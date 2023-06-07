مغربي حديث الصحافة الإسبانية بعد القبض عليه أثناء السرقة لجعله عبرة لغيره! (شاهد)

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وطن – تم القبض على مغربي كان يحاول السرقة في مدينة برشلونة من قبل العديد من سكان المنطقة الذين قاموا بتسجيل فيديو له حتى يمكن رؤية وجهه كإجراء رادع.

ووفقا للفيديو الذي نشره موقع “okdiario” الإسباني، قال الشاب المغربي وهو يحاول تغطية وجهه بقطعة من الملابس: ” لا تصورني يا أخي “، ليرد عليه أحد سكان برشلونة: “سأقوم بتصويرك حتى لا تتمكن من الخروج في أي مكان”، فيما قال آخر: “لن تسرق بعد الآن”.

𝗣𝗶𝗹𝗹𝗮𝗻 𝗮 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗿𝗼𝗾𝘂𝗶́ 𝗿𝗼𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝗮 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝘆 𝘀𝘂𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗯𝗲𝗻 📌https://t.co/J4rOMZrytC pic.twitter.com/3t4rCEzs5v — okdiario.com (@okdiario) June 6, 2023

وبحسب الموقع الإسباني، فإن الجرائم التي يرتكبها المواطنون المغاربة تتكرر كل عام في إسبانيا، مشيرا إلى أنه حدث في فبراير الماضي بمدينة إشبيلية حادث مماثل، حيث هاجم رجل مغربي امرأة وقتلها لسرقة هاتفها المحمول ومحفظتها.

مغربي يهدد بتفجير فندق

وقال الموقع إن المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا والذي كان يحمل أمر طرد ساري المفعول ، قام بخنق امرأة باستخدام تقنية “ماتاليون”، ليستغل بعد غيبوبة الضحية للاستيلاء على متعلقاتها والفرار بها.

ولفت الموقع أنه في برشلونة نفسها ، في يناير الماضي ، أثار رجل مغربي آخر حالة من الذعر بين موظفي وضيوف فندق هيلتون بعد الاتصال بمكتب الاستقبال بالفندق وتهديده بتفجير المنشأة بقنبلتين كانا بحوزتهما في غرفته .

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و قال بنبرة تهديد: “لقد جئت بهدف ولدي قنبلتين في حقيبتي”. بعد إخطار موظفي هيلتون بنوايا الرجل، ذهبوا إلى الفندق لتأكيد الحقائق ومحاولة التحدث إلى الرجل.

وبحسب ما ورد، فقد لقد رفض النزول وأخيراً وصل حرفيو الشرطة الكاتالونية إلى المنشأة، حيث كان الكل مذعورا، ليتضح بعد ذلك أنه لا يوجد شيء في حقيبة ظهره يمكن أن يشكل تهديدًا.

سرقة طالبة وإصابتها في غرناطة

وبالمثل ، في غرناطة ، قام مهاجران غير شرعيين يحملان الجنسية المغربية ولديهما تاريخ من السطو والعنف بجرح طالبة بأداة حادة وسرقة هاتفها الخلوي.

واعتقلت الشرطة الوطنية المجرمين وكلاهما 19 عاما على خلفية هذه الأحداث، في حين تم نقل الطالبة إلى المستشفى بسبب الجرح.

ونوه الموقع أنه تم تكليف عملاء 091 بتسيير دوريات الخدمة في الشارع حيث أنه وفقًا لرجل كان يساعد الضحية ، فقد حاول الشاب سرقة هاتف الطالبة الشابة التي تعرضت للإصابة.

وبحسب ما ورد، فقد كانت الطلبة تسير في الشارع عندما سألها رجل عن الوقت ، “وعندما أخرجت هاتفها المحمول لتخبره ، ليقوم باختطاف هاتفها والهرب به بعيدا، وفقًا للشرطة الوطنية في بيان صحفي.

ولفت الموقع إلى أن الطالبة أخذت تجري وراء السارق برفقة رجل آخر، حيث ركضت وراءهم لاستعادة ممتلكاتها ، وبعد فترة ، استدار الرجل الذي كان قد سألها في السابق عن الوقت وضربها في القصبة الهوائية بأداة حادة ، مما تسبب في جرحها وسقوطها في الأرض.