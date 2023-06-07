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ذهول سيدة أمريكية صُعقت بملابس داعمة للشذوذ الجنسي في مكان لم تتوقعه (فيديو)

تعرضت شركة تارغت لخسائر بالغة على إثر دعمها لترويج الشذوذ الجنسي بين الأطفال ودعم المتحولين جنسيا بقيمة بلغت 15 مليار دولار

كتب فهمي الورغمي
ترويج الشذوذ الجنسي بين الأطفال متجر تارغت
متجر تارغت الأمريكي يروج للشذوذ الجنسي في فروعه
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وطن – وثّقت سيدة أمريكية غضبها من عرض ملابس للمتحولين والشواذ جنسيًا في قسم ملابس الأطفال والرضّع في متجر تارغت، وبعضها مصممة للأطفال في سن الواحدة، وقد عبرت عن ذهولها وصدمتها مما رأته.

وقالت السيدة في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا الآن في متجر تارغت.. وهناك الكثير من الجدل حول منتجات الشواذ التي يعرضونها في قسم ملابس الأطفال وغيره، لذلك سنذهب إلى قسم الأطفال لنرى بأنفسنا إذا كانوا يضعون أشياء غريبة أو مخيفة بين ملابس الأطفال”.

وأجرت السيدة جولة بعدستها في المتجر، ووثقت وجود شعارات وصور وألوان داعمة كلها للشذوذ الجنسي، في قسم الأطفال، وهو ما أحدث لها صدمة مدوية.

وقالت السيدة: “حسنا.. هذا قسم الأطفال، بجواري ملابس لطفل في عمر الواحدة، مكتوب عليها مسرور لاختيار حياة الشذوذ وأنا مسرور جدا لأنك شاذ.. في قسم الأطفال؟، هل تمزحون معي؟”.

وأضافت مستنكرة: “فخر المثليين وطفل صغير.. عبارتان لا تجتمعتان في جملة واحدة.. وجدت بدلة سباحة للأطفال الرضع في قسم الأطفال مكتوب عليها تأثير عاكس لتفاصيل الصدر، ثم الرداء التحتي مكتوب عليه مصممة لإخفاء الأعضاء الذكرية.. يعطون ذلك لأطفالكم”.

وتابعت: “إذا لم يكن هذا سببا لمقاطعة تارغت فلا أعرف ماذا سيكون؟.. لكن هذه الأمور تخرج عن السيطرة.. هؤلاء يستهدفون الأطفال شئنا أم أبينا.. حان الوقت لكي ينتفض الناس.. لأنهم إذا لم يفعلوا خمنوا ماذا سيحدث.. هذا الهراء ليس في تارغت فحسب بل سيصبح في كل المتاجر”.

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خسائر مدوية للشركة

وتعرضت شركة تارغت لخسائر بالغة على إثر دعمها لترويج الشذوذ الجنسي بين الأطفال ودعم المتحولين جنسيا، بقيمة بلغت 15 مليار دولار.

وتورطت “تارغت” – ثامن أكبر متاجر تجزئة في الولايات المتحدة – في فضيحة اجتماعية كبيرة لتخسر 15 مليار دولار في قيمتها السوقية، حسب تصريحات للاقتصادي كيفن أوليري.

وقال كيفن أوليري خلال مشاركته في برنامج “Shark Tank” على فوكس نيوز، إنه منذ رد الفعل العنيف حول حملة “تارغت” لدعم الشذوذ الجنسي، انخفضت القيمة السوقية للمجموعة بأكثر من 13 مليار دولار لتصل إلى 60.24 مليار دولار فيما يتواصل مسلسل الخسائر للشركة.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيجبر الشركات الأمريكية على التعامل مع مخاوف معينة مثل العمليات التي أدت إلى غرق تارغت “غير المسبوق”.

وانتقد كيفن أوليري ضم الشركات الكبرى لمجالس إدارتها الداعمين للتحول الجنسي والشذوذ لأنهم يسيطرون على عمليات اتخاذ القرار وتوظيف الشركات في حملات تدعم توجهاتهم ما يسبب خسائر فادحة كما حدث مع “تارغت”.

ولفت إلى أن العديد من مجالس إدارة الشركات لا يأخذ دائمًا في الاعتبار قوة “الكلمة” والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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