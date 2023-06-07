الأربعاء, يونيو 7, 2023
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مغربي حديث الصحافة الإسبانية بعد القبض عليه أثناء السرقة لجعله عبرة لغيره! (شاهد)

تم الكشف عن جرائم عديدة ارتكبها مهاجرين مغاربة في إسبانيا أغلبها متعلق بالسرقة

كتب سالم حنفي
مغربي يحاول السرقة في إسبانيا
مغربي يحاول السرقة في إسبانيا فيتم القبض عليه
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وطن – تم القبض على مغربي كان يحاول السرقة في مدينة برشلونة من قبل العديد من سكان المنطقة الذين قاموا بتسجيل فيديو له حتى يمكن رؤية وجهه كإجراء رادع.

ووفقا للفيديو الذي نشره موقع “okdiario” الإسباني، قال الشاب المغربي وهو يحاول تغطية وجهه بقطعة من الملابس: ” لا تصورني يا أخي “، ليرد عليه أحد سكان برشلونة: “سأقوم بتصويرك حتى لا تتمكن من الخروج في أي مكان”، فيما قال آخر: “لن تسرق بعد الآن”.

وبحسب الموقع الإسباني، فإن الجرائم التي يرتكبها المواطنون المغاربة تتكرر كل عام في إسبانيا، مشيرا إلى أنه حدث في فبراير الماضي بمدينة إشبيلية حادث مماثل، حيث هاجم رجل مغربي امرأة وقتلها لسرقة هاتفها المحمول ومحفظتها.

مغربي يهدد بتفجير فندق

وقال الموقع إن المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا والذي كان يحمل أمر طرد ساري المفعول ، قام بخنق امرأة باستخدام تقنية “ماتاليون”، ليستغل بعد غيبوبة الضحية للاستيلاء على متعلقاتها والفرار بها.

ولفت الموقع أنه في برشلونة نفسها ، في يناير الماضي ، أثار رجل مغربي آخر حالة من الذعر بين موظفي وضيوف فندق هيلتون بعد الاتصال بمكتب الاستقبال بالفندق وتهديده بتفجير المنشأة بقنبلتين كانا بحوزتهما في غرفته .

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و قال بنبرة تهديد: “لقد جئت بهدف ولدي قنبلتين في حقيبتي”. بعد إخطار موظفي هيلتون بنوايا الرجل، ذهبوا إلى الفندق لتأكيد الحقائق ومحاولة التحدث إلى الرجل.

وبحسب ما ورد، فقد لقد رفض النزول وأخيراً وصل حرفيو الشرطة الكاتالونية إلى المنشأة، حيث كان الكل مذعورا، ليتضح بعد ذلك أنه لا يوجد شيء في حقيبة ظهره يمكن أن يشكل تهديدًا.

سرقة طالبة وإصابتها في غرناطة

وبالمثل ، في غرناطة ، قام مهاجران غير شرعيين يحملان الجنسية المغربية ولديهما تاريخ من السطو والعنف بجرح طالبة بأداة حادة وسرقة هاتفها الخلوي.

واعتقلت الشرطة الوطنية المجرمين وكلاهما 19 عاما على خلفية هذه الأحداث، في حين تم نقل الطالبة إلى المستشفى بسبب الجرح.

ونوه الموقع أنه تم تكليف عملاء 091 بتسيير دوريات الخدمة في الشارع حيث أنه وفقًا لرجل كان يساعد الضحية ، فقد حاول الشاب سرقة هاتف الطالبة الشابة التي تعرضت للإصابة.

وبحسب ما ورد، فقد كانت الطلبة تسير في الشارع عندما سألها رجل عن الوقت ، “وعندما أخرجت هاتفها المحمول لتخبره ، ليقوم باختطاف هاتفها والهرب به بعيدا، وفقًا للشرطة الوطنية في بيان صحفي.

ولفت الموقع إلى أن الطالبة أخذت تجري وراء السارق برفقة رجل آخر، حيث ركضت وراءهم لاستعادة ممتلكاتها ، وبعد فترة ، استدار الرجل الذي كان قد سألها في السابق عن الوقت وضربها في القصبة الهوائية بأداة حادة ، مما تسبب في جرحها وسقوطها في الأرض.

المصدرokdiario + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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