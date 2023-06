جاسوس بوتين.. أحدث ظهور للحوت الأشهر في العالم يثير الجدل (فيديو)

- Advertisement -

وطن- في ظاهرة غريبة وغير متوقعة شوهد الحوت المسمى بـ”هفالديمير” الذي اشتهر بلقب “الحوت الجاسوس” مؤخراً في السويد، رغم أنه من المفترض أن يعيش في القطب الشمالي، مما أثار دهشة هواة البيئة البحرية ودعاة حماية الحيوانات التي توشك على الانقراض.

وشوهد هفالديمير، وهو حوت أبيض مستأنس من نوع “بيلوغا”، الأسبوع الماضي قبالة سواحل السويد، نما أثار قلق الباحثين الذين يخشون أنه قد يكون في خطر، خاصة إذا لم يبتعد الناس عنه.

ولأن هذا الحوت من المفترض أن يعيش في القطب الشمالي، فإن رحلاته جنوبا تثير اهتمام العلماء والنشطاء البيئيين، الذين يخشون أن يواجه خطرا في المياه الدافئة التي تكون مزدحمة بالناس خلال موسم الصيف.

وبحسب موقع “npr” قضى “Hvaldimir” وهو مزيج من الكلمة النرويجية للحوت hval والاسم الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين – السنوات العديدة الماضية في السباحة جنوبًا أسفل ساحل النرويج ، حيث رآه الصيادون لأول مرة في عام 2019.

واكتسب الحوت الذي يبدو أنه يفضل الناس على الحيوانات البحرية الأخرى، شهرة لأول مرة عام 2019، عندما ظهر في شمال النرويج مرتديا حزاما منقوشا عليه عبارة ” معدات شارع بطرسبورغ”.

وبدا الحزام وكأنه مصمم لحمل كاميرا، مما أثار خيال البعض، ووصف بأنه “جاسوس روسي”، معتقدين بأنه تلقى تدريبًا من قبل البحرية الروسية لأغراض استخباراتية.

يشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة من بين الدول القليلة التي لديها برامج تدريب عسكرية تضم الثدييات المائية.

ويقر الباحثون بأنه من الصعب معرفة ما إذا كان هذا الحوت الاجتماعي جاسوسا، رغم أنه طالما استخدمت الجيوش الحيوانات، بما في ذلك خلال الحرب الباردة، عندما دربت البحرية السوفيتية الدلافين للاستخدام العسكري، فيما قامت البحرية الأميركية بتدريب الحيتان البيضاء للبحث عن الألغام تحت الماء.

ومنذ عام 2019، يظهر هفالديمير في المياه النرويجية، لكنه شوهد الأسبوع الماضي في بلدة صغيرة قبالة ساحل السويد.

وأصبح Hvaldimir كائناً مشهورًا محليًا في السنوات التي تلت ذلك ، مع مقاطع فيديو فيروسية تظهر التقاطه لهاتف محمول لامرأة سقط منها وأيضا سرقته لبعض الأشياء.

وتقول One Whale ، وهي منظمة غير ربحية تأسست خصيصًا لحماية Hvaldimir “إنه حوت ودود ومروض ومشرد ، وكان في السابق أسيرًا ويعتمد على البشر للتفاعل الاجتماعي” وكان يعيش بمفرده طوال السنوات الأربع الماضية.”

وأصيب هفالديمير الحوت الجاسوس بجروح بسبب مراوح القوارب والأشياء الحادة وخطافات الصيد والأشياء الغريبة الموضوعة في فمه ، وبات يواجه خطرًا متزايدًا في السويد ، التي يوجد بها عدد أكبر من الناس وأسماك أقل من النرويج.

وقالت “OneWhale” يوم، الاثنين، إنها تعمل مع السلطات السويدية لحمايته ، حتى أنها أغلقت جسرًا لتقييد وصول الجمهور ومساعدة فريقهم في الوصول إلى الموقع بشكل أسرع.

BREAKING NEWS: Hvaldimir has left Norwegian waters and is now in Sweden. We are working with the Swedish authorities. pic.twitter.com/9JQpVdcB6T

