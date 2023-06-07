أول رد من البحرين على فضيحة “المنشطات والأحصنة” في أبوظبي

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وطن- تم رسمياً سحب لقب “بطولة العالم للقدرة” من البحرين، بعد أن أثبتت الفحوصات أن أحد أحصنة الفريق تلقى حقنة بمادة محظورة خلال المسابقة التي أقيمت في الإمارات في، فبراير الماضي.

البحرين تُحرم من لقب بطولة العالم للقدرة

وأعلنت الاتحادية الدولية للفروسية عن إلغاء نتائج البحرين وإسقاط جميع الميداليات والجوائز التي حصلت عليها في البطولة، وفرضت عقوبات صارمة على الفارس والجواد والطبيب البيطري المسؤول.

#البحرين تُحرَم من بطولة العالم للقدرة التي فازت بها في #الإمارات في فبراير الماضي بعد ثبوت حقن أحد أحصنة الفريق بمنشطات محظورة pic.twitter.com/bUe9Cq5NrX — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 7, 2023

وفي التفاصيل، أعلن الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) ، أن منتخب البحرين ، تم تجريده من لقبه في مسابقة القدرة لبطولة العالم لرياضات الفروسية، عقب قضية مكافحة المنشطات.

يعني قرار محكمة المنظمة هذا الأسبوع أن فرنسا كانت بطلة العالم الجديدة، بعد حوالي أربعة أشهر من إقامة بطولة العالم للقدرة 2022 المؤجلة في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الاتحاد في بيان -نقلته قناة الجزيرة الإنجليزية- إن القضية تتعلق بمادة محظورة والحصان “هيرا دورانس” الذي كان يمتطيه البحريني عبد الرحمن محمد آل زايد.

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وأضافت أن المحكمة استبعدت مجموعة الرياضي والحصان من الحدث، في حين تعرض الرياضي لغرامة وإيقاف لمدة 18 شهرًا.

وقال البيان “نتيجة لذلك، فإن نتائج فريق البحرين لاغية وباطلة حيث لم يعد لديهم النتائج الثلاثة المطلوبة لحساب ترتيب الفريق”.

كما يعني عدم الأهلية أن البرتغال حصلت على الميدالية الفضية بينما صعدت إيطاليا إلى منصة التتويج بالبرونزية.

وقال مدير الشؤون القانونية في الاتحاد الدولي للفروسية، ميكائيل رنتش، إن إعادة توزيع الميداليات أكد “أن الأنظمة التي لدينا شاملة وفعالة”.

بطولة العالم للقدرة في الإمارات

البطولة احتضنتها دولة الإمارات في فبراير/شباط الماضي، وقد أشرفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للقدرة على الاستعدادات لتنظيم السباق الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة، لمسافة 160 كلم، على ست مراحل في قرية بوذيب الدولية للقدرة بمنطقة الختم بأبوظبي، بمشاركة 122 فارساً من 36 دولة.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحافي أقيم، في 22 فبراير، بفندق ريتز كارلتون، بحضور الوفود المشاركة والإداريين والمشرفين والأطباء البيطريين والحكام والإعلاميين، أنها تتوقع أن تنظم أبوظبي بطولة استثنائية غير مسبوقة، إذ تم إطلاق اسم «البطولة الخضراء» عليها، خصوصاً أنها أول بطولة مستدامة وصديقة للبيئة في تاريخ بطولات العالم.

أول تعليق من البحرين

وفي أول رد رسمي من البحرين على فضيحة سحب الميداليات ومنشطات الأحصنة، أصدرت الدولة بيانا رسميا نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وجاء فيه أنه في إطار ما يتم تداوله حول قرار سحب الميدالية الذهبية للفريق البحريني للقدرة في بطولة العالم للقدرة والتي أقيمت في قرية بوذيب بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، وجب التنويه والتوضيح أن المحكمة الرياضية للاتحاد الدولي للفروسية أصدرت قرارها باستبعاد نتيجة الفارس عبدالرحمن الزايد الذي حاز على المركز الثامن عشر بعد الفحوصات المختبرية التي تؤكد تلوث جواده بمواد محظورة.

وتابع:”وبناءا على ذلك وبعد مراسلات بين كافة الأطراف المعنية، قررت المحكمة سحب نتيجة الفارس عبدالرحمن الزايد واستبعاد جواده من الاستحقاقات القادمة.”

وأوضح البيان:”واحتفظ الفريق البحريني للقدرة بالميدالية الذهبية والمركز الأول لفئة الفردي، وحاز على جائزة أفضل صحة جواد في مسابقة الفردي.”

واختتم البيان البحريني:”ونأمل أن تتعاطى وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، الدقة ونشر المعلومات الصحيحة وعدم تداولها بطريقة أخرى.”