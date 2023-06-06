تفاصيل اتهام الجزائري إسحاق بلفوضيل بمحاولة قتل شقيقته ورد فعل رياض محرز

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وطن- أثيرت ضجة في الساعات الماضية، بعد الإعلان عن اعتقال المهاجم الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل في فرنسا، على خلفية اعتدائه على شقيقته الصغرى.

وقالت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، إن بلفوضيل وضع تحت النظر لدى قسم شرطة في ضواحي باريس.

وأضاف المصدر نفسه أن شقيقة بلوفضيل استنجدت بالشرطة، بعدما اعتدى عليها لاعب نادي ليون السابق بالضرب، ومحاولة قتلها بسبب سوء تفاهم لا تُعرف أسبابه حتى الآن.

وظهرت علامات الاعتداء الجسدي على رقبة وقدم شقيقة بلفووضيل التي لم تتجاوز 15 سنة.

وقالت “لوباريزيان” إن شقيقة اللاعب الموقوف لم تتقدم بشكوى حتى الساعة؛ لكنها اتصلت بالشرطة لحظة وقوع الحادثة وهو ما أدى إلى تدخل السلطات وإيقاف اللاعب.

وذكرت الصحيفة: “من الأضواء الكاشفة لملاعب كرة القدم إلى ظلام زنزانته في مركز الشرطة، ألقي القبض على لاعب جزائري دولي يبلغ من العمر 31 عامًا ليلة الأحد إلى الإثنين في منزل والديه في موريباس (إيفلين) حيث كان يأخذ قسطًا من الراحة”.

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وأشارت إلى أن مهاجم نادي الغرافة القطري، قام بضرب وخنق شقيقته البالغة من العمر 15 عامًا قبل أن يتم احتجازه لدى الشرطة بتهمة محاولة القتل.

ولفتت إلى أن الفتاة اتصلت بالشرطة، الذين وجدوا عدة علامات حمراء حول رقبتها وخدوش على ساعدييها.

وسبق للاعب الجزائري أن حمل ألوان أولمبيك ليون الفرنسي كما لعب في الدوري الألماني وأيضًا الإيطالي، قبل أن ينهي مسيرته في قطر، وخاض 19 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري منذ 2013.

وذكرت “لوباريزيان”: “لحد الآن ما تزال أسباب هذا التصرف غامضة؛ إذ إن التحقيق مستمر، سيتم إجراء مقابلة مع اللاعب من قبل المحققين، وسيكون أمام مكتب المدعي العام في فرساي 48 ساعة لتقرير ما يجب فعله في هذه القضية”.

في أعقاب ذلك، فنّد الجزائري إسحاق بلفوضيل عن الاتهام الموجه له، وقال عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” عبر خاصية “ستوري”: “آمل من الصحف التي تقوم بكل شيء للحصول على تفاعل (لدرجة الوصول بهم لكتابة عناوين عن محاولة قتل أو أشياء زائفة أخرى) أن تقوم بنشر معلومات صحيحة.. الحمد لله أنا وشقيقتي في وضع أفضل وبخير”.

وبعد تطرق بلفوضيل (31 عامًا) للقضية في حسابه الرسمي، سارع زميله في الغرافة ياسين براهيمي إلى دعمه ومساندته من خلال إعادة نشر رسالته في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر ذاته الذي قام به قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، الذي يعد صديقًا مقربًا من بلفوضيل.