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“الموت للسعودية”.. شغب في لبنان وقطع طرق بسبب حيدر سليم (فيديو)

قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن المحتجين قطعوا طريق مطار رفيق الحريري الدولي بيروت بالإطارات المشتعلة، على خلفية استمرار احتجاز المواطن اللبناني حيدر سليم في السعودية

كتب خالد الأحمد
شغب في لبنان
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وطن- قطع لبنانيون موالون لحزب الله طريق المطار وبدؤوا بالهتاف “الموت للسعودية” بسبب استمرار توقيف مواطن لبناني في المملكة يدعى “حيدر سليم”، محسوب على حزب الله.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” نقلاً عن مندوبها إن محتجين قطعوا طريق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت بالإطارات المشتعلة، على خلفية توقيف المواطن حيدر سليم في السعودية.

لماذا تم توقيف حيدر سليم في السعودية؟

وأظهر مقطع فيديو طريق المطار وقد قطع بإطارات مشتعلة، فيما شوهد عدد من عناصر الجيش اللبناني واقفين دون أن يحركوا ساكناً.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت اللبناني ” حيدر سليم” الذي ينتمي للطائفة الشيعية ويقطن في محلة الغبيري في بيروت، بعد أدائه فريضة الحج بسبب تصويره لمقطع فيديو يظهر فيه وهو يدعو لظهور الإمام الحجة خلال أدائه الطواف حول الكعبة.

وعُلم أن السلطات السعودية حكمت على “حيدر سليم” بالحبس لمدة خمس سنوات بسبب هذا الهتاف.

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ووفق صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي فإن سليم لم يعمد إلى نشر الفيديو على صفحته بل أرسله إلى أحد الاقرباء، والذي بدوره تداوله حتى انتشر . وكانت عائلة المعتقل قد تواصلت مع وزارة الخارجية للتدخل والعمل على إطلاق سراحه.

توقيف حيدر سليم في السعودية
توقيف حيدر سليم في السعودية

عائلة سليم تصدر بياناً

وتعمل السلطات اللبنانية على التحقيق في الواقعة وتسعى لتهدئة التوترات واستعادة الاستقرار على الطريق.

ووفق نشطاء لبنانيين قد تستمر المظاهرات والاحتجاجات حتى تحقيق مطالب المحتجين والتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وسبق أن أصدرت عائلة الحاج حيدر سليم بياناً تناولته وسائل إعلام محلية وقالت فيه: “نظراً لآخر التطورات والوعود الكاذبة التي تلقيناها مؤخراً بالتدخل الحتمي لحل المشكلة والمبادرة بالاتصال على الأقل، وقرارات القضاء السعودي بحق ولدنا حيدر بالسجن لمدة 5 سنوات، قررنا آسفين التحرك السلمي على طريق مطار بيروت الدولي”.

وكانت “غرفة التحكم المروري” قد أفادت بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن قطع الطريق بإطارات مشتعلة تحت جسر المطار عند تحويطة الغدير، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المنطقة.

وأفادت معلومات أن قطع الطريق جاء احتجاجا على توقيف المواطن حيدر سليم في السعودية.

هذا وأعاد الجيش اللبناني فتح طريق المطار بعد قطعها من قبل عدد من الاهالي على خلفية توقيف حيدر سليم في السعودية.

المصدرتويتر، الوكالة الوطنية للإعلام، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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