الأربعاء, يونيو 7, 2023
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إماراتي من دبي يتحرش بالنساء في دولة أجنبية.. فيديو متداول أحدث ضجة

مقطع مصور أثار جدلا واسعا زعم ناشروه أنه لمواطن إماراتي من دبي يتحرش بالنساء في النمسا وتم القبض عليه

كتب خالد الأحمد
إماراتي من دبي يتحرش بالنساء في دولة أجنبية.. فيديو متداول أحدث ضجة
إماراتي من دبي يتحرش بالنساء
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعموا أنه يوثق اعتقال السلطات النمساوية لشاب إماراتي يدعى “جمعة الفلاسي”، بتهمة التحرش بالنساء في أحد شوارع العاصمة فيينا.

نشطاء ادعوا القبض على إماراتي بتهمة التحرش

ووفق الفيديو الذي نشره الصحفي اليمني البارز المقيم في لندن عدنان العامري، فقد تم تصوير الواقعة من قبل شاب عربي آخر تواصل مع الفلاسي.

وخلال اعتقاله استغاث الشاب الذي تبين أن اسمه جمعة الفلاسي بالعرب المارين في الشارع الذي ضبط فيه: ” ياعرب وينكم” وردد كلمات تعبر عن استغاثته مثل:” يا أمريكا يا اوستراليا وينكم”.

إماراتي من دبي يتحرش بالنساء
إماراتي من دبي يتحرش بالنساء

وعلق الصحفي “العامري” على المقطع الذي أثار الجدل بالقول:”بالصوت والصورة.. مواطن إماراتي اسمه جمعة الفلاسي من إمارة دبي تم القبض عليه في النمسا بتهمة التحرش بالنساء.”

وتابع:”الاخ يعتقد انه في دبي دار الدعارة.. هذه الثقافة التي تربى عليها الشاب الاماراتي للاسف .. الله يستر عليه بس .. وسلملي على اقوى جواز.”

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وبحسب وصف الفيديو المزعوم فقد ظهر عدداً من عناصر الشرطة النمساوية وهم يسيطرون على الشاب الإماراتي بتثبيته على جدار أحد المحال.

فيما يسمع صوت أحد الأشخاص وهو يصرخ به: “هذا الجواز الإماراتي وقت اللي تجي على النمسا علي صوتك إحكي”.

وسمع الشاب الذي بدا مقيد اليدين إلى الخلف وهو يردد كلمات بذيئة بحق الشرطة والمارة.

ويسأله الشاب الأول: “منين من الإمارات”، فيرد عليه: “من دبي” وكشف أن اسمه “جمعة الفلاسي”.

اعتقلته الشرطة النمساوية بتهمة التحرش

وعلق البعض ومنهم الكاتب السعودي المعروف تركي الشلهوب، بأن المواطن الإماراتي المزعوم جمعة الفلاسي، اعتقلته الشرطة النمساوية، بسبب تحرشه بفتاة نمساوية في أحد شوارع فيينا.

وبحسب القوانين النمساوية إذا صح هذا الفيديو، فإن جمعة الفلاسي قد خالف النظام والقانون النمساوي أثناء الإقامة في البلاد.

هذا ولم يتاح لنا التأكد من هذا الفيديو بشكل مستقل، وكذلك مكان أو زمان تصويره.

كما أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات الإماراتية بشأن هذا الفيديو المزعوم، سواء بالتأكيد أو النفي.

وتظل المواد المتداولة عبر مواقع التواصل أنباء محتملة غير مؤكدة ولا يمكن التثبت من صحتها، طالما لم يصدر بشأنها توضيحات رسمية أو روايات من مصادر موثوقة تثبت صحتها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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