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ماذا يحدث إذا مرض قائد الطائرة أثناء الرحلة؟

إذا أصبح الطيار عاجزًا أثناء الرحلة عن مواصلة التحليق بكامل قدراته ووعيه، فقد يتم تحويل الرحلة

كتب ايمان الباجي
ماذا يحدث إذا مرض قائد الطائرة أثناء الرحلة؟
ماذا يحدث إذا مرض قائد الطائرة أثناء الرحلة؟
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وطن- عندما يمرض قائد الطائرة أثناء الرحلة، لدرجة أن يؤثر ذلك على قدرته في قيادة الطائرة، يطلق عليه “عجز الطيار” – وهي حالة تحدث بالفعل في معظم الرحلات الجوية.

وفقا لموقع “explore“، فإن صناعة الطيران تطبق الكثير من اللوائح والبروتوكولات لحماية الركاب إذا مرض قائد الطائرة أثناء الطيران.

الفحوصات الجسدية المنتظمة

في الواقع، يخضع الطيارون لفحوصات طبية ليس فقط أثناء التدريب، ولكن أيضًا طوال حياتهم وباستمرار. وإذا أصبح الطيار عاجزًا أثناء الرحلة عن مواصلة التحليق بكامل قدراته ووعيه، فقد يتم تحويل الرحلة.

وتحسبا لإصابة قائد الطائرة بأزمة صحية، تشترط هيئات الطيران وجود طيارين اثنين على الأقل (طيار ومساعد طيار) على متن الرحلات الجوية التجارية أو حتى على متن الطائرات الخاصة.

يخضع الطيارون لفحوصات طبية ليس فقط أثناء التدريب، ولكن أيضًا طوال حياتهم وباستمرار

يساعد الطيّارين في تحسين سلامة الرحلة وكفاءتها، بما في ذلك الحماية من “عجز الطيار”.

وعلى الرغم من أنه وقع تدريبهما تدريباً شاملاََ على قيادة الطائرة بأنفسهم، يعمل الطيارون مع بعضهم البعض في الرحلات، وفقًا لما تمليه هيئة الطيران الفيدرالية.

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عادة، يعمل طيار واحد – سواء كان القبطان أو المساعد الأول – بتعيين الطيار الآلي والتعامل مع عناصر التحكم وتوجيه الطائرة عند الضرورة. ومن ناحية أخرى، تشمل مسؤوليات الطيار الآخر التواصل مع المراقبة الجوية، وأدوات المراقبة، والتحقق من تصرفات قائد الطائرة.

بينما يتم تحديد هذه الواجبات بوضوح قبل الرحلة، يتم تدريب الطيارين على تشغيل الطائرة بأنفسهم. لذلك، إذا مرض أحد الطيارين، فقد يحول الطيار الآخر الرحلة إلى أقرب مطار، ويمكنه القيام بذلك بطريقة آمنة.

لا يأكل الطيار ومساعده نفس الطعام

تتطلب لوائح الطيران الفيدرالية من الطيارين التجاريين الحصول على شهادات طبية منتظمة للطيران. تُقيِّم هذه الفحوصات المنتظمة الرؤية والصحة البدنية، فضلاً عن ضمان الصحة العقلية والمعايير العصبية. ويتم تجديد هذه الفحوصات سنويًا أو كل ستة أشهر للطيارين فوق سن معينة، مما يساعد على ضمان بقاء الطيارين في صحة مثالية.

علاوة على ذلك، تطبق العديد من شركات الطيران أيضًا أفضل الممارسات الخاصة بها للوقاية من الأمراض. على سبيل المثال، من الشائع أن يأكل الطيار ومساعده وجبات مختلفة قبل وأثناء الرحلة لمنع حصول أي تسمم غذائي أثناء الرحلة.

أثناء السفر، يتلقى الطيار عادة وجبة من الدرجة الأولى، بينما يحصل الطيار المساعد على وجبة من درجة رجال الأعمال أو يمكنه ببساطة احضار وجبته الخاصة.

المصدرموقع "explore"، ترجمة وتحرير وطت
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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