كلارا شيا لم تعد كما كانت.. بيكيه دفع ثمن تكبير هذا العضو في جسدها! (شاهد)

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وطن- تقول شاكيرا في أغنيتها الشهيرة مع بيزاراب: “لقد استبدلت فيراري بسيارة توينجو”. وهي رسالة ازدراء للغاية تجاه كلارا شيا ، التي كان جيرارد بيكيه قد بدأ معها بالفعل في إعادة بناء حياته قبل مغادرة المغنية.

دفع مقابل عملية تجميل

لكن لاعب كرة القدم السابق بيكيه اعتبرها مزحة عند وصوله إلى دوري الملوك بسيارة من هذا الطراز ويرتدي ساعة كاسيو.

ليس من قبيل المصادفة أن الفنانة الكولومبية هاجمت زوجها السابق بالسيارات والساعات ، وهما اثنتان من أكبر مشاعرها. ما لم تأخذه في الاعتبار هو أن بعض عشاق السيارات يستثمرون الأموال في إعادة صقلها.

العديد من الرياضيين قاموا بنفس الأمر. قاموا بالدفع مقابل العمليات الجمالية لـ “ضبط” حبيباتهم.. ويبدو أن بيكيه قد انضم إلى النادي.

تكبير شفاه

كما ذكر جوردي مارتن ، من برنامج Socialité ، خضعت صديقة بيكيه الجديدة بالفعل لأول عملية تجميل لها في سن 23 عامًا.

وكان لاعب برشلونة السابق هو الذي دفع ثمنها بالكامل. وبشكل أكثر تحديدًا ، إنه تكبير بسيط لحجم الشفاه ، كما يؤكد المصورون ، يمكن ملاحظة الأمر بالفعل في أحدث صور كلارا.

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رسالة جوردي مارتن القاسية إلى جيرارد بيكيه

تم الإعلان عن المعلومات من خلال رسالة قاسية نشرها الصحفي على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وقال مارتن: “كثير من الناس يدعمونك ، لكني ما زلت أعتقد ما توقعته قبل 12 عامًا. أن هذه العلاقة كانت كبيرة جدًا بالنسبة لك. أن لديك عقدة نقص مع شاكيرا. شعرت أنك صغير بجانبها. كنت بحاجة إلى فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا لتضحك عليك. أنت غير ناضج”.

وتابع مارتن: “لا تحتاج شاكيرا إلى أي شخص لدفع ثمن اللمسات التجميلية. أعتقد أنك دفعت ثمن شفاه كلارا قبل أيام قليلة. أم لا؟ كان عليك توظيف كلارا شيا في شركتك يدويًا ومنحها منصبًا لا يفهمه حتى زملاؤها في كوزموس”.

وختم مارتن رسالته القاسية لـ بيكيه: “كان عليك أن تلجأ إلى شاكيرا لتنمو كرجل أعمال منذ أن حصلت على مكان في شركة راكوتين.. لأن شاكيرا صديقة للرئيس التنفيذي.. والآن تم إنهاء عقدك.. لقد كنت وستظل وضيعا دائما”.