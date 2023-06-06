الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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حياتنا

هبة عبوك تستعرض بجهاز تخسيس لبطنها ومنطقتها الحساسة بوقاحة! (شاهد)

تستحوذ أزمة هبة عبوك وأشرف حكيمي على اهتمام وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية والعربية على حد سواء

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تستعرض بجهاز تخسيس لبطنها ومنطقتها الحساسة بوقاحة! (شاهد)
هبة عبوك
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وطن– في إعلان جريء كالعادة، أظهرت النجمة هبة عبوك ملابسها الداخلية دون اكتراث، للترويج لجهاز تدليك البطن.

ملابس داخلية!

وعبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، ظهرت الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية هبة عبوك، بفيديو وهي ممددة على السرير. وترتدي كنزة صوف حمراء. بينما لم ترتد سوى ملابس داخلية من الأسفل.

وركزت الزوجة السابقة زوجها السابق ونجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، الكاميرا على بطنها من أجل إظهار الجهاز الذي كانت تضعه ويصل مداه إلى المنطقة الحساسة.

في سياق آخر، أثارت هبة، التونسية الأصل، جدلاً بعد تعليقها على مجموعة من الصور نشرتها “وداد” شقيقة أشرف حكيمي.

شقيقة أشرف حكيمي

وكانت “وداد”، شقيقة أشرف حكيمي قد نشرت عبر حسابها على “انستغرام” مجموعةً من الصور بإطلالة جميلة، ارتدت خلالها فستاناً أبيض مكشوفَ الصدر، مع تسريحة شعر كلاسيكية، ومكياج اتسم بالبساطة وأبرز ملامحها السمراء.

وعلقت وداد حكيمي على مجموعة الصور بتوجيه الشكر للميك آب آرتيست هبة كياني، التي أظهرتها بهذا الشكل الجميل.

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وتفاعل كثير من متابعي وداد حكيمي البالغ عددهم نحو 717 ألف متابع مع الصور.

حب وإعجاب

وحصلت الصور على أكثر من 81 ألف إعجاب، بالإضافة إلى آلاف التعليقات. لكن تعليق طليقة شقيقها هبة عبوك صنع الحدث.

وتفاجأ الجميع بتعليق هبة عبوك على صور شقيقة طليقها. حيث تفاعلت معها بوضع “إيموجي” يحمل قلبين. في إشارة إلى إعجابها الشديد بصورها وتعبيراً عن حبّ تُكنّه لها.

من جانبها، تفاعلت وداد حكيمي مع تعليق هبة عبوك. حيث ردت عليها بإيموجي لقلبين باللون الأسود، ما زاد من حدة الجدل بين متابعيها.

هبة عبوك
شقيقة أشرف حكيمي

الإعجاب من قبل هبة عبوك بالصور والرد من قبل وداد حكيمي عليها جعل المتابعين في حيرة من أمرهم، وجعلهم يتساءلون عن العلاقة التي تجمع بينهما، على الرغم من تخلي الممثلة الإسبانية عن شقيقها في وقت أزمة.

يشار إلى أنه منذ عدة أسابيع، تستحوذ أزمة المغربي أشرف حكيمي، مع زوجته السابقة الممثلة الإسبانية من أصول تونسية، هبة عبوك، على اهتمام وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية والعربية على حد سواء.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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