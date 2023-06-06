هل وجه السيسي بصرف 3 ملايين دولار لأُسر القتلى الإسرائيليين؟

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وطن – راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أخبار منسوبة لمواقع ومنصات إخبارية شهيرة، تزعم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بصرف 3 مليون دولار كتعويض لأسر الجنود الإسرائيليين القتلى على يد الجندي المصري الشهيد محمد صلاح يوم، السبت الماضي، في عملية أربكت إسرائيل وأحرجت النظام المصري.

حقيقة صرف تعويضات من قبل مصر لأسر القتلى الإسرائيليين

وجاء ذلك عبر تصميم منتشر بشكل كبير، عليها لوجو صفحة “الجزيرة – مصر”، ومكتوب فيه تصريحات منسوبة للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية: “عاجل: السيسي يوجه بصرف 3 مليون دولار لأسر الجنود الإسرائيليين”، في إشارة إلى أسر الجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا على يد جندي مصري صباح يوم 3 يونيو 2023.

السيسي يأمر بصرف 3 مليون دولار تعويضا لقتلى دولة الاحتلال، وحينما يموت المصري غرقا أو حرقا أو تحت أنقاض العمارات الخربة يأمر "فخامته" فضلا وتكرما منه بصرف 3 الاف دولار على الضحية. يعني الاسرائيلي عند السيسي يسوى مليون دولار و" الرأس" المصري لا يفوت ثلاثة آلاف دولار. pic.twitter.com/58dkKTfBt0 — Dr Rafik Abdessalem. د. رفيق عبد السلام (@RafikAbdessalem) June 6, 2023

حساب “متصدقش” الرسمي على تويتر والمتخصص بمحاربة الأخبار الكاذبة، أكد أن هذه التصريحات مفبركة، وأن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية لم يعلن هذا الكلام، وكذلك صفحة “الجزيرة – مصر” لم تنشر هذا التصميم.

وأوضح الحساب المعني بتفنيد الشائعات بعد البحث والتقصي، أن حسابات المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي خالية من أي تصريح بهذا المحتوى، وكذلك لم يدلِ بهذا الكلام لأي قناة تلفزيونية أو وسيلة إعلام موثوقة.

– تصميم منتشر بشكل كبير، عليها لوجو صفحة "الجزيرة – مصر"، ومكتوب فيه تصريحات منسوبة للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "عاجل: #السيسي يوجه بصرف 3 مليون دولار لأسر الجنود الإسرائيليين"، في إشارة إلى أسر الجنود الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا على يد جندي مصري صباح يوم 3 يونيو 2023.… pic.twitter.com/WVl92B51wm — متصدقش (@matsda2sh) June 6, 2023

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ولفت إلى أن البيانات الرسمية الوحيدة التي صدرت عن مصر فيما يخص حادثة الحدود، التي وقعت صباح، يوم السبت الماضي، كان بيانين صادرين عن المتحدث العسكري المصري.

أحدهما يقدم الرواية الرسمية المصرية للواقعة، والآخر عن مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، ووزير الدفاع الإسرائيلي لبحث ملابسات الحادث.

ولا توجد أي جهات رسمية مصرية أخرى علقت على هذا الحادث حتى الآن.

صحفي إسرائيلي مصدر الشائعة

يوم الأحد، 4 يونيو 2023، نشر حساب على تويتر باسم مهدي مجيد، تغريدة، يقول فيها إن مصر ستدفع 50 مليون دولار لأُسر الجنود الإسرائيليين.

🔴البارحة ذكرت لكم من مصدر خاص داخل الجيش الإسرائيلي إن مصر ستدفع تعويضات لأسر الضحايا الإسرائيليين و اليوم وسائل الاعلام تؤكد مصداقية ما نشرت .

و المبلغ ليس 3 مليون دولار للشهداء الثلاثة بل خمسين مليون دولار.

دوماً نسبق وسائل الإعلام و ننقل لكم المعلومات الحصرية. pic.twitter.com/jqMzLfFcci — مهدي مجيد (@mahdimajeed0) June 6, 2023

يكتب مجيد في موقع إيلاف، وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر، عام 2018، صورًا مع “مجيد” أثناء زيارته لإسرائيل.

في اليوم التالي الاثنين، صفحة “Virus فيروس” المعروفة بفبركة الأخبار والتصريحات، نشرت نفس الخبر مع تغيير رقم التعويض لـ3 ملايين دولار بدلًا من 50 مليون.

وسبق وأن قام فريق “متصدقش” بتصحيح العديد من الشائعات الصادرة عن هذه الصفحة.

بيت عزاء للجندي المصري محمد صلاح في فلسطين

وفي سياق آخر أقامت القوى الفلسطينية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، بيت عزاء، الاثنين، تكريمًا للجندي المصري محمد صلاح مُنفذ عملية إطلاق النار على الحدود المصرية مع إسرائيل.

ووضع الفلسطينيون في قلب بيت العزاء صورة كبيرة للجندي المصري الذي وصفوه بـ”الشهيد البطل” محمد صلاح، مع علمَي فلسطين ومصر.

بيت عزاء بمخيم جنين في #فلسطين للجندي المصري #محمد_صلاح الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية العوجا وقتل 3 جنود إسرائيليين pic.twitter.com/FL1ugWkldG — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 6, 2023

ومن جانبه وجّه عبد الرحمن أبو الرب، المتحدث باسم القوى الوطنية والإسلامية في مخيم جنين، رسالة إلى أهل الجندي المصري، “وبارك لهم باستشهاد ابنهم”.

وقال “نوجه رسالتنا من جنين إلى أهله، ونبارك لهم هذا العرس وهذه الشهادة، فقد اختاره الله عز وجل ليكون شهيدًا، وعلينا إيصال رسالة إلى الأمة العربية والاسلامية أننا جميعًا على هذا الطريق، ونحن متوحدون أمام العدو الصهيوني”.

ونفّذ الجندي المصري محمد صلاح هجومًا، السبت، على الحدود المصرية الإسرائيلية، أدى الى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.