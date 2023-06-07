الأربعاء, يونيو 7, 2023
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حياتنا

لا تحتاج إلى وصفة طبيبة لاستخدامه..دواء جديد لعلاج ضعف الانتصاب ينافس الفياغرا!

لن يتمكن الرجال المصابون بحالات معينة، مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية الحادة، من الحصول على الدواء

كتب ايمان الباجي
لا تحتاج إلى وصفة طبيبة لاستخدامه..دواء جديد لعلاج ضعف الانتصاب ينافس الفياغرا!
دواء جديد لعلاج ضعف الانتصاب
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وطن- يمكن للرجال الذين يعانون من ضعف الإنتصاب الحصول وبدون وصفة طبية على حبوب سياليس، والتي يقال إنها أفضل من حبوب الفياجرا.

“سياليس”

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن شركة بوتس وهي من أشهر الصيدليات في بريطانيا – ولها فروع في معظم المدن- أصبحت تبيع الآن دواء سياليس، الذي يستخدم علاجاً للعجز الجنسي، دون الحاجة إلى وصفة طبية.

يأتي ذلك في أعقاب تغيير أدخلته الشركة في وقت سابق من هذا العام لإعادة تصنيف عقار الضعف الجنسي، في خطوة تم الترحيب بها باعتبارها “أخبارًا جيدة لصحة الرجال“.

ويدعي مصنعو العقار أنه يتفوق على الفياجرا لأنه يعمل بشكل أسرع – في 30 دقيقة فقط. كما يمكن أن تستمر آثاره أيضًا حتى 36 ساعة، أو ست مرات أطول من أقراص الحبة الزرقاء الصغيرة.

وهذا العقار الذي وافقت الصيدلية على بيعه بدون وصفة طبية تبلغ تكلفته في الواقع 21.99 جنيهًا إسترلينيًا لكل علبة تحتوي على أربعة اقراص.

الدواء متوفر عبر الإنترنت اعتبارًا من اليوم، قبل عرضه في مئات المتاجر بدءًا من الأسبوع المقبل وسيكون كذلك متاحًا فقط للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

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يُقال إن حبوب سياليس أفضل من حبوب الفياجرا

لا تزال الإصدارات الأخرى من تادالافيل – المكون العام في الدواء – لا تعطى إلا بوصفة طبية.

ولن يتمكن الرجال المصابون بحالات معينة، مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية الحادة، من الحصول على الدواء.

يجب أن تقتصر المبيعات أيضًا على علبة من 10 ملغ من الحبوب – تُعرف باسم “الجرعة القياسية”.

بالإضافة إلى ذلك، ستحد القواعد الجديدة من المبيعات للصيدليات، مما يعني أنه سيتم استجواب الرجال حول صحتهم قبل بيع الحبوب. وهذا يعني أن الرجال لن يكونوا قادرين على شراء الأدوية من المحلات أو السوبر ماركت أو محطات الوقود – كما هو ممكن مع الأسبرين والعقاقير الأخرى.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، يمكن أن يتسبب تادالافيل في انخفاض مؤقت وخطير في ضغط الدم.

من جهة أخرى، تبلغ تكلفة حبوب الفياجرا، حوالي 20 جنيهًا إسترلينيًا لصندوق من أربعة.

تستخدم عقاقير مثل الفياجرا لإدارة ضعف الانتصاب في ثلثي الحالات على الأقل، وفقًا لـ NHS.

ضعف الانتصاب

يعد ضعف الانتصاب أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ولكنه يصيب الرجال من جميع الأعمار.

يؤثر على حوالي 4.3 مليون رجل في المملكة المتحدة و 30 مليون في الولايات المتحدة.

لكن الخبراء يقولون إن ما يصل إلى 70 في المائة من الرجال يشعرون بالحرج الشديد من طلب المشورة بشأن هذه المشكلة، مما يمنعهم من طلب المساعدة.

كما يلجأ العديد منهم إلى الإنترنت لشراء إمدادات الدواء، وغالبًا ما يشترون نسخًا غير قانونية أو مزيفة من الخارج، مما يعرضهم لمخاطر صحية عديدة.

المصدرديلي ميل البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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