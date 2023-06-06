الثلاثاء, يونيو 6, 2023
الرئيسيةالهدهدتطور جديد في واقعة العنصرية ضد ناشط بحريني في لندن.. قرار أمني...
الهدهد

تطور جديد في واقعة العنصرية ضد ناشط بحريني في لندن.. قرار أمني عاجل

النائب البريطاني بوب ستيوارت متهم باستخدام كلمات تهديد أو مسيئة أو سلوك من المحتمل أن يسبب المضايقات أو الذعر أو الضيق

كتب خالد السعدي
تطور جديد في واقعة العنصرية ضد ناشط بحريني في لندن.. قرار أمني عاجل
العنصرية ضد ناشط بحريني في لندن
- Advertisement -

وطن- اتُهم النائب البريطاني المحافظ بوب ستيوارت، بارتكاب “انتهاك عنصري خطير” لمخالفة النظام العام بسبب تعليقات لناشط بحريني بارز .

ويُزعم أن بوب ستيوارت ، النائب عن دائرة بيكانهام البريطانية، صرخ بالتعليقات على الناشط البحريني سيد الوداعي، رئيس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ، بعد أن واجهه الناشط في لندن في ديسمبر، بحسب صحيفة ميدل إيست آي.

وقالت شرطة العاصمة في بيان، إن ستيوارت سيمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الأربعاء 5 يوليو.

النائب ، وهو ضابط عسكري سابق مثل بيكنهام منذ عام 2010 ، متهم أيضًا باستخدام كلمات تهديد أو مسيئة أو سلوك من المحتمل أن يسبب المضايقات أو الذعر أو الضيق.

الوداعي هو ناشط يعيش في المملكة المتحدة في المنفى منذ عام 2012 بسبب مشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين.

وكانت الشرطة البريطانية، قد تحقيقا في ديسمبر الماضي، بعد أن طلب نائب عن حزب المحافظين من ناشط بحريني “العودة إلى البحرين“.

- Advertisement -

وأجرت الشرطة تحقيقا في ادعاء بوقوع انتهاكات عنصرية بعد أن طلب بوب ستيوارت، من أحد الناشطين “العودة إلى البحرين” خلال مشادة كلامية بينهما.

وقالت شرطة العاصمة، إنه تم فتح قضية بعد الشكوى من الناشط البحريني، أحمد الوداعي، الذي يقول إنه يعيش في المنفى بعد تعرضه للتعذيب في الدولة الخليجية.

واعتذر النائب عن بيكنهام، في جنوب لندن، ونفى أن تكون تعليقاته عنصرية.

واستمر الوداعي بالصراخ، ورد عليه ستيوارت “اذهب بعيدا (…) عد إلى البحرين”.

بوب ستيوارت
النائب البريطاني المحافظ بوب ستيوارت

بلاغ أمني

وأكدت الشرطة أنها تلقت بلاغا من رجل يزعم أنه تعرض لإساءات عنصرية لفظية خارج “لانكستر هاوس” التابع لوزارة الخارجية في 14 ديسمبر الحالي.

وأضاف البيان أن “ضباطا من إدارة البحث الجنائي في وستمنستر يحققون”.

والوداعي، هو مدير ما يسمى “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، ويبلغ من العمر 36 عاما، ويقول إنه تعرض للتعذيب بعد مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في البحرين.

تعذيب سابق

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش، بتقرير سابق أصدرته في فبراير 2019 إن أحمد الوداعي، تعرض للتعذيب والمضايقات القضائية، وجُرد من جنسيته، وهُدد من قبل السلطات البحرينية بسبب عمله الحقوقي في المملكة المتحدة.

وحينها كانت تطالب المنظمة و11 مجموعة حقوقية، البحرين، بإسقاط التهم ضد أسرة الوداعي التي أدين 3 من أفرادها بالسجن 3 سنوات.

المصدرتويتر، صحيفة ميدل إيست آي، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

البحرين تحتفل بذكرى قيام دولة الاحتلال على جثث الفلسطينيين وأرضهم

حياتنا

بعد نجاحه الكبير.. هل يعود مسلسل “الخلافة succession” بجزء خامس؟

الهدهد

تظاهرات في البحرين تُحرج الملك حمد.. ما علاقة محمد بن سلمان؟ (فيديو)

الهدهد

اعتقال إمام شيعي يثير ضجة في البحرين.. ما علاقة إسرائيل؟

حياتنا

وفاة راي ستيفنسون بعد ليلة في “جزيرة الفردوس” الإيطالية.. ما السبب؟

الهدهد

رسالة مبكية من زوجة سجين رأي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في البحرين

الهدهد

سيدة تتهم مديرها.. أرسل لها “xx” و”yy” فظنت أنها يطلبها لممارسة الجنس

الهدهد

تفاصيل مثيرة لصراع نجلي ملك البحرين على النفوذ وتحركات استخباراتية

الهدهد

محمد بن سلمان يكسر البروتوكول من أجل الأمير الحسين ويحرج ويهين نجل ملك البحرين (شاهد)

الهدهد

وساطة السعودية بين قطر والبحرين تؤتي ثمارها.. هذا ما سيحدث خلال أيام

حياتنا

المرأة الأكثر جاذبية في العالم لا يمكن التعرف عليها في دور حارس المجرة (شاهد)

الهدهد

موقف محرج جداً لملك البحرين حمد بن عيسى خلال تتويج تشارلز الثالث (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صندوق الاستثمارات يستحوذ على 4 أندية في دوري روشن السعودي لهذا السبب

نجمة “الحاج متولي” “مونيا” تصدم الجميع بحديثها عن حب حياتها رغم زواجها من آخر (شاهد)

أشرف حكيمي يستمتع في حفل صاخب جداً تخللته خمور وإيحاءات جنسية شاذة (شاهد)

وكيل ميسي يكشف عن وجهة البرغوث القادمة

مخاوف إسرائيلية من هجمات مصرية جديدة وتقرير حديث ينسف رواية المخدرات

مريم الدباغ تتراقص بين الرجال بوجود خطيبها الجزائري بفستان كاد يخرج صدرها منه (شاهد)

تعزيزات عسكرية جزائرية غير مسبوقة على الحدود المغربية استعداداً لتصعيد محتمل في سبتمبر!

تصريحات بلينكن.. لماذا تدفع واشنطن نحو تسريع التطبيع السعودي الإسرائيلي؟

هبة عبوك تثير الجدل بتعليقها على صورة شقيقة أشرف حكيمي.. كيف ردت عليها؟ (شاهد)

تأشيرة سياحية موحدة بين سلطنة عمان والسعودية.. ماذا تعني؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC