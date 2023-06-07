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البطيخ: الفياجرا الطبيعية – الدكتور جمال شعبان يكشف الفوائد الصحية الخفية لهذه الفاكهة الصيفية

فياغرا طبيعية سرها يكمن في مادة موجودة في الجزء الملاصق للبطيخ من الداخل وليس في الثمرة نفسها، بحسب الدكتور المصري جمال شعبان أستاذ أمراض القلب

كتب خالد الأحمد
فياغرا البطيخ
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وطن- يعتبر البطيخ أكثر من مجرد فاكهة لذيذة يمكن تناولها في يوم صيفي حار، إذ تحتوي هذه الفاكهة الصحية على العديد من العناصر الغذائية الرئيسية وهي مصدر ممتاز للفيتامينات. لكن الشيء الذي لا يعرفه الكثيرون هو فائدة البطيخ في علاج مرض الضعف الجنسي كبديل عن الفياغرا، التي أشارت مصادر طبية كثيرة إلى أضرارها الكثيرة وخاصة بالنسبة لمرضى القلب وقد تؤدي إلى الموت المفاجىء.

الطبيب المصري جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد البطيخ

في هذا السياق أشار الدكتور المصري جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، إلى فوائد فاكهة البطيخ، وقال أخصائي القلب المعروف في منشور على حسابه في” فيسبوك” إن البطيخ فياجرا طبيعية ويمنع جلطات القلب.

وأرجع طبيب القلب المصري ذلك إلى “أن البطيخ يحتوي علي نسبة عالية من الماء والسكريات البسيطة وملح البوتاسيوم يمنع الجفاف ويناسب الموجات الحارة – فلاڤونويد مضاد لللأكسدة الليكوبين يمنع الجلطات-السيتروللين موسع للشرايين مثل الفياجرا“.

وأردف بنبرة تساؤل:”ما أثقل الصيف لولا خفة ظل البطيخ”.

ويحتوي البطيخ الذي يعد فاكهة صيفية على العديد من الفوائد لجسم الإنسان، أهمها المعادن مثل الحديد، والكالسيوم، والماغنيسيوم، والمنجنيز؛ وغيرها من العناصر التي تحتوي على السعرات الحرارية، ما يجعل البطيخ الفاكهة الأفضل لفصل الصيف الحار.

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فياغرا البطيخ
فياغرا البطيخ

“البطيخ موسع للشرايين كالفياجرا” والسر في القشرة البيضاء

وكان الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب الشهير، قد قال في تصريحات نقلها موقع “مصراوي” إن البطيخ يحتوي على مادة السيتروللين موسع للشرايين مثل الفياجرا.

وأشار إلى أن السر في ذلك يكمن في مادة “موجودة في الجزء الأبيض الملاصق للبطيخ من الداخل”؛ لذا، من المهم أثناء تقطيع البطيخ أن تكون القطعة بها جزء بسيط من المادة البيضاء التي تكسو البطيخة من الداخل، لأن بها مادة السيتروللين التي تعمل كموسع للشرايين مثل الفياجرا، حسب قوله.

وفاكهة البطيخ نفسها ليست الجزء الوحيد من البطيخ الذي له فوائد، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2013، أن شرب عصير البطيخ يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف وجع العضلات بسبب ارتفاع محتوى السيترول الذي يتم تحويله إلى حمض أميني آخر يسمى أرجينين، الذي يتحول بدوره إلى أكسيد النيتريك، وهو العنصر الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم ويحسن الانتصاب عند الرجال.

وهذه ليست سوى عدد قليل من الفوائد التي توفرها هذه الفاكهة الصحية. ومع كل هذه العناصر الغذائية ، قد تتساءل عن فوائد البطيخ للضعف الجنسي والأداء.

ووفق دراسة لموقع forhims فإن ضعف الانتصاب هو حالة شائعة حيث لا يتمكن الرجال المصابون من الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه بما يكفي لممارسة الجنس الكامل، ويمكن أن تساعد الأدوية الموصوفة لضعف الانتصاب، مثل سيلدينافيل ( فياجرا )، في تحفيز تدفق الدم إلى القضيب.

وهناك أيضًا علاجات منزلية طبيعية للضعف الجنسي مثل تغيير نمط الحياة وخفض ضغط الدم والتحقق من إنتاج هرمون التستوستيرون واعتماد نظام غذائي صحي.

والسيترولين، الموجود بشكل طبيعي في البطيخ، يزيد من تدفق الدم عن طريق المساعدة في توسيع الأوعية الدموية. وقد يساعد السيترولين أيضًا في تحفيز الإنزيمات المعروفة باسم cGMPs ، والتي تساعد على زيادة تدفق الدم – وتلعب أيضًا دورًا في الانتصاب.

المصدرفيسبوك، موقع forhims، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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