صياد عُماني يكشف كذب بيع سمكة بسعر 3200 ريال ويصدم الجميع بسعرها الحقيقي (شاهد)

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وطن- بعد أن تصدّر الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، كشف صياد عماني حقيقة سمكة “الترس” التي بيعت في مزاد علني بسوق السمك المركزي بمبلغ 3200 ريال (ما يعادل 8311 دولاراً أمريكياً).

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بكثافة، الثلاثاء، أحد الصيادين وهو يعرض السمكة للبيع في المزاد وسط تواجد عدد من الأشخاص حوله، في حين سمعت أصوات ضحكاتهم.

وبحسب الفيديو المزعوم، فقد بدأ الصياد المزاد بمبلغ 2000 ريال، ودخل جميع المتواجدين في سباق للحصول عليها، حتى ظفر بها أحدهم في نهاية المطاف بسعر 3200 ريال، رغم أن وزنها لا يزيد عن 3 كيلوغرامات.

سمكة وزنها لا يتجاوز 3 كيلو تم بيعها بمبلغ 3200 ريال عُماني في سلطنة #عمان .

السر في الفوائد الصحية التي تحملها هذه السمكة . #بحر_العرب pic.twitter.com/jgGkEdWC49 — إبراهيم الجهضمي (@AboAlhajras1) June 6, 2023

ومع استغراب عدد كبير جداً من العمانيين بأن يصل سعر مثل هذه السمكة لهذا المبلغ الكبير والمبالغ فيه، لجأ بعض المغردين للاستفسار عن حقيقتها.

وفي هذا الإطار، توجّهت المغردة والناشطة مريم بنت محمد البلوشية عبر “تويتر” بسؤال استنكاري للصياد جاسم البلوشي، قائلة: “معقولة”.

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حقيقة سعر سمكة الترس

وعلى الفور، رد الصياد جاسم البلوشي والذي يصف نفسه بالمحب للبحار، قائلاً: “مالها قيمه اذا وصلت بريال واحد اسمها عماد ونصيدها بكثرة”.

وأوضح أن “الي مصور الفيديو يبي يعمل شوو فقط والدليل انه مامطلع وجهه”.

مالها قيمه اذا وصلت بريال واحد اسمها #عماد ونصيدها بكثره

الي مصور الفيديو يبي يعمل شوو فقط والدليل انه مامطلع وجه — جاسم البلوشي (@jaseembalochi) June 6, 2023

“ما حدث مجرد لعبة ومسخرة”

كما أكد ناشطون أن ما جرى ليس إلا “لعبة” و”مسخرة”، داعين الجميع إلى عدم تصديق كل ما ينشر على “تويتر” باعتبار أن غالبية الأخبار المنشورة عليه كاذبة.

تمثيل — زهرة العيسائية (@zahratoot95) June 6, 2023

لعبة وتمسخيرة — سعيد اليحيائي (@salyahyai) June 6, 2023

تويتر صدقي 5٪ فقط اما 95٪ كله كذب — Al_balushi (@2uTUSta0CRrXoVY) June 6, 2023

الصيد البحري ودوره في الاقتصاد المحلي

تجدر الإشارة إلى أن الصيد البحري في سلطنة عمان، يعتبر صناعة هامة في الاقتصاد المحلي، حيث يوفّر فرص عمل للعديد من السكان المحليين. وتشتهر الأسواق المحلية في عمان بتوفير مجموعة واسعة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية الشهية، مما يجذب عشاق الطعام والسياح على حد سواء.

كما تعكس ثروة السمك في سلطنة عمان التوازن البيئي والجمال الطبيعي الذي تتمتع به البحار العمانية.