أمامك 10 ثوان فقط.. كم بطيخة ترى في هذه الصورة؟

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وطن- يتم ترتيب البطيخ بترتيب غريب في الصورة. فقط العبقري يمكنه حساب عدد البطيخ الموجود في الصورة في 10 ثوان.

اختبر ذكائك الآن!

يتم إنشاء ألعاب الدماغ لغرض مهم هو تحفيز الدماغ البشري. هذه الأنشطة تحفز الدماغ وتساعد في تحسين القدرات المعرفية.

يمكن أن يكون التحدي متفاوتًا في مستويات الصعوبة ويحتاج القراء إلى استخدام التفكير المنطقي والتحليلي لحل الألغاز.

تعتبر الممارسة المنتظمة لألعاب العقل مفيدة للغاية لتحسين مهارات الملاحظة وتعزيز الذاكرة والانتباه.

إليكم أحد هذه الألعاب الذهنية التي جذبت انتباه مستخدمي الإنترنت من خلال مطالبتهم بتحديد عدد البطيخ في الصورة المأخوذة عن موقع (JagranJosh) وذلك في 10 ثوانٍ.

هل أنت مستعد لهذا التحدي؟

لنبدأ.. هل يمكنك العثور على عدد البطيخ الموجود في 10 ثوانٍ؟

من الصورة التي تمت مشاركتها أعلاه، يمكنك أن ترى أن البطيخ مرتب بطريقة غريبة.

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تتحدى دعابة الدماغ هذه القراء لتحديد عدد البطيخ من خلال حل اللغز.

لحل هذا اللغز المُشوّق، يجب أن يكون المرء منتبهًا جدًا وأن يفهم النمط الذي تُعلب به مثل هذه الأحاجي.

قد يحتاج المبتدئون في هذه الألعاب إلى مزيد من الوقت لحل هذه الأحجية، ولكن مع الممارسة، يمكنهم تحسين مهاراتهم.

كم منكم تعرف على عدد البطيخ في الصورة؟

أسرع.. الوقت يمرّ؛ لم يبق الكثير من الوقت أمامك.

انظر إلى الصورة مرة أخرى، يظهر بعض البطيخ مقطوعًا بمقدار الربع، بينما البعض الآخر مقطوعًا إلى النصف.

الآن يمكنك معرفة ما إذا كنت قادراً على حساب عدد البطيخ في الصورة.

الثواني القليلة المتبقية شارفت على الانتهاء.

إنه أمر محير للغاية في البداية، لكنك تحتاج إلى مهارات مراقبة جيدة لتحديد النمط حتى تتمكن من حل اللغز.

و…انتهى الوقت.

كم منكم استطاع حساب عدد البطيخ في الوقت المحدد؟

نأمل أن يكون معظم قرائنا قد أحصى عدد البطيخ الموجود في الصورة.

في حين أنه من المعتاد أن يفوت البعض.. نرجو أن لا تثبط عزيمتك وتستمروا في التدرب وسوف تتحسنون أكثر.. هذا أكيد.

والآن.. تحقق من الحل.

يوجد إجمالي عدد 5 بطيخات كما هو موضح بالصورة أدناه: