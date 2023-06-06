دراسة بريطانية: السرطان أصبح السبب الرئيسي للوفاة بين مرضى السكري

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وطن-توصّل باحثون بريطانيون إلى أن السرطان أصبح السبب الرئيسي للوفاة بين مرضى السكري من النوع 2، قبل أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، فإن مرض السكري من النوع 2، يمثل 90٪ من حالات السكري في فرنسا، وفقًا للمعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية (Inserm). مع العمل أن هذا المرض يتميز بارتفاع السكر في الدم، أي ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم.

داء السكري من النوع 2: زيادة في الوفيات المرتبطة بالسرطان

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه عادةً ما تكون أمراض القلب والأوعية الدموية، السبب الرئيسي للوفاة بين مرضى السكري، لكن معدلات الوفيات آخذة في الانخفاض حاليًا، وفقًا لبحث جديد نُشر في مجلة The Lancet. وفقًا لهذا العمل، فإن مرضى السكري من النوع 2 هم أكثر عرضة للوفاة من السرطان.

للوصول إلى هذا الاستنتاج، قام علماء من جامعة مانشستر (المملكة المتحدة) بتحليل العديد من الدراسات التي أجريت على مدى السنوات العشر الماضية. وعلى وجه الخصوص، أفاد بحث أسترالي من عام 2014 عن اتجاهات الوفيات الخاصة بالسبب في أكثر من مليون شخص مصاب بداء السكري بين عامي 1997 و 2010.

ووفقًا للنتائج، كانت أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة، ولكن هذه المعدلات انخفضت على مر السنين، على عكس وفيات السرطان التي استمرت في الارتفاع،

كما أثبتت دراسة بريطانية، قام من خلالها العلماء بتقييم الاتجاهات في أسباب الوفاة في أكثر من 300000 شخص مصاب بمرض السكري في إنجلترا من 2001 إلى 2018. ولاحظوا أن الانخفاض في معدلات وفيات الأشخاص بسبب أمرض القلب والأوعية الدموية، ارتبط بتزايد الوفاة بسبب مرض السرطان المرتبط بمرض السكري.

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وبحسب الباحثين من جامعة مانشستر، فإن التراجع في معدل الوفيات المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري من النوع 2، يرجع إلى تحسن اختبارات الوقاية والفحص. ومع ذلك، فإنه يفسر أيضًا سبب تحول أمراض السرطان إلى السبب الرئيسي للوفاة بين مرضى السكري. لذلك أوصى مؤلفو الدراسة بتوسيع جهود الوقاية لتقليل الإصابة بالسرطان لدى مرضى السكري.