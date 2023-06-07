طلب غير معقول.. أمين الفتوى بمصر يثير السخرية بفتواه لسيدة ترغب في الحج! (شاهد)

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وطن – تسبب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور محمد عبدالسميع، بموجة سخرية عارمة بعد إفتائه لإحدى السيدات بترديد دعاء من أجل أن يعينها الله على اداء فريضة الحج.

وخلال استضافته في برنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة “الناس” الفضائية، وجه الدكتور محمد عبدالسميع نصحه لإحدى المتصلات التي سألته عن دعاء محدد يعينها على تحقيق أمنيتها بأداء الحج.

وفي رده على المتصلة، أوصى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية السائلة بأن تكثر من الصلاة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

كما وجه لها نصيحة بأن تختار صيغة سهلة وقصيرة للصلاة على النبي، مثل: “اللهم صل على سيدنا محمد وآله”، ثم تدعي قائلة: “اللهم أرزقني حج بيتك الحرام”.

المفاجأة أن أمين الفتوى الدكتور محمد عبدالسميع نصحها بترديد الدعاء يوميا بما لا يقل عن (4 أو 5 أو 6 آلاف مرة)، موجها حديثه للسائلة بالقول: “لو فعلتي ذلك، إن شاء الله ربنا سيكتب لكي الحج”.

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سخرية مواقع التواصل

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت نصيحة أمين الفتوى محمد عبدالسميع بموجة سخرية عارمة منه، حيث تساءل المغردون من أين جاء بهذا الرقم، في حين وصفه البعض باوصاف غير لائقة.

وفي هذا السياق، سخر أحدهم من أمين الفتوى بالقول: “مع إبدال التاء بسين”.

مع إبدال التاء بسين — زربيان (@zerbian78) June 6, 2023

من جانبه، أجرى المغرد سيد انيس عملية حسابية عن العدد قائلا: “ممكن يامولانا تقوللى جبت الرقم ده منين؟”.

24*60*60=86400

ممكن يامولانا تقوللى جبت الرقم ده منين 🤔 — Sayed Anis (@anis303030) June 6, 2023

وقال المغرد سعيد عبدالرحمن: “هم شيوخ الأزهر بدأوا يبدعوا بالدين”.

هم شيوخ الأزهر بدأوا يبدعوا بالدين — Saeed Abdulrahman (@SaeedAb92038922) June 6, 2023

واستهجن المغرد مصطفى محمد حديث أمين الفتوى بالقول:” خاطبوا الناس بالمنطق يعني تكرر الدعاء سته الاف مره في اليوم ازاي”.

خاطبوا الناس بالمنطق يعني تكرر الدعاء سته الاف مره في اليوم ازاي — Mustafa Mohamed (@Mustafa16638116) June 6, 2023

يشار إلى أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي حديث يتضمن دعاء يقرب الحج لمن يتعلق قلبه بأدائه، غير دعاء الحاجة، والذي يتعلق بالحاجات العامة الغير مخصصة.