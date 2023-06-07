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رياضة

نادي الهلال السعودي يرفع عرضه المقدم إلى “ميسي” لـ مليار يورو! (شاهد)

مصادر كشفت أن نادي الهلال ينتظر قرار ليونيل ميسي بنهاية الأسبوع

كتب خالد السعدي
ميسي
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وطن – قالت قناة “CBSSPORTS” الأمريكية إن نادي الهلال السعودي يتوقع قرارا من اللاعب الأرجنتيني ونجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي بشأن ناديه المقبل بنهاية الأسبوع بعد عدة أيام من المفاوضات رفيعة المستوى بين ميسي وممثلين سعوديين في باريس.

وبحسب مصادر تحدثت لقناة “CBSSPORTS“، من المقرر أن يغادر ميسي باريس سان جيرمان عندما ينتهي عقده في نهاية الشهر والانتقال إلى المملكة العربية السعودية هو أحد الخيارات الرائدة المتاحة له.

وقالت المصادر أنه جرت محادثات مع كل من الناديين وصندوق الاستثمار العام في البلاد (PIF) خلال الأشهر الأخيرة ، وتم إخبار قناة CBS Sports أن الحوار الأخير مع ممثلي ميسي قد شارك فيه شخصيات بارزة في الحكومة السعودية ، وهذا هو التزامهم بتأمين أحد أكبر لاعبي كرة القدم في التاريخ.

مليار يورو لعامين

ووفقا للمصادر، قد يربح ميسي مليار يورو على مدى عامين في الدوري السعودي للمحترفين وسينضم إلى كريستيانو رونالدو الذي وقع مع الدوري في يناير وكريم بنزيما، الذي انتقل رسميا إلى نادي اتحاد جدة.

وعبرت المصادر السعودية عن ثقتها من أنها ستتفوق على منافسيها إنتر ميامي وبرشلونة ، وقد تم وضع خطط له للوصول إلى المملكة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

العقبة الوحيدة التي تعترض استقدام ميسي

ولفتت المصادر إلى العامل الأكثر تعقيدًا بالنسبة للهلال هو محاولات برشلونة لإعادة ميسي إلى النادي حيث صنع اسمه ؛ حيث شوهد والده ووكيله خورخي ميسي يزوران منزل رئيس النادي جوان لابورتا يوم الاثنين.

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وقال خورخي ميسي ، الذي نفى اللقاء رغم أنه تم تصويره أمام الكاميرا ، للصحفيين “بالطبع ميسي يرغب في العودة إلى برشلونة”. “أود ذلك أيضًا..سنرى.”

وبحسب القناة، فإن ما يعقد الأمور بالنسبة للعمالقة الكتالونيين هي الموارد المالية التي تجعلهم غير مضمونين بأنهم سيكونون قادرين على إعادة ميسي إلى الدوري الإسباني.

وأكد الموقع أنه في الوقت الحالي ، لا يمثل المال مصدر قلق على الإطلاق في المملكة العربية السعودية ، حيث يتم تقديم عقود ضخمة لجذب قدامى المحاربين في جميع أنحاء أوروبا.

صندوق الاستثمارات السعودي يستولي على الأندية

ولفتت إلى أن يوم الاثنين شهد الإعلان عن استحواذ الصندوق على أربعة أندية هي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، وهو ما يعكس المشاركة عالية المستوى للدولة في إعادة تشكيل دوري المحترفين على الرغم من أن مشاركة صندوق الاستثمارات العامة سبقت استيلائه على الأندية الأربعة، حيث كشفت قناة CBS Sports الشهر الماضي أن ممثلي ميسي أجروا محادثات مع صندوق الثروة السيادي وكذلك الأندية التي كانت تأمل في التوقيع معه.

مساعي سعودية لاستقطاب نجوم عالميين

ولفتت القناة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تقديم المزيد من العروض للمحاربين القدامى في أوروبا، حيث كشفت أن نادي الفتح يبحث عن أياجو أسباس بينما عرض بيير إيمريك أوباميانج ، غير المرغوب فيه في تشيلسي على الأهلي والشباب.

كما سافر وفد من صندوق الاستثمارات العامة إلى لندن في محاولة لتأمين توقيعي نجولو كانتي وإلكاي جوندوجان لمدة عامين بقيمة 200 مليون يورو، حيث ينتهي عقد كلا لاعبي الوسط مع تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الشهر.

يأتي هذا الاستثمار الكبير في الرياضة في الوقت الذي تحاول فيه الدولة السعودية تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز مع إبراز القوة الناعمة للنظام في جميع أنحاء العالم ، مع شراء صندوق الاستثمارات العامة لنيوكاسل يونايتد جانبًا آخر من هذه الاستراتيجية. ومن المتوقع أيضًا أن تتقدم المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2030.

المصدرCBSSPORTS - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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