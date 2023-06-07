الأربعاء, يونيو 7, 2023
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كلارا شيا لم تعد كما كانت.. بيكيه دفع ثمن تكبير هذا العضو في جسدها! (شاهد)

تم الإعلان عن المعلومات من خلال رسالة قاسية نشرها الصحفي جوردي مارتن على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به

كتب رفيف عبدالله
كلارا شيا لم تعد كما كانت.. بيكيه دفع ثمن تكبير هذا العضو في جسدها! (شاهد)
كلارا شيا وبيكيه
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وطن- تقول شاكيرا في أغنيتها الشهيرة مع بيزاراب: “لقد استبدلت فيراري بسيارة توينجو”. وهي رسالة ازدراء للغاية تجاه كلارا شيا ، التي كان جيرارد بيكيه قد بدأ معها بالفعل في إعادة بناء حياته قبل مغادرة المغنية.

دفع مقابل عملية تجميل

لكن لاعب كرة القدم السابق بيكيه اعتبرها مزحة عند وصوله إلى دوري الملوك بسيارة من هذا الطراز ويرتدي ساعة كاسيو.

ليس من قبيل المصادفة أن الفنانة الكولومبية هاجمت زوجها السابق بالسيارات والساعات ، وهما اثنتان من أكبر مشاعرها. ما لم تأخذه في الاعتبار هو أن بعض عشاق السيارات يستثمرون الأموال في إعادة صقلها.

كلارا شيا بعد التجميل
كلارا شيا بعد التجميل

العديد من الرياضيين قاموا بنفس الأمر. قاموا بالدفع مقابل العمليات الجمالية لـ “ضبط” حبيباتهم.. ويبدو أن بيكيه قد انضم إلى النادي.

تكبير شفاه

كما ذكر جوردي مارتن ، من برنامج Socialité ، خضعت صديقة بيكيه الجديدة بالفعل لأول عملية تجميل لها في سن 23 عامًا.

وكان لاعب برشلونة السابق هو الذي دفع ثمنها بالكامل. وبشكل أكثر تحديدًا ، إنه تكبير بسيط لحجم الشفاه ، كما يؤكد المصورون ، يمكن ملاحظة الأمر بالفعل في أحدث صور كلارا.

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كلارا شيا بعد التجميل
كلارا شيا حبيبة بيكيه

رسالة جوردي مارتن القاسية إلى جيرارد بيكيه

تم الإعلان عن المعلومات من خلال رسالة قاسية نشرها الصحفي على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

كلارا شيا
صورة لكلارا تكشف تغير وجهها

وقال مارتن: “كثير من الناس يدعمونك ، لكني ما زلت أعتقد ما توقعته قبل 12 عامًا. أن هذه العلاقة كانت كبيرة جدًا بالنسبة لك. أن لديك عقدة نقص مع شاكيرا. شعرت أنك صغير بجانبها. كنت بحاجة إلى فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا لتضحك عليك. أنت غير ناضج”.

كلارا شيا بعد التجميل
بيكيه وكلارا شيا

وتابع مارتن: “لا تحتاج شاكيرا إلى أي شخص لدفع ثمن اللمسات التجميلية. أعتقد أنك دفعت ثمن شفاه كلارا قبل أيام قليلة. أم لا؟ كان عليك توظيف كلارا شيا في شركتك يدويًا ومنحها منصبًا لا يفهمه حتى زملاؤها في كوزموس”.

وختم مارتن رسالته القاسية لـ بيكيه: “كان عليك أن تلجأ إلى شاكيرا لتنمو كرجل أعمال منذ أن حصلت على مكان في شركة راكوتين.. لأن شاكيرا صديقة للرئيس التنفيذي.. والآن تم إنهاء عقدك.. لقد كنت وستظل وضيعا دائما”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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