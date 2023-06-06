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شقيقة هيفاء وهبي شبه عارية وحركات بذيئة بأجرأ فيديوهاتها على الإطلاق! (شاهد)

كانت علاقة رولا يموت بهيفاء وهبي قد توترت خلال السنوات الماضية ووصلت حدّ المحاكم والقطيعة والتبرؤ من بعضهما

كتب رفيف عبدالله
شقيقة هيفاء وهبي شبه عارية وحركات بذيئة بأجرأ فيديوهاتها على الإطلاق! (شاهد)
رولا يموت
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وطن– هاجمت صاحبة حساب شربليتا التي تصف نفسها بأنها “ملكة الفضائح” في الوسط الفني، رولا يموت، شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

أعتذر من الفن والإنسانية

ونشرت شربليتيا عبر حسابها على “انستجرام” فيديو فاضح وبذيء لرولا يموت، كانت شبه عارية خلاله.

وظهرت شقيقة هيفاء وهبي بالفيديو ترتدي بكيني لامع بتفصيلة غريبة، من قطعة واحدة, وتقف أمام المرآة وتتراقص وتستدير لتكشف مؤخرتها وأردافها بشكل أوضح.

وعلقت شربليتا: ” انا بعتذر من الفنّ، بعتذر من الانسانية.. بعتذر من متابعيني.. بعتذر من حالي لانو حطيت فيديو هيك على صفحتي للفنانة اللبنانية رولا يموت!”.

ضبي حالك

وتابعت ملكة الفضائح: “ما بعرف شو عم بتبيع بهيك فيديو، شو الفنّ اللي عم بتحاولي تصديره؟ شو رسالتك للبشرية؟”.

ووجهت شربليتا رسالة إلى رولا قائلة: “روحي ضبي حالك بشي مطرح يساع رحابة صدرك و اردافك و هالشي اللي حاولتي تستري حالك في.. عنجد اللي ستحوا ماتوا”.

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ونشرت رولا يموت صورة لنفسها بهذه الأزياء الفاضحة، عبر حسابها على انستجرام. وعلقت: ” بعرف جمالي بيقطع النَفَسْ “.

هيفاء ورولا

وكانت علاقة رولا يموت بهيفاء وهبي قد توترت خلال السنوات الماضية، ووصلت حدّ المحاكم والقطيعة والتبرؤ من بعضهما .

وبدأت العداوة بينهما عندما صرحت رولا يموت أن هيفاء وهبي عجوز وتزوّر عمرها وتدعي أنها أصغر من سنها الحقيقي بسنوات، برغم أنها “تيتا” أو جدة لأحفاد، الأمر الذي اغضب هيفاء وقتها.

وخرجت بعدها رولا يموت في العديد من البرامج لتشهر بهيفاء وهبي، قائلة إنها غارت منها لأنها أصغر سناً وأجمل منها، لافتة إلى أنه يجب عليها الاعتراف بعمرها الحقيقي.

“أخت مش أكثر”

وقالت رولا يموت: ” شو يعني هيفا؟ هيفا بالنسبة لي أخت مش أكثر، لكنها لا تعاملني كأخت إنما كعدوة، هل تصدق أنها سجلت أغنية لي اسمها خاينة؟ . هل تصدق ذلك؟ من معه مصاري يشتري الناس، وهي نعم تشتري الناس بطريقة غير مباشرة”.

واضافت: “أنا بنت آل يموت أهم عائلة سنية بيروتية، لا أحد يقبل أن أهان، عائلتي راقية ومتعلمة. جدي العلامة شفيق يموت. ابن عمي النائب باسم يموت وغيرهم”.

وقالت: “عائلتي مشرفة ومحترمة وراقية، ولا تقبل بهذا الأسلوب، أطلب من هيفا أن تخجل وأن تتركني أن أعيش حياتي”.

وعن الخلاف ما بينها وبين هيفاء قالت: “هي التي افتعلت المشكل ولست أنا، أنا لست مجنونة، لماذا تقول للإعلام إنني مجنونة؟ لماذا تتحدث عني بالسوء؟”.

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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