إماراتي من دبي يتحرش بالنساء في دولة أجنبية.. فيديو متداول أحدث ضجة

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعموا أنه يوثق اعتقال السلطات النمساوية لشاب إماراتي يدعى “جمعة الفلاسي”، بتهمة التحرش بالنساء في أحد شوارع العاصمة فيينا.

نشطاء ادعوا القبض على إماراتي بتهمة التحرش

ووفق الفيديو الذي نشره الصحفي اليمني البارز المقيم في لندن عدنان العامري، فقد تم تصوير الواقعة من قبل شاب عربي آخر تواصل مع الفلاسي.

وخلال اعتقاله استغاث الشاب الذي تبين أن اسمه جمعة الفلاسي بالعرب المارين في الشارع الذي ضبط فيه: ” ياعرب وينكم” وردد كلمات تعبر عن استغاثته مثل:” يا أمريكا يا اوستراليا وينكم”.

بالصوت و الصورة…

مواطن اماراتي اسمه جمعة الفلاسي من امارة دبي تم القبض عليه في النمسا بتهمة التحرش بالنساء 🤓 الاخ يعتقد انه في دبي دار الدعارة 😂 هذه الثقافة التي تربى عليها الشاب الاماراتي للاسف ..

الله يستر عليه بس 🤓😁 وسلملي على اقوى جواز 🤌😂🤓 pic.twitter.com/N1vRjcsiQ7 — عدنان العامري (@ADNANALAMERiTV) June 5, 2023

وعلق الصحفي “العامري” على المقطع الذي أثار الجدل بالقول:”بالصوت والصورة.. مواطن إماراتي اسمه جمعة الفلاسي من إمارة دبي تم القبض عليه في النمسا بتهمة التحرش بالنساء.”

وتابع:”الاخ يعتقد انه في دبي دار الدعارة.. هذه الثقافة التي تربى عليها الشاب الاماراتي للاسف .. الله يستر عليه بس .. وسلملي على اقوى جواز.”

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وبحسب وصف الفيديو المزعوم فقد ظهر عدداً من عناصر الشرطة النمساوية وهم يسيطرون على الشاب الإماراتي بتثبيته على جدار أحد المحال.

فيما يسمع صوت أحد الأشخاص وهو يصرخ به: “هذا الجواز الإماراتي وقت اللي تجي على النمسا علي صوتك إحكي”.

كما وصلني مواطن اماراتي

في النمسا يستغيث في اهله

والسفارة اسمه جمعة الفلاسي

من دبي @MoFAICUAE @HHShkMohd pic.twitter.com/yXXZ7AToGS — الـفـنـكـوش🇰🇼 (@alfnkosh22) June 5, 2023

وسمع الشاب الذي بدا مقيد اليدين إلى الخلف وهو يردد كلمات بذيئة بحق الشرطة والمارة.

ويسأله الشاب الأول: “منين من الإمارات”، فيرد عليه: “من دبي” وكشف أن اسمه “جمعة الفلاسي”.

اعتقلته الشرطة النمساوية بتهمة التحرش

وعلق البعض ومنهم الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب، بأن المواطن الإماراتي المزعوم جمعة الفلاسي، اعتقلته الشرطة النمساوية، بسبب تحرشه بفتاة نمساوية في أحد شوارع فيينا.

الشرطة النمساوية تقبض على مواطن إماراتي قام بالتحرش بفتاة نمساوية ومضايقتها.. pic.twitter.com/yM51vwacl4 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 6, 2023

وبحسب القوانين النمساوية إذا صح هذا الفيديو، فإن جمعة الفلاسي قد خالف النظام والقانون النمساوي أثناء الإقامة في البلاد.

هذا ولم يتاح لنا التأكد من هذا الفيديو بشكل مستقل، وكذلك مكان أو زمان تصويره.

كما أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات الإماراتية بشأن هذا الفيديو المزعوم، سواء بالتأكيد أو النفي.

وتظل المواد المتداولة عبر مواقع التواصل أنباء محتملة غير مؤكدة ولا يمكن التثبت من صحتها، طالما لم يصدر بشأنها توضيحات رسمية أو روايات من مصادر موثوقة تثبت صحتها.