الأربعاء, يونيو 7, 2023
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ابنة هيفاء وهبي مهووسة بشكل شفتيها بعد عمليات التجميل.. شاهد كيف أصبحت (فيديو)

كان الملفت أن زينب فياض تتحدث بنفس الطريقة التي كانت تتحدث بها والدتها كما أنها أصبحت نسخة أخرى منها

كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي مهووسة بشكل شفتيها بعد عمليات التجميل.. شاهد كيف أصبحت (فيديو)
زينب فياض
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وطن- وثقت البلوجر اللبنانية زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لحظة خضوعها لعمليات تجميل جديدة في شفتيها وجهها.

توريد وفيلر

ونشرت زينب فياض عدة فيديوهات عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، وهي تخضع لعملية حقن فيلر وتوريد لشفاهها.

ومن مرحلة التخدير، إلى مرحلة التوريد، وثقت زينب التفاصيل بحذافيرها.

كما أشارت ابنة هيفاء وهبي إلى أنها طلبت من الطبيب زيادة نفخ شفاهها بالفيلر لتحصل على شفاه الكرز.

وعبرت زينب فياض عن سعادتها الكبيرة بالنتيجة لدرجة أنها نشرت العديد من الصور والفيديوهات التي تُظهر شكلها الجديد.

زينب فياض
خضعت زينب لعملية حقن فيلر وتوريد لشفاهها
زينب فياض
كانت سعيدة بالنتيجة
زينب فياض
وثقت لحظة العملية بالتفصيل
زينب فياض
حصلت زينب على شفاه الكرز

بوتوكس

وبعد أن انتهت ابنة هيفا وهبي من شفاهها، انتقلت إلى حقن البوتوكس في وجهها.

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وكان الملفت أن زينب فياض تتحدث بنفس الطريقة التي كانت تتحدث بها والدتها. كما أنها أصبحت نسخة أخرى منها.

وكانت ابنة هيفاء وهبي قد نشرت قبل أيام قليلة لها مقطع فيديو رومانسياً، حاولت من خلاله إظهار جمالها لمتابعيها على انستغرام.

جرأة تنافس والدتها

وظهرت زينب فياض في الفيديو مرتديةً فستاناً مكشوف الصدر، مع مكياج أبرز ملامح وجهها الجميلة والبريئة.

وخاطبت ابنة هيفاء وهبي متابعيها تعليقاً على الفيديو بالقول: “صار لكم زمان ما تغزلتو فيني ودلعتوني وقلتو لي حليانة”.

يشار إلى أن ابنة هيفاء وهبي قد رفعت مستوى جرأتها في نشر صورها منذ فترة قليلة حين نشرت صورةً لها التقطتها من خلال الاستعانة بمرآة غرفة نومها.

وظهرت ابنة هيفاء وهبي ناثرةً شعرها، مرتديةً قميص نوم عارياً بحمالة رقيقة على الكتف.

كما ارتدت أقصر فستان كاد يكشف ملابسها الداخلية.

ابنة هيفاء وهبي تداري ملابسها الداخلية

وأطلت ابنة هيفاء وهبي بفستان أبيض قصير، بفتحات متعددة لدى منطقة الصدر والبطن.

وحاولت زينب فياض تغطية ملابسها الداخلية بيديها في أثناء جلوسها بطريقة كشفت مدى قصر فستانها.

وتقيم ابنة هيفاء وهبي في الكويت، بعدما اختارتها كمقر لافتتاح عيادة تجميل خاصة بها هناك.

كما خضعت بنفسها لأكثر من عملية تجميل في وجهها.

ونشرت زينب في إحدى المرات صورة في عيادة طبية، معقّبة: “تتذكروا يوم قلتلكن رح أعمل شغلتين زاعجيني بوجهي؟ ساويت المنخار، باقي الشي التاني”.

وطلبت ابنة هيفاء وهبي من متابعيها أن يخمّنوا ما الشيء الذي ستقوم بتغييره في وجهها لأنه يزعجها.

وبعد قليل، أفصحت زينب فياض أنها خضعت لعملية تجميل في الأسنان، مشيدةً بالطبيب الذي لجأت إليه.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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