البطيخ: الفياجرا الطبيعية – الدكتور جمال شعبان يكشف الفوائد الصحية الخفية لهذه الفاكهة الصيفية

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وطن- يعتبر البطيخ أكثر من مجرد فاكهة لذيذة يمكن تناولها في يوم صيفي حار، إذ تحتوي هذه الفاكهة الصحية على العديد من العناصر الغذائية الرئيسية وهي مصدر ممتاز للفيتامينات. لكن الشيء الذي لا يعرفه الكثيرون هو فائدة البطيخ في علاج مرض الضعف الجنسي كبديل عن الفياغرا، التي أشارت مصادر طبية كثيرة إلى أضرارها الكثيرة وخاصة بالنسبة لمرضى القلب وقد تؤدي إلى الموت المفاجىء.

الطبيب المصري جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد البطيخ

في هذا السياق أشار الدكتور المصري جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، إلى فوائد فاكهة البطيخ، وقال أخصائي القلب المعروف في منشور على حسابه في” فيسبوك” إن البطيخ فياجرا طبيعية ويمنع جلطات القلب.

وأرجع طبيب القلب المصري ذلك إلى “أن البطيخ يحتوي علي نسبة عالية من الماء والسكريات البسيطة وملح البوتاسيوم يمنع الجفاف ويناسب الموجات الحارة – فلاڤونويد مضاد لللأكسدة الليكوبين يمنع الجلطات-السيتروللين موسع للشرايين مثل الفياجرا“.

وأردف بنبرة تساؤل:”ما أثقل الصيف لولا خفة ظل البطيخ”.

ويحتوي البطيخ الذي يعد فاكهة صيفية على العديد من الفوائد لجسم الإنسان، أهمها المعادن مثل الحديد، والكالسيوم، والماغنيسيوم، والمنجنيز؛ وغيرها من العناصر التي تحتوي على السعرات الحرارية، ما يجعل البطيخ الفاكهة الأفضل لفصل الصيف الحار.

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“البطيخ موسع للشرايين كالفياجرا” والسر في القشرة البيضاء

وكان الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب الشهير، قد قال في تصريحات نقلها موقع “مصراوي” إن البطيخ يحتوي على مادة السيتروللين موسع للشرايين مثل الفياجرا.

وأشار إلى أن السر في ذلك يكمن في مادة “موجودة في الجزء الأبيض الملاصق للبطيخ من الداخل”؛ لذا، من المهم أثناء تقطيع البطيخ أن تكون القطعة بها جزء بسيط من المادة البيضاء التي تكسو البطيخة من الداخل، لأن بها مادة السيتروللين التي تعمل كموسع للشرايين مثل الفياجرا، حسب قوله.

وفاكهة البطيخ نفسها ليست الجزء الوحيد من البطيخ الذي له فوائد، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2013، أن شرب عصير البطيخ يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف وجع العضلات بسبب ارتفاع محتوى السيترول الذي يتم تحويله إلى حمض أميني آخر يسمى أرجينين، الذي يتحول بدوره إلى أكسيد النيتريك، وهو العنصر الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم ويحسن الانتصاب عند الرجال.

وهذه ليست سوى عدد قليل من الفوائد التي توفرها هذه الفاكهة الصحية. ومع كل هذه العناصر الغذائية ، قد تتساءل عن فوائد البطيخ للضعف الجنسي والأداء.

ووفق دراسة لموقع forhims فإن ضعف الانتصاب هو حالة شائعة حيث لا يتمكن الرجال المصابون من الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه بما يكفي لممارسة الجنس الكامل، ويمكن أن تساعد الأدوية الموصوفة لضعف الانتصاب، مثل سيلدينافيل ( فياجرا )، في تحفيز تدفق الدم إلى القضيب.

وهناك أيضًا علاجات منزلية طبيعية للضعف الجنسي مثل تغيير نمط الحياة وخفض ضغط الدم والتحقق من إنتاج هرمون التستوستيرون واعتماد نظام غذائي صحي.

والسيترولين، الموجود بشكل طبيعي في البطيخ، يزيد من تدفق الدم عن طريق المساعدة في توسيع الأوعية الدموية. وقد يساعد السيترولين أيضًا في تحفيز الإنزيمات المعروفة باسم cGMPs ، والتي تساعد على زيادة تدفق الدم – وتلعب أيضًا دورًا في الانتصاب.