كلارا شيا وبيكيه في المحكمة أمام القاضي.. ماذا يحدث؟ (شاهد)

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وطن– إذا كانت شاكيرا قبل بضعة أشهر هي التي رأيناها كثيراً لدى أبواب المحكمة ، فقد جاء اليوم دور كلارا شيا وجيرارد بيكيه.

شكوى ضد جودي مارتن

ذهب لاعب كرة القدم السابق، إلى مدينة العدل في برشلونة، برفقة عشيقته الجديدة كلارا شيا، للإدلاء بشهادتهم أمام القاضي.

فقد قدم بيكيه وشيا شكوى ضد الصحفي والمصور جوردي مارتن، بتهمة مضايقتهما.

فتحت محكمة التحقيق رقم 6 في برشلونة الدعوى أمام طلب بيكيه بتقديم أمر تقييدي ضد المصور.

ملابس كلارا شيا

ونشرت صحيفة “الكونفيدنسال” الإسبانية، صوراً لبيكيه وكلارا وهما يخرجان من سيارة رينج روفر الرياضية التي يملكها اللاعب السابق، عندما وصلوا إلى المحكمة وقاموا بالسير قليلاً إلى الباب.

دائمًا ما تكون الملابس التي يرتديها المشاهير في ظهورهم العام، هو محور كل العيون لذلك قامت الصحيفة بتحليل مظهر كلارا شيا.

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قامت الشابة التي لا تتمتع بأي خبرة بالمحكمة بتغطية نظراتها في نظارة Ray-Ban الكلاسيكية Wayfarer الشمسية، وتركت شعرها المتموج منسدلاً، في أفضل طريقة لإخفاء مشاعرك في وقت كهذا.

لمظهرها ، اختارت كلارا شيا أن تجرب الاقتران الكلاسيكي بالأبيض والأسود. على عكس شاكيرا ، التي اختارت الزي المظلم تمامًا.

علم نفس الموضة

قامت شاكيرا برهان رائع ، مع الكلاسيكيات اليومية من خبراء الموضة: مظهر أحادي اللون باللون الأسود.. يتكون من كنزة بياقة عالية وبنطال كبير الحجم بلمسة رياضية مع الأربطة على الجانبين.

من ناحية أخرى، اختارت كلارا الملابس الأكثر إشراقًا ، وتحديداً قميص أبيض كبير الحجم يغطي توب أبيض صغير بالكاد يكون مرئياً.

كما تقول البروفيسورة كارولين ماير ، مؤلفة كتاب “علم نفس الموضة” ، هناك أدلة على أن القضاة والمحلفين يمكن أن يتأثروا بالمظهر.

وأشارت كارولين ماير إلى أن “أفضل زي للنساء بشكل عام هو بدلة رسمية مع قميص أو بلوزة وكعب منخفض. هذا النوع من الأسلوب له ارتباطات اجتماعية وثقافية إيجابية لأفراد الطبقة الوسطى العاملين الذين يتبعون القواعد”.

أزياء شيا تعكس شخصيتها الصامتة

كان القميص يعكس رزانة شيا ، حيث كانت تسعى للحصول على الحماية، وربما كان وسيلة للحصول على السلطة التقديرية المطلوبة في دعواها القضائية.

اختارت حبيبة بيكيه بنطال الجينز الأسود ، مما يدل على أنه أحد الملابس الأساسية في خزانة ملابسها.

إحدى تفاصيل الصيحة التي اختارتها شيا كانت الصنادل الجلدية البيضاء ، بكعب منخفض ، كما أوصت بها الخبيرة كارولين. لقد كان انعكاسًا لشخصية شيا الصامتة.

العديد من المشاهير لديهم فرق تعتني بصورتهم وتتأكد من استمرارهم في الحفاظ على سمعتهم. لكن لم يكن هذا الحال مع بيكيه وكلارا.