الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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عرض مقاطع جنسية للطلاب داخل مدرسة في مصر وغضب واسع

بحسب مصدر من وزارة التربية والتعليم الفني فإن الواقعة تعود إلى العام الماضي، وأن أولياء الأمور أعادوا نشر الواقعة لوجود مشاكل بينهم وبين الإدارة

كتب باسل النجار
مشاهد جنسية في مدرسة بالتجمع الخامس
رفض تام لعرض فيلم جنسي على طلاب مدرسة بالتجمع الحامس بمصر
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وطن – سادت حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور في إحدى المدارس الدولية والتي تتبع النظام الفرنسي بالتجمع الخامس في مصر، وذلك على خلفية عرض فيلم يحتوي على مشاهد جنسية وعري خادشة للحياء وألفاظ نابية.

المدرسة عرضت مقاطع جنسية للأطفال

وفي هذا السياق أشار موقع “القاهرة 24” المحلي نقلا عن أولياء أمور الطلاب الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إلى أنهم فوجئوا بأن المدرسة عرضت لأطفال لم تتراوح أعمارهم الـ8 و9 سنوات بمرحلة CE2، فيلمًا يحتوي على مشاهد فاحشة، بها عري وقبلات ساخنة.

وذلك ـ بحسب أولياء الأمور ـ في الوقت الذي يكون فيها الطفل وعيه وإداركه، مشددين على رفضهم التام لهذا الأمر وإن كانت المدارس تتبع الثقافة الفرنسية، غير أن الثقافات في مصر بكل اختلافاتها الدينية ترفض تلك الثقافة.

وأشار أولياء الأمور، إلى أنهم قلقون على أبنائهم بشأن هذا الأمر، مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، بأهمية تشكيل لجنة لمتابعة المحتوى الذي يعرض على الأطفال بالمدارس الدولية، خاصة وأنهم قدموا في مدارس تابعة للوزارة لكن بالنظام الفرنسي، ويجب مراعاة الثقافة المصرية في هذا الأمر.

الواقعة حدثت قبل عام

وبدوره صرح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل واقعة عرض مدرسة دولية في منطقة التجمع الخامس لمشاهد خارجة لطلاب المرحلة الابتدائية مشيرا إلى أن هذا الفيديو قديم.

وأضاف المصدر في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أنه تمت متابعة هذه الواقعة وما تم نشره من حادثة عرض أفلام بها قبلات وعري لأطفال هذا العمر، وتبين من خلال التحقيق في الأمر أنها تعود إلى العام الماضي، وأن أولياء الأمور أعادوا نشر الواقعة لوجود مشاكل بينهم وبين الإدارة.

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ولفت المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق في تلك الواقعة قبل عام، وتوجهت لجنة رفيعة المستوى من الوزارة إلى المدرسة.

ومنذ ذلك الحين قامت الوزارة بمراجعة كافة المحتويات في المدرسة والمدارس المماثلة، قبل عرضها على المدرسة الطلاب وتعريضهم لمثل هذا الموقف.

وأوضح أنه تبين أن عرض هذه المشاهد كان ضمن عرض كبير وأن هذه المشاهد لم تتجاوز الثواني، إلا أنه تم منع عرضها على الطلاب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من تسبب في ذلك الحادث في ذلك الوقت.

المصدرالقاهرة 24 - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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