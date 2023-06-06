ليس الأصفر ولا حتى الأبيض..ناسا تكشف لنا عن اللون الحقيقي للشمس

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وطن- يعتقد معظم الأشخاص أن لون الشمس إما أصفر أو أبيض، لكن علماء من وكالة ناسا كشفوا مؤخراََ عن اللون الحقيقي للشمس.

ماذا يقول العلماء عن لون الشمس؟

قال دبليو دين بيسنيل وهو عالم في وكالة ناسا، لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية:”إذا تمكنت من النظر للشمس بشكل مباشر، فستراها باللون الأخضر.”

وأضاف:”بشكل أساسي، عندما تنظر إلى الشمس فهي تحتوي على ما يكفي من الألوان المختلفة، وهي مشرقة جدا لدرجة أن عيون الجميع تراها بشكل ساطع، لهذا تبدو لنا الشمس بيضاء.”



ومع ذلك، يمكن أن تظهر لنا أيضًا باللون الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر بسبب التداخل مع الغلاف الجوي للأرض.

في الواقع، تبلغ المسافة بين الأرض والشمس 93 مليون ميل تقريبا. لذلك ليس من المستغرب أن العلماء لم يستكشفوا بعد اللون الفعلي تمامًا للشمس.



تشتت الضوء

من ناحية أخرى، يُعتقد بشكل واسع أن لون الشمس أصفر بسبب كيفية تشتت الضوء، حيث تتفاعل جزيئات الهواء مع الأطوال الموجية الزرقاء والبنفسجية بحيث لا يصل إلى أعيننا سوى الأصفر أو الأحمر.

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على سبيل المثال، غالبًا ما يضيء غروب الشمس ضوءًا أحمر أو برتقاليًا نظرًا لوجود غلاف جوي أكثر سمكًا، لذا فإن المزيد من الجزيئات تعطل الأطوال الموجية وتغير اللون مرة أخرى.

وعندما يتعلق الأمر بالنجوم، أخبر العالم صحيفة واشنطن بوست أن اللون يساوي درجة الحرارة، فكلما كان النجم أكثر سخونة، زاد الضوء الأزرق الذي ينبعث منه. بينما تظهر النجوم الأكثر برودة باللون الأحمر، وفقا لما أورده موقع huffingtonpost.