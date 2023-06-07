مريم حسين تتعمد الوقوف بوضعية تكشف صدرها كاملاً والجمهور يكشفها! (شاهد)

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وطن– تعرضت الفنانة المغربية مريم حسين، إلى هجوم وانتقادات من قبل متابعيها، بعد أحدث ظهور لها، وثقت خلاله أجواء استمتاعها بفصل الصيف.

اضحك تضحك لك الدنيا

وارتدت مريم حسين في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام“، توب أبيض بلا أكمام، مع بنطلون بألوان الصيف الزاهية.

واستكملت الفنانة المغربية إطلالتها بقبعة صيفية زرقاء، وسليبر أبيض عليه بعض الأشكال الملونة.

وتعمدت مريم حسين للمرة الثانية، الوقوف بطريقة تبرز صدرها.

وعلقت مريم على الصور: ” اضحك تضحك لك الدنيا “.

“رأيناهم”

ولم تغلق مريم حسين خاصية التعليقات كما تفعل بالعادة، مما عرضها لهجوم بسبب طريقة وقوفها التي أبرزت صدرها بشكل فاضح.

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وسخر البعض منها في التعليقات، بأن ما أرادته تحقق، فكتب متابع: “شفناهم خلاص.. حلوين ومميزين كمان”.

وعقب آخر: “مسوية عملية تجميل وتبين تورينا؟”.

بينما كتب ثالث: “صدرك جميل جدا”، في إشارة إلى أن هذا ما تريد النجمة المغربية سماعه.

مريم وصديقتها!

وكانت مريم حسين قد أثارت الشك حول ميولها، بسبب حركات غير طبيعية بينها وبين صديقتها.

ظهرت مريم حسين وصديقتها بأحد المقاطع وهما في أحد مراكز تصفيف الشعر والتجميل، تحضيراً لإحدى السهرات في بيروت حيث تتواجد.

واحتضنت مريم حسين صديقتها التي بادرت بشمّ رقبتها والانبهار برائحتها بطريقة مريبة مثيرة للشك.

كما التقطت مريم وصديقتها صورة وقفت بها الفنانة المغربية بطريقة غريبة كشفت عن صدرها وساقيها.

أفعى عملاقة

وفي وقت سابق، فاجأت مريم حسين، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجلسة تصوير مع أفعى عملاقة.

وظهرت مريم حسين في الصور وهي تمسك ثعباناً أصفر عملاقاً من نوع الأناكوندا الصفراء، وهو ثاني أكبر الثعابين في العالم.

View this post on Instagram A post shared by Mariam Hussein/مريم حسين (@mariamhusseinofficial)

وكانت الفنانة المغربية ترتدي تيشرت أبيض بأكمام نصف بطن، مع بنطلون بنقشة ملابس العسكري باللون الأزرق.

“كم أنا قوية”

ويبلغ طول الثعبان الأصفر الكبير من 10 إلى 15 قدمًا، ويزن 60 كجم، وهو ليس ساماً لكنه خطير ويسمى بالقاتل الصامت.

ووصفت الفنانة المغربية الثعبان بأنه الأكبر في العالم، مع تعليق آخر: “كم أنا قوية”.

قامت مريم أيضاً بإغلاق خاصية التعليقات عبر “انستجرام” على هذا المنشور.