الأربعاء, يونيو 7, 2023
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أول رد من البحرين على فضيحة “المنشطات والأحصنة” في أبوظبي

القضية تتعلق بمادة محظورة والحصان "هيرا دورانس" الذي كان يمتطيه البحريني عبد الرحمن محمد آل زايد، في بطولة العالم للقدرة التي احتضنتها الإمارات في فبراير الماضي

كتب فهمي الورغمي
أول رد من البحرين على فضيحة
فضيحة المنشطات والأحصنة
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وطن- تم رسمياً سحب لقب “بطولة العالم للقدرة” من البحرين، بعد أن أثبتت الفحوصات أن أحد أحصنة الفريق تلقى حقنة بمادة محظورة خلال المسابقة التي أقيمت في الإمارات في، فبراير الماضي.

البحرين تُحرم من لقب بطولة العالم للقدرة

وأعلنت الاتحادية الدولية للفروسية عن إلغاء نتائج البحرين وإسقاط جميع الميداليات والجوائز التي حصلت عليها في البطولة، وفرضت عقوبات صارمة على الفارس والجواد والطبيب البيطري المسؤول.

وفي التفاصيل، أعلن الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) ، أن منتخب البحرين ، تم تجريده من لقبه في مسابقة القدرة لبطولة العالم لرياضات الفروسية، عقب قضية مكافحة المنشطات.

يعني قرار محكمة المنظمة هذا الأسبوع أن فرنسا كانت بطلة العالم الجديدة، بعد حوالي أربعة أشهر من إقامة بطولة العالم للقدرة 2022 المؤجلة في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الاتحاد في بيان -نقلته قناة الجزيرة الإنجليزية- إن القضية تتعلق بمادة محظورة والحصان “هيرا دورانس” الذي كان يمتطيه البحريني عبد الرحمن محمد آل زايد.

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وأضافت أن المحكمة استبعدت مجموعة الرياضي والحصان من الحدث، في حين تعرض الرياضي لغرامة وإيقاف لمدة 18 شهرًا.

وقال البيان “نتيجة لذلك، فإن نتائج فريق البحرين لاغية وباطلة حيث لم يعد لديهم النتائج الثلاثة المطلوبة لحساب ترتيب الفريق”.

كما يعني عدم الأهلية أن البرتغال حصلت على الميدالية الفضية بينما صعدت إيطاليا إلى منصة التتويج بالبرونزية.

وقال مدير الشؤون القانونية في الاتحاد الدولي للفروسية، ميكائيل رنتش، إن إعادة توزيع الميداليات أكد “أن الأنظمة التي لدينا شاملة وفعالة”.

المنشطات والأحصنة
فضيحة المنشطات والأحصنة في أبوظبي

بطولة العالم للقدرة في الإمارات

البطولة احتضنتها دولة الإمارات في فبراير/شباط الماضي، وقد أشرفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للقدرة على الاستعدادات لتنظيم السباق الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة، لمسافة 160 كلم، على ست مراحل في قرية بوذيب الدولية للقدرة بمنطقة الختم بأبوظبي، بمشاركة 122 فارساً من 36 دولة.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحافي أقيم، في 22 فبراير، بفندق ريتز كارلتون، بحضور الوفود المشاركة والإداريين والمشرفين والأطباء البيطريين والحكام والإعلاميين، أنها تتوقع أن تنظم أبوظبي بطولة استثنائية غير مسبوقة، إذ تم إطلاق اسم «البطولة الخضراء» عليها، خصوصاً أنها أول بطولة مستدامة وصديقة للبيئة في تاريخ بطولات العالم.

أول تعليق من البحرين

وفي أول رد رسمي من البحرين على فضيحة سحب الميداليات ومنشطات الأحصنة، أصدرت الدولة بيانا رسميا نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وجاء فيه أنه في إطار ما يتم تداوله حول قرار سحب الميدالية الذهبية للفريق البحريني للقدرة في بطولة العالم للقدرة والتي أقيمت في قرية بوذيب بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، وجب التنويه والتوضيح أن المحكمة الرياضية للاتحاد الدولي للفروسية أصدرت قرارها باستبعاد نتيجة الفارس عبدالرحمن الزايد الذي حاز على المركز الثامن عشر بعد الفحوصات المختبرية التي تؤكد تلوث جواده بمواد محظورة.

وتابع:”وبناءا على ذلك وبعد مراسلات بين كافة الأطراف المعنية، قررت المحكمة سحب نتيجة الفارس عبدالرحمن الزايد واستبعاد جواده من الاستحقاقات القادمة.”

وأوضح البيان:”واحتفظ الفريق البحريني للقدرة بالميدالية الذهبية والمركز الأول لفئة الفردي، وحاز على جائزة أفضل صحة جواد في مسابقة الفردي.”

واختتم البيان البحريني:”ونأمل أن تتعاطى وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، الدقة ونشر المعلومات الصحيحة وعدم تداولها بطريقة أخرى.”

المصدرتويتر، وكالة الأنباء البحرينية، قناة الجزيرة الإنجليزية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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