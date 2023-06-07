“الموت للسعودية”.. شغب في لبنان وقطع طرق بسبب حيدر سليم (فيديو)

- Advertisement -

وطن- قطع لبنانيون موالون لحزب الله طريق المطار وبدؤوا بالهتاف “الموت للسعودية” بسبب استمرار توقيف مواطن لبناني في المملكة يدعى “حيدر سليم”، محسوب على حزب الله.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” نقلاً عن مندوبها إن محتجين قطعوا طريق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بالإطارات المشتعلة، على خلفية توقيف المواطن حيدر سليم في السعودية.

لماذا تم توقيف حيدر سليم في السعودية؟

وأظهر مقطع فيديو طريق المطار وقد قطع بإطارات مشتعلة، فيما شوهد عدد من عناصر الجيش اللبناني واقفين دون أن يحركوا ساكناً.

لبنانيون يقطعون طريق المطار ويهتفون "الموت للسعودية" بسبب توقيف لبناني في المملكة#أورينت pic.twitter.com/5T3vIjBV1b — Orient أورينت (@OrientNews) June 7, 2023

وكانت السلطات السعودية اعتقلت اللبناني ” حيدر سليم” الذي ينتمي للطائفة الشيعية ويقطن في محلة الغبيري في بيروت، بعد أدائه فريضة الحج بسبب تصويره لمقطع فيديو يظهر فيه وهو يدعو لظهور الإمام الحجة خلال أدائه الطواف حول الكعبة.

وعُلم أن السلطات السعودية حكمت على “حيدر سليم” بالحبس لمدة خمس سنوات بسبب هذا الهتاف.

- Advertisement -

ووفق صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي فإن سليم لم يعمد إلى نشر الفيديو على صفحته بل أرسله إلى أحد الاقرباء، والذي بدوره تداوله حتى انتشر . وكانت عائلة المعتقل قد تواصلت مع وزارة الخارجية للتدخل والعمل على إطلاق سراحه.

١-اللبناني حيدر سليم المحسوب على حzب ايران في لبنان،ذهب الى مكرمة المكرمة 🇸🇦 وعمد على إطلاق شعارات و بث الفتنة الطائفية لأهداف سياسية مرفوضة من امام الكعبة المشرفة.

كان يجب على اللبناني ان يدرك تماما بأنه في الاراضي المقدسة و بدولة عظمى ويمنع هكذا تصرفات مسيئة للاسلام والمسلمين . pic.twitter.com/AaXm4iNZXI — طارق أبوزينب – الخطاب Tarek Abou Zeinab (@tareklebanon1) June 7, 2023

عائلة سليم تصدر بياناً

وتعمل السلطات اللبنانية على التحقيق في الواقعة وتسعى لتهدئة التوترات واستعادة الاستقرار على الطريق.

ووفق نشطاء لبنانيين قد تستمر المظاهرات والاحتجاجات حتى تحقيق مطالب المحتجين والتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وسبق أن أصدرت عائلة الحاج حيدر سليم بياناً تناولته وسائل إعلام محلية وقالت فيه: “نظراً لآخر التطورات والوعود الكاذبة التي تلقيناها مؤخراً بالتدخل الحتمي لحل المشكلة والمبادرة بالاتصال على الأقل، وقرارات القضاء السعودي بحق ولدنا حيدر بالسجن لمدة 5 سنوات، قررنا آسفين التحرك السلمي على طريق مطار بيروت الدولي”.

وكانت “غرفة التحكم المروري” قد أفادت بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن قطع الطريق بإطارات مشتعلة تحت جسر المطار عند تحويطة الغدير، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المنطقة.

وأفادت معلومات أن قطع الطريق جاء احتجاجا على توقيف المواطن حيدر سليم في السعودية.

هذا وأعاد الجيش اللبناني فتح طريق المطار بعد قطعها من قبل عدد من الاهالي على خلفية توقيف حيدر سليم في السعودية.