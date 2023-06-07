“اللي هشوفه هركبه على العمود”.. فيديو لمحمد صلاح يهدد الإسرائيليين قبل ساعات من العملية

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وطن – انتشر مقطع فيديو، للجندي المصري محمد صلاح بطل عملية الحدود المصرية الإسرائيلية الذي قتل ثلاثة من جنود جيش الاحتلال، يوجه فيه رسالة تهديد للإسرائيليين قبيل ساعات فقط من تنفيذ العملية.

وقال الجندي في مقطع الفيديو، مخاطبا الإسرائيليين: “السلام عليكم.. الكلام ده لكل إسرائيلي ابن و****.. أنا راجع الجيش النهاردة.. اللي هلمحه على الحدود هاركبه على العامود.. تحيا جمهورية مصر العربية”.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ازيك يا محمد.. وعدت فأوفيت.. سلم ع الغاليين اللي عندك

يا جيش الدفاع في إسرائيل خاف، علشان دي الطبعة الجديدة من الجيل الجديد في مصر وفي الجيش المصري #تحيا_مصر #محمد_صلاح #محمد_صلاح_فخر_العرب #الشهيد_البطل #جندي_مصرى #الشهيد_البطل_محمد_صلاح pic.twitter.com/HIPO7nITgn — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) June 7, 2023

والجندي محمد صلاح، تمكن من قتل ثلاثة إسرائيليين يوم السبت الماضي، علما بأن هناك تباينا في الروايتين المصرية والإسرائيلية بخصوص الحادث، حيث تقول إسرائيل إن عنصر أمن مصريا تسلل عبر الحدود ونفذ الهجوم، بينما أكد الجيش المصري أن الجندي كان يلاحق مهربين مخدرات.

شقيق الجندي محمد صلاح ينعاه

وكان محمود صلاح ظهر شقيق الجندي محمد صلاح، قد نعى أخاه ومعلنًا تفاصيل دفن جثمانه ووصيته.

وقال محمود شقيق محمد صلاح عبر حسابه في “فيسبوك“: “أخي ابن أمي وأبى، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراق أخي الشهيد البطل لمحزنون.. أفتخر بك وكل العالم يفتخر بك، أخي الشهيد محمد صلاح.. الشهيد بكل فخر واعتزاز”.

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وصية الشهيد

وكتب محمود منشورا آخر، قال فيه: “شكر الله سعيكم جميعًا، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لكم، تم دفن جثمان الشهيد البطل محمد صلاح في مسقط رأسه”.

وأضاف “الجنازة كانت مقتصرة على أهله والمقربين من الشهيد، وتنفيذًا لوصية الشهيد أن لا يقام له عزاء، وشكر الله سعيكم جميعًا”.

وكتب محمود أيضا: “أنا أخويا بطل، ربنا يرحمك يا بطل ويجعل عملك ده في ميزان حسناتك ويسكنك الفردوس الأعلى، وبإذن الله أنت شهيد، يا محمد متقلقش والله يا حبيبي، ربنا يصبّر حبايبك علي فراقك”.

وأضاف: “يا بختك والله يا ابني، إنت ربنا بيحبك، هتوحشني وهتوحش حبايبك كلهم، ربنا يجمعنا بيك في الجنة إن شاء الله يا حبيبي {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}. في جنات النعيم يا بطل”.

يُشار إلى أن هذا أول تأكيد من عائلة الجندي للمعلومات المتداولة عنه بعدما كشفت تل أبيب -قبل يومين- هويته وصوره دون أي تعليق رسمي من الجانب المصري.

من هو الجندي محمد صلاح؟

وتقول تقارير إعلامية مصرية، إن محمد صلاح (22 عامًا) دُفن في مسقط رأسه بمحافظة القليوبية شمالي مصر، وكان يقيم مع أسرته في منطقة عين شمس شمال شرقي العاصمة القاهرة.

وأشارت إلى أن محمد لم يكمل تعليمه، ولم يكن له أي نشاط سياسي من قريب أو من بعيد، وكان يعول أسرته مع أخيه الأكبر محمود بعد وفاة والدهما صلاح في حادث سير.

في حين سبق أن قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية، إن صلاح جُنّد في يونيو 2022 وعمل شرطيًّا على الحدود مع إسرائيل، وأنه عانى صعوبات نفسية بعد وفاة زميله في الوحدة، وأشارت إلى أن صلاح ربما نفّذ العملية تضامنًا مع فلسطين كما تدل عليه منشوراته في حسابه على فيسبوك.