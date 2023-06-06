دراسة تكشف مفاجأة..هذا اليوم في الأسبوع تكثر فيه عدد الإصابات بالنوبة القلبية

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وطن- وفقًا لبحث تم تقديمه في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مانشستر، توصل العلماء إلى أن النوبات القلبية القاتلة من المرجح أن تحدث يوم الاثنين أكثر من أي يوم آخر خلال الأسبوع.

وفقا لمجلة فورتشن، قام الأطباء في “صندوق بلفاست للرعاية الصحية والاجتماعية” والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا” بتحليل البيانات من أكثر من 10000 مريض في جميع أنحاء أيرلندا الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بين عامي 2013 و 2018 مع أخطر أنواع النوبات القلبية، المعروف باسم احتشاء عضلة القلب ذات المقطع ST المرتفع (STEMI) والذي يحدث عندما يتم انسداد الشريان التاجي الرئيسي تماما.

في البحث، وجد العلماء أن ارتفاع معدلات النوبات القلبية المحتوية على احتشاء عضلة القلب (STEMI) حدث في بداية الأسبوع، حيث وصلت المعدلات إلى أعلى مستوياتها يوم الاثنين. ومن المثير للاهتمام، أن معدلات السكتات القلبية أعلى من المتوقع شوهدت أيضا يوم الأحد.

لماذا النوبات القلبية تحدث يوم الاثنين أكثر من أي يوم آخر من الأسبوع؟



أشارت دراسات سابقة إلى أن النوبات القلبية قد تحدث على الأرجح يوم الإثنين بسبب إيقاع الجسم اليومي، أو دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية.

من جهته، قال طبيب القلب الدكتور جاك لافان، الذي قاد البحث في “صندوق بلفاست للرعاية الصحية والاجتماعية”:”لقد وجدنا ارتباطا إحصائيا قويا بين بداية أسبوع العمل وحدوث احتشاء عضلة القلب ذات المقطع ST المرتفع. وتم وصف هذا من قبل ولكن ما يزال يثير الفضول. ومن المحتمل أن يكون السبب متعدد العوامل، ومع ذلك، بناء على ما نعرفه من الدراسات السابقة، فمن المعقول افتراض عنصر الساعة البيولوجية”.

وهناك أكثر من 30 ألف حالة دخول للمستشفى بسبب احتشاء عضلة القلب «STEMI»، كل عام، في المملكة المتحدة، مما يتطلب تقييماً وعلاجاً طارئاً لتقليل هذا الضرر، ويتم إجراء ذلك عادةً من خلال إعادة فتح الشريان التاجي المسدود.

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كما وجدت جمعية القلب الأمريكية (AHA) أن الأشخاص يموتون أكثر من غيرهم من النوبات القلبية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر مقارنة بأي وقت آخر من العام. قد يؤدي التغيير في جداول الروتين والنوم والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى النظام الغذائي، إلى تعريض الأشخاص لخطر الإصابة بمشكلات متعلقة بالقلب خلال ذلك الوقت من العام.

ما هي علامات النوبة القلبية؟

يمكن أن تشمل علامات النوبة القلبية ما يلي:

ألم في الصدر.

غثيان.

عدم الراحة في الذراع أو الكتف.

آلم في الظهر والرقبة والفك.

الشعور بالضعف أو الإغماء.

صعوبة في التنفس.

ومع ذلك، تختلف الأعراض لدى النساء والرجال، فالنساء قد يعانين من أعراض أكثر دقة مثل الغثيان والقيء وضيق التنفس وآلام الظهر أو الفك، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

ما الفرق بين النوبة القلبية والسكتة القلبية؟

السكتة القلبية تحدث عند حدوث خلل في النظام الكهربائي للقلب. أما النوبة القلبية هي عبارة عن مشكلة في الدورة الدموية، ويمكن أن تسبب السكتة القلبية.