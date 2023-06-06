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نجمة “الحاج متولي” “مونيا” تصدم الجميع بحديثها عن حب حياتها رغم زواجها من آخر (شاهد)

وجهت مونيا رسالة مؤثرة عبر البرنامج لحبيبها الذي رفضت الإفصاح عن هويته قائلة أنها عاشت قصة جب حقيقية معه

كتب رفيف عبدالله
نجمة
مونيا ونور الشريف
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وطن– فاجأت الفنانة المصرية مونيا، الجميع بتصريحاتها حول حب حياتها الأول، رغم زواجها وإنجابها بعده.

“سأتزوجه في هذه الحالة”

وقالت مونيا التي عرفت في مسلسل “الحاج متولي“، في أول ظهور لها بعد غياب طويل إنها تتمنى العودة لحب حياتها.

وأضافت بطلة الحاج متولي، خلال استضافتها في برنامج “قعدة ستات“: “حب حياتي وقف جنبي كتير قبل زواجي من والد أبنائي”.

مونيا
عرفت الفنانة بدورها في ألفت في عائلة الحاج متولي

وتابعت: “لو ولادي وافقوا أتجوزه أنا هوافق اتجوزه، مش قادرة أقول كان بيعمل عشاني إيه.. كان بيخاف عليا جدا ولما بعمل حفلة عنده استعداد يأمني أنا وعيلتي وأهلي”.

رسالة مؤثرة

ووجهت مونيا رسالة مؤثرة عبر البرنامج لحبيبها الذي رفضت الإفصاح عن هويته. وقالت: “نفسي أطمن عليك وأعرف عنك أخبار كويسة، ويارب تكون عايش.. وأتمنى أسمع صوتك وتبعتلي إيميل زي ما كنت بتبعتلي وأنت موجود في قلبي”.

مونيا
يعد الظهور الأول للفنانة بعد طول غياب

وتابعت: “لو متوفي هقولك ربنا يرحمك لأنك وقفت جمب مونيا كتير أوي وأنت حافظت عليا”.

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وأشارت مونيا إلى أنها عاشت قصة حب حقيقية مع هذا الشخص قبل أكثر من 20 عاماً.

لكن السبل انقطعت بهما، فتزوجت بطلة “الحاج متولي” من والد أبناءها، وتطلقت منه لاحقاً.

لم أعتزل

وسبق أن كشفت مونيا التي اشتهرت بشخصية “ألفت” في مسلسل “الحاج متولي“، حقيقة اعتزالها التمثيل.

وقالت مونيا حينها في تصريحات صحفية: ” الجمهور وحشني جدا وأنا لم أعتزل مجال التمثيل، ولكني أحرص على اختيار أعمالي بدقة”.

وتابعت: ” أحضر لمفاجأة تجمع عدة فنون وليس التمثيل فقط وسأكشف عن تفاصيلها قريبًا”.

من هي مونيا؟

الجدير بالذكر أن مونيا من مواليد عام 1969. ودرست في معهد الموسيقى العربية.

وكانت بدايتها كممثلة عن طريق أستاذة الغناء في معهد الموسيقى العربية الدكتورة (نجاة علي).

حيث رشحت نجاة، مونيا للمخرج باسم محفوظ للعمل بالمسلسل التلفزيوني (لمن أترك كل هذا).

مونيا
أكدت الفنانة أنها لم تعتزل

شاركت مونيا بعدها في مسلسلي (المجهول، أم العروسة) عام 1998.

ولكن كانت نقطة انطلاقها الحقيقية من خلال مسلسل (عائلة الحاج متولي) عام 2001.

شاركت الفنانة المصرية بعدها في العديد من الأعمال ما بين التلفزيون والمسرح من أبرزها والله زمان، حنان وحنين، مشوار امرأة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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