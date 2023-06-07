الأربعاء, يونيو 7, 2023
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المشجع العماني “المنحوس” يطل رفقة ولي العهد ذي يزن بن هيثم

محمد الحجري الشهير بـ"مجومبا" هو مشجع عماني اشتهر- للمفارقة - ببؤسه والنحس الذي لم يفارق المنتخبات الكروية التي شجعها طيلة مونديال قطر 2022

كتب فهمي الورغمي
المشجع العماني
ذي يزن بن هيثم ومجومبا
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وطن- أثار استقبال ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، ولي العهد في سلطنة عمان ووزير الثقافة والرياضة والشباب، بمكتبه أمس الثلاثاء، مواطنه الناشط والمؤثر محمد الحجري الشهير بـ “مجومبا”، ردود فعل واسعة بين النشطاء والمغردين في السلطنة.

ولي العهد ذي يزن يستقبل مجومبا

مجومبا لمن لا يعرفه، هو مشجع عماني اشتهر- للمفارقة- ببؤسه والنحس الذي لم يفارق المنتخبات الكروية التي شجعها طيلة فترة انعقاد مونديال قطر 2022.

وجعل المونديال العالمي الذي احتضنته قطر، من محمد الحجري (مجومبا) معروفًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين جماهير كرة القدم، العمانيين والعرب، الذين أرفقوا صوره وهو يرتدي قمصان الفرق التي شجعها بنتيجة كل مباراة خاسرة.

استقبله أمس، الثلاثاء، ولي عهد سلطنة عمان- وزير الثقافة والرياضة والشباب، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، دون أن تتطرق وسائل الإعلام المحلية لفحوى اللقاء.

ونشر العماني محمد الحجري “مجومبا” الصورة التي جمعته بولي العهد العماني، عبر حسابه الرسمي بانستغرام وعلق عليها بالقول:”أفخم صورة في تاريخي.: الحمدلله حفظكم الله”.

 

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سواء كان مجرد اجتماع عادي أو أنه ضمن مخطط وزاري من الحكومة لإدماج المشهورين والنشطاء، ضمن البرامج الرياضية والثقافية في السلطنة.

وفي الحالتين، أثار اللقاء الذي جمع ولي العهد العماني بـ مجومبا، ردود فعل واسعة بين النشطاء والمغردين في السلطنة.

ذي يزن بن هيثم ومجومبا
ذي يزن بن هيثم ومجومبا

لقاء ذي يزن ومجومبا يثير الجدل في سلطنة عمان

على موقع تويتر، عبّر عمانيون عن مواقفهم المتباينة من اللقاء الذي جمع ولي عهد السلطنة بالناشط مجومبا.

وفي هذا السياق علق “حمد حمود ياسر الجنيبي” على اللقاء بطريقة إيجابية وقال: “مقابلة طيبة وأتمنى أن يكون هناك مقابلات مع صاحب السمو وفتح المجال لاستقبال الطلبات.”

فيما قال مغرد آخر “اتمنى صاحب السمو بعد يقابل الدكاتره واصحاب الهمم والمبدعين في مجالات اخرى ربما غير مشهورين واكن عملهم يشهد لهم”.

وأضاف آخر “نحن نريد مقابلته عشان الفريق مجومبا ويش يعني بيسوي معه يطور ف الرياضه مثلا ليس تنقيص ف محمد ولكن محمد ماله ف الرياضه شي”.

فيما دافع “عبد الله بن زهران البلوشي” عن اللقاء وقال “وزارة الثقافة والرياضة والشباب .. مجومبا من الشباب وهذا من اختصاص الوزارة . تطوير الرياضة شي مطلوب ومهم ولكن ماله علاقة بمجومبا”.

وكتب آخر متضامن مع مجومبا:”كمية حسد في التعليقات يشيب منها الرأس بسبب المقابلة، هذه أرزاق وعلى نياتكم تُرزقون.. ويستاهل كل خير الأخ محمد الحجري.. مجومبا”.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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