العمانية - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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