الأربعاء, يونيو 7, 2023
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صياد عُماني يكشف كذب بيع سمكة بسعر 3200 ريال ويصدم الجميع بسعرها الحقيقي (شاهد)

الصياد جاسم البلوشي أكد أن السمكة تدعى "عماد" ويتم اصطيادها بكثرة وأن ما حدث مجرد "شو" فقط

كتب سالم حنفي
بيع سمكة الترس في سلطنة عمان
انتشر فيديو أمس يظهر بيع سمكة الترس بسعر خيالي في سلطنة عمان
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وطن- بعد أن تصدّر الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، كشف صياد عماني حقيقة سمكة “الترس” التي بيعت في مزاد علني بسوق السمك المركزي بمبلغ 3200 ريال (ما يعادل 8311 دولاراً أمريكياً).

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بكثافة، الثلاثاء، أحد الصيادين وهو يعرض السمكة للبيع في المزاد وسط تواجد عدد من الأشخاص حوله، في حين سمعت أصوات ضحكاتهم.

وبحسب الفيديو المزعوم، فقد بدأ الصياد المزاد بمبلغ 2000 ريال، ودخل جميع المتواجدين في سباق للحصول عليها، حتى ظفر بها أحدهم في نهاية المطاف بسعر 3200 ريال، رغم أن وزنها لا يزيد عن 3 كيلوغرامات.

ومع استغراب عدد كبير جداً من العمانيين بأن يصل سعر مثل هذه السمكة لهذا المبلغ الكبير والمبالغ فيه، لجأ بعض المغردين للاستفسار عن حقيقتها.

وفي هذا الإطار، توجّهت المغردة والناشطة مريم بنت محمد البلوشية عبر “تويتر” بسؤال استنكاري للصياد جاسم البلوشي، قائلة: “معقولة”.

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حقيقة سعر سمكة الترس

وعلى الفور، رد الصياد جاسم البلوشي والذي يصف نفسه بالمحب للبحار، قائلاً: “مالها قيمه اذا وصلت بريال واحد اسمها عماد ونصيدها بكثرة”.

وأوضح أن “الي مصور الفيديو يبي يعمل شوو فقط والدليل انه مامطلع وجهه”.

“ما حدث مجرد لعبة ومسخرة”

كما أكد ناشطون أن ما جرى ليس إلا “لعبة” و”مسخرة”، داعين الجميع إلى عدم تصديق كل ما ينشر على “تويتر” باعتبار أن غالبية الأخبار المنشورة عليه كاذبة.

الصيد البحري ودوره في الاقتصاد المحلي

تجدر الإشارة إلى أن الصيد البحري في سلطنة عمان، يعتبر صناعة هامة في الاقتصاد المحلي، حيث يوفّر فرص عمل للعديد من السكان المحليين. وتشتهر الأسواق المحلية في عمان بتوفير مجموعة واسعة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية الشهية، مما يجذب عشاق الطعام والسياح على حد سواء.

كما تعكس ثروة السمك في سلطنة عمان التوازن البيئي والجمال الطبيعي الذي تتمتع به البحار العمانية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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