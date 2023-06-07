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طلب غير معقول.. أمين الفتوى بمصر يثير السخرية بفتواه لسيدة ترغب في الحج! (شاهد)

أمين الفتوى محمد عبدالسميع طالب السيدة بتكرار الدعاء 6 الاف مرة يوميا!

كتب شيراز ماضي
الدكتور محمد عبدالسميع
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور محمد عبدالسميع
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وطن – تسبب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور محمد عبدالسميع، بموجة سخرية عارمة بعد إفتائه لإحدى السيدات بترديد دعاء من أجل أن يعينها الله على اداء فريضة الحج.

وخلال استضافته في برنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة “الناس” الفضائية، وجه الدكتور محمد عبدالسميع نصحه لإحدى المتصلات التي سألته عن دعاء محدد يعينها على تحقيق أمنيتها بأداء الحج.

وفي رده على المتصلة، أوصى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية السائلة بأن تكثر من الصلاة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

كما وجه لها نصيحة بأن تختار صيغة سهلة وقصيرة للصلاة على النبي، مثل: “اللهم صل على سيدنا محمد وآله”، ثم تدعي قائلة: “اللهم أرزقني حج بيتك الحرام”.

المفاجأة أن أمين الفتوى الدكتور محمد عبدالسميع نصحها بترديد الدعاء يوميا بما لا يقل عن (4 أو 5 أو 6 آلاف مرة)، موجها حديثه للسائلة بالقول: “لو فعلتي ذلك، إن شاء الله ربنا سيكتب لكي الحج”.

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سخرية مواقع التواصل

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت نصيحة أمين الفتوى محمد عبدالسميع بموجة سخرية عارمة منه، حيث تساءل المغردون من أين جاء بهذا الرقم، في حين وصفه البعض باوصاف غير لائقة.

وفي هذا السياق، سخر أحدهم من أمين الفتوى بالقول: “مع إبدال التاء بسين”.

من جانبه، أجرى المغرد سيد انيس عملية حسابية عن العدد قائلا: “ممكن يامولانا تقوللى جبت الرقم ده منين؟”.

وقال المغرد سعيد عبدالرحمن: “هم شيوخ الأزهر بدأوا يبدعوا بالدين”.

واستهجن المغرد مصطفى محمد حديث أمين الفتوى بالقول:” خاطبوا الناس بالمنطق يعني تكرر الدعاء سته الاف مره في اليوم ازاي”.

يشار إلى أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي حديث يتضمن دعاء يقرب الحج لمن يتعلق قلبه بأدائه، غير دعاء الحاجة، والذي يتعلق بالحاجات العامة الغير مخصصة.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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