تطور جديد في واقعة العنصرية ضد ناشط بحريني في لندن.. قرار أمني عاجل

وطن- اتُهم النائب البريطاني المحافظ بوب ستيوارت، بارتكاب “انتهاك عنصري خطير” لمخالفة النظام العام بسبب تعليقات لناشط بحريني بارز .

ويُزعم أن بوب ستيوارت ، النائب عن دائرة بيكانهام البريطانية، صرخ بالتعليقات على الناشط البحريني سيد الوداعي، رئيس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ، بعد أن واجهه الناشط في لندن في ديسمبر، بحسب صحيفة ميدل إيست آي.

وقالت شرطة العاصمة في بيان، إن ستيوارت سيمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الأربعاء 5 يوليو.

النائب ، وهو ضابط عسكري سابق مثل بيكنهام منذ عام 2010 ، متهم أيضًا باستخدام كلمات تهديد أو مسيئة أو سلوك من المحتمل أن يسبب المضايقات أو الذعر أو الضيق.

الوداعي هو ناشط يعيش في المملكة المتحدة في المنفى منذ عام 2012 بسبب مشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين.

وكانت الشرطة البريطانية، قد تحقيقا في ديسمبر الماضي، بعد أن طلب نائب عن حزب المحافظين من ناشط بحريني “العودة إلى البحرين“.

وأجرت الشرطة تحقيقا في ادعاء بوقوع انتهاكات عنصرية بعد أن طلب بوب ستيوارت، من أحد الناشطين “العودة إلى البحرين” خلال مشادة كلامية بينهما.

