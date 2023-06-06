الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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تفاصيل أول اتصال بين السيسي ونتنياهو بعد حادث الحدود والكشف عن الخطوة المقبلة

إسرائيل أعادت جثة المجند المصري الذي نفذ العملية على الحدود والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود

كتب خالد السعدي
تفاصيل أول اتصال بين السيسي ونتنياهو بعد حادث الحدود والكشف عن الخطوة المقبلة
عبد الفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو
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وطن- قالت الرئاسة المصرية، إنّ رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب حادثة إطلاق النار التي وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقال بيان رئاسي مصري، إن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذى شهدته الحدود المصرية – الإسرائيلية يوم السبت، والذى أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود، على حد تعبير البيان.

ووفق الرئاسة المصرية، فقد أكد السيسي ونتنياهو أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

إسرائيل أعادت جثة الشرطي المصري

وكانت إسرائيل قد أعادت جثة المجند المصري الذي نفذ العملية على الحدود والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وقال الإعلام العبري، إن إسرائيل أعادت جثة الجندي منفذ العملية إلى مصر في إطار التعامل المشترك بين الجانبين إزاء الحادث، وأشار إلى رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، على الرغم من النتائج المأساوية للهجوم وعدم وجود سبب أمني لإسرائيل للاحتفاظ بالجثة.

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عبد الفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو
عبد الفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو

تحقيق ميداني مشترك

وفي وقت سابق أيضا، قال الجيش الإسرائيلي إن قائد “الفرقة 80” العميد إيتسيك كوهين، أجرى تحقيقا ميدانيا في منطقة الحدود بين إسرائيل ومصر، بمشاركة مندوبين عن وزارة الدفاع المصرية.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، أن المؤسسة العسكرية تعمل بتعاون كامل ووثيق مع مصر للوقوف على ظروف الواقعة واستنتاج العبر”، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع الأحد وقتل خلاله 3 جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري.

تباين الروايتين

يُشار إلى أنّ هناك تباينا في الروايتين المصرية والإسرائيلية بخصوص الحادث، حيث تقول إسرائيل إن عنصر أمن مصريا تسلل عبر الحدود ونفذ الهجوم، بينما أكد الجيش المصري أن الجندي كان يلاحق مهربين مخدرات.

إسرائيل تفرض شروطا على مصر

في سياق متصل، تحدثت وسائل إعلام عن اتفاق بين مصر وإسرائيل على عقد اجتماع أمني بعد حادثة مقتل 3 وإصابة 5 إسرائيليين والجندي المصري.

وقالت قناة العربية، أمس الاثنين، إن فريقا أمنيا مصريا أنهى المرحلة الأولى من التحقيقات بحادثة الحدود مع إسرائيل، ونقلت عن مصادر القول إن إسرائيل طلبت تغيير الأفراد المكلفين بتأمين الخدمات الحدودية، كل 3 شهور، مشيرة إلى الاتفاق مبدئيا على تشكيل مكتب اتصال دائم في هذه المنطقة للتنسيق بشكل شبه يومي.

فيما قررت مصر تسيير دوريات راكبة في هذه المنطقة كل 6 ساعات خلال الأسابيع المقبلة للقيام بعمليات تمشيط، وفق المصادر.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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