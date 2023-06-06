ممنوع على الرجال.. مفاجأة عن صفاتك الخفية عبر الزي الذي تفضلين

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وطن – ما هي السمات التي تُميز شخصيتك؟ اختاري زيًا من الصورة أدناه لاكتشاف سمات شخصيتك الخفية ونقاط قوتك وضعفك.

في هذه المقالة، المأخوذة عن (JagranJosh)، استكشفي سمات شخصيتك بناءً على أسلوبك في اختيار إحدى هذه الأزياء.

لكن أولا.. لنتفق أنه في علم نفس الموضة، يمكن أن يخبر اختيارك للملابس الكثير عن شخصيتك.

كل شخص لديه إحساسه الخاص وحدسه العميق بالأناقة والموضة.

يمكن أن يكشف نوع الملابس والإكسسوارات التي ترتديها كثيرًا عن سماتك الخفية وكيف تشعرين حيال نفسك.

تلعب طريقة تأنقك دورًا محوريًا في تكوين انطباعاتك الأولى الرائعة.

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دعنا نستكشف ما يقوله أسلوب ملابسك عنك.

اختاري زيًا من الصورة أدناه لاكتشاف سمات شخصيتك الخفية ونقاط قوتك وضعفك.

اختبار الشخصية حسب الملابس

هل اخترتي ملابسك من الصورة أعلاه؟ تحققي من سمات شخصيتك بناءً على الزي الذي اخترتيه.

الزي الأول

إذا اخترتي الزي الأول، تكشف سمات شخصيتك أنك واثقة وهادئة ولكنك أيضًا جريئة وحاسمة. أنتي تعيشين حياتك بحماس. أنتي منفتحة على الاحتمالات الجديدة. لا تخافين من الصعوبات أو العقبات التي تعترض طريقك. كما أنك تتصرفين برفعة ورُقيّ خلال أي مشكلة.

الزي الثاني

إذا اخترتي الزي الثاني، تكشف سمات شخصيتك أنك شخص اجتماعي إلى أبعد الحدود. جيدة في التواصل مع الناس. كما يمكنك بناء علاقات مع الغرباء بسرعة. دائمة الابتسامة لا تفارق محيّاك أينما حللتي. لن تدعي العالم يرى ما إذا كنت حزينة أو تمرين بوقت عصيب. على الرغم من أنه يمكن أن تتأذى بسهولة.

الزي الثالث

إذا اخترتي الزي الثالث، تكشف سمات شخصيتك أنك شخص مُنغلق على ذاتك وخجولة. أنتي متواضعة ولطيفة وميّالة إلى الابتعاد عن النزاعات. أنتي لا تحبين العفوية كثيرا. كما أنك تتعاطفين مع الآخرين كثيرًا.

الزي الرابع

إذا اخترتي الزي الرابع، تكشف سمات شخصيتك أنك شخص منطقي. يمكنكي أن تُوازني بين ما يخبرك به عقلك وقلبك. أنتي ذكية وتحبين التغيير. لا يمكنك أن تنخدعي بسهولة. أنتي طموح للغاية. وصاحبة أحلام كبيرة وعادة ما تكوني قادرة على تحقيق أهدافك. أنتي شخص فخور يحب نفسه بقبول كامل.

الزي الخامس

إذا اخترتي الزي الخامس، تكشف سمات شخصيتك أنك شخص مستقل ولا تنقادي بسهولة كما أنك لا تتأذى بسهولة. تأخذي النقد بشكل بناء لتعملي على تحسين نفسك. إلا أنك تجدين صعوبة في طلب المساعدة أو قبول المساعدة حتى لو تم عرضها. تجدين أيضًا صعوبة في التكيف مع التغيير.