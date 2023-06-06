مضيفة طيران تحذر..لا تنسى القيام بهذا إذا أردت الحفاظ على سلامتك في الفندق

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وطن- السفر في جميع أنحاء أوروبا آمن بشكل عام ولكن يخشى العديد من المسافرين أن يتسلل اللصوص إلى غرفهم في الليل.

وفي هذا السياق، تحدثت مضيفة طيران سابقة تدعى “نسيم” إلى صحيفة إكسبرس البريطانية وكشفت لنا عن أفضل الطرق للبقاء آمنًا في غرفة الفندق.

“حيلة ذكية “

شاركت عضوة الطاقم نصيحتها الأولى وقالت إنها دائمًا ما تضع حقيبة سفرها أو حقيبة يدها بالقرب من باب غرفتها، وهي حيلة ذكية يمكن أن تنبه ضيوف الفندق إذا حاول شخص ما دخول غرفة الفندق.

وأوضحت المضيفة نسيم قائلة:”كنت أضع حقيبتي بالقرب من الباب في حال فتحها شخص ما من الخارج، فتحدث ضوضاء.”

يمكن للمسافرين وضع حقيبتهم بالقرب من الباب، كما يمكنهم كذلك استخدام أي شيء تقريبًا في الغرفة للقيام بهذه الحيلة.



طرق أخرى

هناك أيضًا طرق أخرى لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد دخل الغرفة أثناء غيابك، حيث أوصى الخبراء في موقع Lifehacker باستخدام “خصلة من الشعر”.

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وأوضحوا قائلين:”قم بوضع خصلة من الشعر أو حتى خيطًا رقيقًا أمام بابك. وإذا فتح أحد الباب في غيابك. فسوف يتمزق الخيط أو يسقط.”

هناك خيار آخر وهو استخدام قطعة صغيرة من الورق، حيث يقول الخبراء:”من داخل غرفتك، قم بطي ورقة صغيرة من الورق وثبتها في إطار الباب. تحقق من الخارج حتى تتمكن من رؤية الورقة تخرج من الجانب الآخر من الباب وخذ صورة بالضبط كيف تبدو.”

وأضافوا:”عندما يفتح شخص ما الباب، ستسقط قطعة الورق على الأرض.”

كما قدمت المضيفة نسيم نصائح أخرى للبقاء بأمان عند قضاء عطلة في الخارج، حيث قالت:”سأحرص أيضًا على عدم ركوب المصعد مع شخص متجه إلى نفس الطابق الذي أذهب إليه.”

وأضافت:”عليك التأكد من عدم وجود أي شخص يتبعك إلى غرفتك. إذا كنت تشعر بعدم الأمان، انتظر في الردهة حتى يذهب ذلك الشخص. عندها فقط، انتقل إلى غرفتك، خاصة إذا كنت وحدك.”

وتابعت نسيم بالقول:”عندما بدأت بالعمل كمضيفة طيران، سمعت عن قصة دخل فيها أحد أفراد الطاقم إلى غرفته بالفندق ولم يتفقدها بشكل صحيح وكان أحدهم قد اختبأ في الغرفة.”

وأضافت: “لقد تعرض للهجوم، لذلك في كل مرة أصل إلى غرفة في فندق، كنت أستخدم حقيبة أمتعتي لإبقاء باب الفندق مفتوحًا. ثم أذهب إلى الداخل وأتفقد كل مكان.”

وتابعت:”كنت أتحقق من الحمام، أسفل السرير، وداخل الخزانات، وتحت الطاولة وخلف الستائر للتأكد من عدم وجود أحد هناك. لن أدخل أبدًا غرفة بدون أن أفعل ذلك.”