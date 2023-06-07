الأربعاء, يونيو 7, 2023
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تفاصيل مثيرة في مفاوضات قطر للاستحواذ على فودافون مصر.. وخسارة مثيرة للقاهرة

الدوحة والقاهرة لا تزال مختلفتين حول حجم الحصة، التي يُمكن للحكومة المصرية بيعها للجانب القطري وهو السبب ذاته الذي كان وراء فشل إتمام الصفقة في فبراير 

كتب خالد السعدي
فودافون مصر
تسعى قطر للاستحواذ على حصة شركة المصرية للاتصالات في "فودافون مصر"
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وطن – جدّد جهاز قطر للاستثمار، مفاوضاته مع صندوق مصر السيادي، للاستحواذ على حصة شركة المصرية للاتصالات في “فودافون مصر”.
جاء ذلك حسبما نقل موقع مدى مصر عن مصدرين مختلفين، تحدثا بشرط عدم ذكر اسميهما، أحدهما يعمل في قطاع الاتصالات، والآخر يعمل في أحد بنوك الاستثمار.
https://twitter.com/MadaMasr/status/1666098275437645833?s=20
وقال المصدران، إن الدوحة والقاهرة لا تزال مختلفتين حول حجم الحصة، التي يُمكن للحكومة المصرية بيعها للجانب القطري، وهو السبب ذاته الذي كان وراء فشل إتمام الصفقة في فبراير الماضي.
وتمتلك المصرية للاتصالات، 45% من فودافون مصر، بينما تمتلك المجموعة العالمية الحصة الأكبر.
وقال المصدران، إن الحكومة المصرية مترددة بشأن ترك كامل الحصة للصندوق القطري، إذ وافقت سابقًا على حصة تبلغ 20%، ثم رفعتها إلى 25%. لكن من الناحية الأخرى يرغب جهاز قطر للاستثمار في كامل الحصة البالغة 45%، وهو ما يعني تخارج الحكومة من فودافون مصر بشكل كامل.

سيناريو سيئ للقاهرة

ووفق أحد المصدرين، فإنّ الأسوأ يتمثل في أن تقييم الشركة قد انخفض، وهو ما يصعب من وضع مصر في المفاوضات.
ففيما بلغ تقييم إجمالي “فودافون مصر” نحو أربعة مليارات دولار في صفقات استحواذ على بعض الحصص سابقًا، انخفض التقييم المبدئي إلى ما بين 3 إلى 3.5 مليار دولار حاليًا، بسبب أوضاع الاقتصاد المحلية.
يعني ذلك أن كامل حصة الحكومة ستبلغ قيمتها حوالي 1.35 إلى 1.6 مليار دولار، ما يقل عن تقديرات شراء سابقة بلغت  1.9 مليار دولار، سعت مصر بالفعل لزيادتها في فبراير الماضي، قبل أن تتوقف الصفقة تمامًا.
ولا يرغب الصندوق القطري، في الدخول لسوق الاتصالات المصري كشريك، بل يرغب أن يشتري حصة “فوداكوم العالمية” في فودافون مصر، حال نجاحه في شراء حصة المصرية للاتصالات فيها.
وتنبع مساعي القطريين في شراء كامل شركة “فودافون” من رغبتهم في دخول سوق كبير وواعد كالسوق المصري، فيما ترغب فودافون في التخلص من عبء مشاركة الحكومة في قطاع الاتصالات، الذي يخضع بالفعل لسيطرة الدولة.
وتمتلك المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة بنسبة 70%، بشكل حصري البنية التحتية للاتصالات في مصر، بينما تستمر كشريك في فودافون ومنافس لها أيضًا، من خلال شركة “we”، الأمر الذي توقع المصدر أن يتمكن صندوق الاستثمار القطري من التعامل معه، بالاتفاق مع الحكومة المصرية.

تعهد قطري

كانت قطر قد تعهدت العام الماضي، باستثمار 5 مليارات دولار، في السوق المصري، لدعم الاقتصاد المتأزم.
لكن، الشهر الماضي، قال وزير المالية القطري، علي الكواري، إن قطر ملتزمة باستثمار 5 مليارات دولار في مصر التي تعهدت بها العام الماضي، لكنه استبعد تقديم المزيد من “المنح والمساعدات الخيرية”.
المصدرمدى مصر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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