الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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حياتنا

نادين الراسي “ترفع حرارة” متابعيها بفستان يكشف صدرها (صور)

وصف معلقون نادين الراسي بأنها "الجمال كله" وتغزّل فيها آخر: "يؤبرني الأحمر"

كتب أنس السالم
نادين الراسي
نادين الراسي
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وطن – بفستان أحمر، يكشف صدرها بجرأة، أطلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على جمهورها في أحدث ظهور على حسابها في انستغرام، تاركةً المتابعين يتغزلّون بجمالها وهي في عمر الـ43 عاماً.

نادين الراسي بفستان أحمر يكشف صدرها

ووصف معلقون نادين الراسي بأنها “الجمال كله”، وتغزّل فيها آخر كاتباً: “يؤبرني الأحمر”، ورآى آخرون أن الأحمر يليق بالفنانة اللبنانية. وعلق متابع: “ما يبلى الأحمر نادين”.

وسبق هذا الظهور، أن أطلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بملابس شفافة ومثيرة، مرتديةً فستان أسود شفاف مغطى باللؤلؤ الأسود.

وارفقت نادين الراسي إحدث إطلالة مثيرة لها على انستغرام بنصيحة جاء فيها: “دائما كن نفسك. إلا إذا كنت تستطيع أن تكون حورية البحر. إذن كن دائما حورية البحر”.

نادين الراسي
نادين الراسي

وتعرضّت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لهجوم المتابعين، الي اعتبروا أنذها لا تحترم روح شقيقها جورج الراسي الذي توفي بحادث سير مروع، قبل أقل من عام.

وعلقت إحدى المتابعات تنتقد نادين الراسي لنشرها مثل هكذا إطلالات مثيرة: “طيب احترمي الميت ع الاقل بعد سنة”.

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بينما كتبت متابعة ثانية: “ماشالله شو زعلانة ع اخوكي الزعل عم يشر شرشرة”.

نادين الراسي ترقص بفستان مثير في أحضان طبيبها الوسيم

وجدّدت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، الشكوك حول وجود علاقة بينها وبين مواطنها طبيب التجميل اللبناني ميشيل حلو.

ونشرت نادين صوراً ومقاطع عبر حسابها على “انستغرام“، توثّق أجواء إحدى الحفلات التي حضرتها بفستان برتقالي ضيق، بفتحة صدر واسعة، وفتحة جانبية أخرى من الأسفل تكشف ساقيها.

وأشعلت نادين الراسي الحفل بالغناء والرقص، بجانب الطبيب ميشيل حلو.

رقص نادين الراسي وميشيل الحلو
رقص نادين الراسي وميشيل الحلو

وكان لافتاً مدى عمق العلاقة بين نادين الراسي وميشيل الحلو، من خلال تقاربهما جسدياً في أثناء الرقص.

وما أثار الشكوك أنّ نادين الراسي التي انفصلت مؤخراً عن خطيبها مجد عبدول، كانت تجلس في أحضان طبيب التجميل.

وكتبت الفنانة اللبنانية في تعليقها على الصورة: “حبيت إتغنج شوي”.

نادين الراسي وميشيل الحلو
نادين الراسي وميشيل الحلو

كما نشرَ ميشيل حلو، فيديوهاتٍ وصوراً في أثناء حقنه لشفاه الفنانة اللبنانية نادين الراسي، ووضع مساحيق التجميل لها.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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